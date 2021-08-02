Почему грешниц называли «дочери Мелюзины», или Миф о проклятой фее, который сформировал Европу

Фея Мелюзина
Мелюзина впервые упоминается как мифическое существо в средневековой литературе в конце 12 и начале 13 веков. Её связывают с самыми могущественными французскими дворянами того времени, семейством Лузиньян.
В исторических текстах клирика Готье есть романтичный миф. Это история о молодом человеке по имени Хенно. Он встретил в нормандском лесу прекрасную деву, которая горько плакала. Она рассказала юноше о том, что её корабль потерпел кораблекрушение и она одна смогла спастись. Корабль вёз её во Францию, ко двору короля, женой которого она должна была стать.
Девушка сказала, что её зовут Мелюзина. Молодые люди страстно полюбили друг друга и поженились. Жили они долго и счастливо, у них было много детей. Всё было прекрасно, пока в дело не вмешалась свекровь. Мать Хенно заметила, что жена её сына боится принимать причастие и быть окропленной святой водой. Она подсмотрела за невесткой, когда та купалась и узнала её страшную тайну. Оказывается, Мелюзина превращается в дракона! Подговорённый матерью Хенно облил жену святой водой. Мелюзина страшно взвыла, выпрыгнула в окно и исчезла навсегда. Готье писал, что его современниками были многие из потомства Хенно и его жены-драконицы.
Другое известное произведение на эту тему написал английский клирик Гервасий Тильбюрийский. Он поведал, как молодой дворянин Раймонде случайно убил на охоте своего хозяина. Испуганный молодой человек бросился в отчаянии бежать куда глаза глядят. Заблудившись в лесной чаще он там встречает прекрасное создание — девушку по имени Мелюзина. Она обещает помочь юноше в его беде. Раймонде с первого взгляда полюбил прекрасную незнакомку и предложил ей стать его женой. Мелюзина согласилась при одном условии. Муж никогда не должен заходить в её омывальню в субботу, иначе его постигнет страшная кара.
Счастливая семейная жизнь протекала в богатстве и наслаждении. Раймонде благодаря жене сильно разбогател и умножил свои владения. У пары было много прекрасных детей. Однажды брат Раймонде из-за зависти оговорил Мелюзину, сказав, что она ему изменяет. Ослеплённый ревностью муж ворвался в покои жены и сорвал занавесь за которой купалась Мелюзина. К своему ужасу он обнаружил там вместо любимой женщины существо с двумя отвратительными рыбьими хвостами. Та издала крик отчаяния и, превратившись в дракона вылетела в окно. Раймонде её больше никогда не видел. Кормилицы рассказывали, что иногда она являлась по ночам, взглянуть на своих детей.
Смысл легенды
В фольклоре подобный сюжет называется историей о нарушенном запрете. Нимфа выходит замуж за смертного. Он купается в благополучии и богатстве, пока исполняет данное обещание. Однако, если отбросить в сторону символический смысл предательства, то на передний план выйдет совершенно иная суть истории. Верность, безусловно, имела огромное, особое значение для общества. Но главный посыл не в этом. Существо такого рода, как смесь дракона и змеи несёт в себе смысл личности дьявола. Прекрасно отражается двойственность его натуры. Он и прекрасный ангел, и страшное чудовище.
Отношения Раймонде и Мелюзины иллюстрируют продажу души дьяволу, всю суть феодального процветания. Нимфа предлагает своему смертному мужу богатство и счастье в том смысле, который видели в Средневековье. Это выкорчёвывание лесов и строительство замков, больших городов, мостов, дорог. Образ этой феи феодальных времён современные люди видят, в большей степени, как положительный. Она дала супругу всё о чём он только мог мечтать, а он её предал и сделал несчастной. В Средние века к этому относились не столь лояльно. В Мелюзине видели прообраз первой сотворённой женщины. В ней видели Еву, которой не может быть прощения.
Прародительница королей
Знаменитая королевская династия Плантагенетов, графов Анжуйских, в глазах подданных вполне воплощала дьявольское потомство Мелюзины. Стремление к власти, бесконечные кровавые разборки внутри семьи. Согласно текстам Жиро де Барри, король Ричард Львиное Сердце на замечание о его жестокости и семейным распрям, ответил: «А с чего это, по-вашему, всё должно быть иначе? Разве мы все не дети Дьяволицы?»
Мелюзина в искусстве
Тем временем в германской литературе появляется Мелюзина в мужском образе. Это Рыцарь Лебедя, Лоэнгрин, который вышел из воды, стал человеком и женился на смертной женщине. Он взял с неё клятву блюсти некий запрет, но она его нарушила и Лоэнгрин навсегда покинул её. Этого персонажа прославил Вагнер в одноимённой опере.
В 15 веке романы о Мелюзине были переведены на разные языки и распространились по Европе. Они имели огромный успех. В 16 веке роман дошёл и до славянского мира. Сначала в Польше, потом в Чехии. В 17 веке он был переведён на русский. История Мелюзины снискала оглушительный успех. По ней ставили пьесы, писали песни. В народном фольклоре и искусстве она весьма широко распространилась.
В то же самое время укоренение мифа о Мелюзине на реальной земной почве Запада внезапно обрывается. Генрих III разрушает замок Лузиньян, который стал оплотом мятежных сеньоров в период религиозных войн. Спустя полвека до основания разрушают уцелевшую башню Мелюзины.
Первая феминистка
Легенде о Мелюзине пошла на пользу её схожесть с образом феи воды, Ундины. Последняя была популярна и тоже была духом воды. Только Мелюзина была ещё и духом леса. Во времена, не столь далёкие от современных её образу придали совершенно новое качество. Она стала моделью самого женского существования. Дамский кружок в Дании, например, избрал изображение Мелюзины своей эмблемой.
Таинственная фея стала подлинным символом феминизма благодаря двум чертам. Первое, это то, что её образ является симбиозом позитивного и негативного в отношениях между смертными и существами иного порядка. Добрые феи несли сынам человеческим богатство, власть и славу. В Средние века образ Мелюзины максимально демонизировали. Грешниц обычно называли «дочери Мелюзины».
Вторым признаком стало то, что Мелюзина выступает в паре главной. Она полностью реализует себя и своё я. История Мелюзины самое яркое проявление смысла успеха, с его взлётами и падениями. Фея феодальных времён оставила Европе сладкий вкус успеха с горьким привкусом падения. Это предопределило взгляды общества на преуспевание и богатство. Мелюзина никогда не даст забыть о том, что и средневековый феодал, и современный капиталист ради престижа, власти и богатства готовы на сделку с дьяволом.
Источник : https://kulturologia.ru/blogs/310721/50344/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
"Окно Овертона" или как манипулируют нашим сознанием https://otari.mirtesen.ru/blog/43330799160
Главная тайна Арарата. Почему Турция запрещает искать Ковчег (https://otari.mirtesen.ru/blog/43458835814/)
Почему Петра I не хоронили 6 лет https://otari.mirtesen.ru/blog/43251977623/
Свежие комментарии