6 головоломок на проверку внимательности и сообразительности

Считаете себя внимательным человеком?

Способны заметить даже малейшую неточность? Что ж, давайте проверим, так ли это на самом деле - ошибки на этих картинках замечают далеко не все.

1. Что не так с этим доком?

Ответ: Корабль не сможет выйти из него.

2. Что не так с этими часами?

Ответ: Цифры IX и XI поменяны местами.

3. Что не так с этими поездами?

Ответ: У одного из них нет головных вагонов.

4. Что не так с этой девочкой?

Ответ: Отражение ее рук.

5. А что с этим виноградом?

Ответ: У винограда не бывает листьев, как у папоротника.

6.Что не так на этой картинке?

A: Судя по часам, сейчас никак не может быть закат.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2489843081246411577/

А вы знали об этом?

В начале 2000-х в пригороде Лос-Анджелеса в штате Калифорния произошли массовые самоубийства птиц. Причиной гибели около сотни кедровых свиристелей был полет в нетрезвом состоянии. Подвыпившие птицы врезались в окна, стены и ограждения - и умирали от травм.Как выяснили орнитологи, последней трапезой животных перед смертью были ярко-красные ягоды бразильского перца. Птицы съели такое количество сброженных естественным образом ягод, что содержание алкоголя в их печени достигло 0,1%.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43293992990/)

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