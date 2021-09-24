Как понять, что мужчина пытается вами манипулировать

Эта фраза позволяет управлять людьми. Но не попадайтесь на удочку манипулятора! Помните, что мужчина не может заставить вас реагировать на ситуацию тем или иным образом. Не оправдывайте его ожиданий и пропускайте мимо ушей обвинения. Фраза “это всё из-за тебя” на самом деле не имеет к вам никакого отношения. Просто молодой человек хотел совершить какой-то неблаговидный поступок и искал повод. Вы тут совершенно не при чём!

Фразу часто используют мужчины, которые уже состоят в романтических отношениях с женщиной.

3. “Не делай из мухи слона!” или “Хватит драматизировать!”

Если вас стыдят за испытываемые эмоции, то это верный признак манипулирования. Ни один человек в мире не расстраивается без повода, просто эти самые поводы у всех разные. Кто-то может злиться или плакать из-за пустяка, а кому-то нужна причина посерьёзнее. Но это не значит, что можно обесценивать чьи-то эмоции. А вот если мужчина всё время пытается доказать вам, что ваши переживания напрасны и вы всё преувеличиваете, то он просто хочет, чтобы вы плясали под его дудку. Или же вы ему безразличны!

4. “Ты так всегда делаешь!”

Это может быть сказано по любому поводу. Например, вы хотите, чтобы партнёр вас выслушал. А он, закатывая глаза, заявляет, что вы всегда хотите одного и того же. Или же вы просите помощи у мужчины, а он говорит, что вы так всегда делаете, когда ему нужно куда-то уходить или уезжать. А если разобраться в ситуации, то станет понятно, что вы просто мешаете делать молодому человеку то, что он хочет. К примеру, он планирует встретиться с друзьями, а вы просите повесить полку в гостиной, которая вот-вот рухнет. Или же вам очень нужно, чтобы он вас выслушал, а ему хочется смотреть телевизор. Вами вновь пытаются манипулировать и ставят личные интересы на первый план.

5. “Я такого никогда не говорил!” или “Это ты так сказала!”

Мужчина пытается вас запутать, сбить с толку и обмануть. Такое поведение сразу выдаёт манипулятора, который пытается навязать окружающим мысли о том, что это они всё неправильно поняли или ведут себя не так, как надо!

Никогда не воспринимайте слова манипулятора близко к сердцу. Старайтесь вообще пропускать их мимо ушей. И подумайте, нужен ли рядом человек, который пытается вами управлять?

Источник : https://test.temaretik.com/2307194545053108491/

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