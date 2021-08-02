Почему грешниц называли «дочери Мелюзины», или Миф о проклятой фее, который сформировал Европу

Согласно древней легенде Мелюзина была дочерью шотландского короля и феи. В результате проклятия она была обречена каждую субботу обращаться из женщины в чудовище. Две её ноги становились рыбьими хвостами. Изображение Мелюзины встречается повсеместно. Оно является частым геральдическим символом. Сказания об этой фее есть у каждого европейского народа и многие королевские династии ведут от неё свой род. Изображение Мелюзины даже стало эмблемой Starbucks. В патриархальном Средневековье этот символ женской власти стал настоящим орудием пропаганды.

Фея Мелюзина



Мелюзина впервые упоминается как мифическое существо в средневековой литературе в конце 12 и начале 13 веков. Её связывают с самыми могущественными французскими дворянами того времени, семейством Лузиньян.





Фея Мелюзина.

В исторических текстах клирика Готье есть романтичный миф. Это история о молодом человеке по имени Хенно. Он встретил в нормандском лесу прекрасную деву, которая горько плакала. Она рассказала юноше о том, что её корабль потерпел кораблекрушение и она одна смогла спастись. Корабль вёз её во Францию, ко двору короля, женой которого она должна была стать.





Мелюзина в лесу.

Девушка сказала, что её зовут Мелюзина. Молодые люди страстно полюбили друг друга и поженились. Жили они долго и счастливо, у них было много детей. Всё было прекрасно, пока в дело не вмешалась свекровь. Мать Хенно заметила, что жена её сына боится принимать причастие и быть окропленной святой водой. Она подсмотрела за невесткой, когда та купалась и узнала её страшную тайну. Оказывается, Мелюзина превращается в дракона! Подговорённый матерью Хенно облил жену святой водой. Мелюзина страшно взвыла, выпрыгнула в окно и исчезла навсегда. Готье писал, что его современниками были многие из потомства Хенно и его жены-драконицы.





Драконицу разоблачила свекровь.

Другое известное произведение на эту тему написал английский клирик Гервасий Тильбюрийский. Он поведал, как молодой дворянин Раймонде случайно убил на охоте своего хозяина. Испуганный молодой человек бросился в отчаянии бежать куда глаза глядят. Заблудившись в лесной чаще он там встречает прекрасное создание — девушку по имени Мелюзина. Она обещает помочь юноше в его беде. Раймонде с первого взгляда полюбил прекрасную незнакомку и предложил ей стать его женой. Мелюзина согласилась при одном условии. Муж никогда не должен заходить в её омывальню в субботу, иначе его постигнет страшная кара.





Муж обещал не заходить в купальню жены в субботу.

Счастливая семейная жизнь протекала в богатстве и наслаждении. Раймонде благодаря жене сильно разбогател и умножил свои владения. У пары было много прекрасных детей. Однажды брат Раймонде из-за зависти оговорил Мелюзину, сказав, что она ему изменяет. Ослеплённый ревностью муж ворвался в покои жены и сорвал занавесь за которой купалась Мелюзина. К своему ужасу он обнаружил там вместо любимой женщины существо с двумя отвратительными рыбьими хвостами. Та издала крик отчаяния и, превратившись в дракона вылетела в окно. Раймонде её больше никогда не видел. Кормилицы рассказывали, что иногда она являлась по ночам, взглянуть на своих детей.





Смысл легенды



В фольклоре подобный сюжет называется историей о нарушенном запрете. Нимфа выходит замуж за смертного. Он купается в благополучии и богатстве, пока исполняет данное обещание. Однако, если отбросить в сторону символический смысл предательства, то на передний план выйдет совершенно иная суть истории. Верность, безусловно, имела огромное, особое значение для общества. Но главный посыл не в этом. Существо такого рода, как смесь дракона и змеи несёт в себе смысл личности дьявола. Прекрасно отражается двойственность его натуры. Он и прекрасный ангел, и страшное чудовище.





Изображение Мелюзины.



Отношения Раймонде и Мелюзины иллюстрируют продажу души дьяволу, всю суть феодального процветания. Нимфа предлагает своему смертному мужу богатство и счастье в том смысле, который видели в Средневековье. Это выкорчёвывание лесов и строительство замков, больших городов, мостов, дорог. Образ этой феи феодальных времён современные люди видят, в большей степени, как положительный. Она дала супругу всё о чём он только мог мечтать, а он её предал и сделал несчастной. В Средние века к этому относились не столь лояльно. В Мелюзине видели прообраз первой сотворённой женщины. В ней видели Еву, которой не может быть прощения.





Памятник Мелюзине в Люксембурге.

Прародительница королей

Знаменитая королевская династия Плантагенетов, графов Анжуйских, в глазах подданных вполне воплощала дьявольское потомство Мелюзины. Стремление к власти, бесконечные кровавые разборки внутри семьи. Согласно текстам Жиро де Барри, король Ричард Львиное Сердце на замечание о его жестокости и семейным распрям, ответил: «А с чего это, по-вашему, всё должно быть иначе? Разве мы все не дети Дьяволицы?»





Королева Мелисенда вступает в брак (её считали прообразом Мелюзины).

Мелюзина в искусстве

Тем временем в германской литературе появляется Мелюзина в мужском образе. Это Рыцарь Лебедя, Лоэнгрин, который вышел из воды, стал человеком и женился на смертной женщине. Он взял с неё клятву блюсти некий запрет, но она его нарушила и Лоэнгрин навсегда покинул её. Этого персонажа прославил Вагнер в одноимённой опере.



В 15 веке романы о Мелюзине были переведены на разные языки и распространились по Европе. Они имели огромный успех. В 16 веке роман дошёл и до славянского мира. Сначала в Польше, потом в Чехии. В 17 веке он был переведён на русский. История Мелюзины снискала оглушительный успех. По ней ставили пьесы, писали песни. В народном фольклоре и искусстве она весьма широко распространилась.





Средневековый роман о Мелюзине.

В то же самое время укоренение мифа о Мелюзине на реальной земной почве Запада внезапно обрывается. Генрих III разрушает замок Лузиньян, который стал оплотом мятежных сеньоров в период религиозных войн. Спустя полвека до основания разрушают уцелевшую башню Мелюзины.

Первая феминистка

Легенде о Мелюзине пошла на пользу её схожесть с образом феи воды, Ундины. Последняя была популярна и тоже была духом воды. Только Мелюзина была ещё и духом леса. Во времена, не столь далёкие от современных её образу придали совершенно новое качество. Она стала моделью самого женского существования. Дамский кружок в Дании, например, избрал изображение Мелюзины своей эмблемой.

Это был невероятно популярный образ во многих культурах.

Таинственная фея стала подлинным символом феминизма благодаря двум чертам. Первое, это то, что её образ является симбиозом позитивного и негативного в отношениях между смертными и существами иного порядка. Добрые феи несли сынам человеческим богатство, власть и славу. В Средние века образ Мелюзины максимально демонизировали. Грешниц обычно называли «дочери Мелюзины».





Мелюзина на эмблеме Starbucks.

Вторым признаком стало то, что Мелюзина выступает в паре главной. Она полностью реализует себя и своё я. История Мелюзины самое яркое проявление смысла успеха, с его взлётами и падениями. Фея феодальных времён оставила Европе сладкий вкус успеха с горьким привкусом падения. Это предопределило взгляды общества на преуспевание и богатство. Мелюзина никогда не даст забыть о том, что и средневековый феодал, и современный капиталист ради престижа, власти и богатства готовы на сделку с дьяволом.

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/310721/50344/

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