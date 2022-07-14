Царица Тамара и Давид-Сослан: союз, благословенный Богом и народом

Одна из красивых грузинских легенд гласит, что царица Тамара не умерла, а только уснула. Придет время, и соотечественники не смогут обойтись без ее помощи – тогда она и проснется. Ежегодно в середине мая Грузия отмечает праздник «Тамароба», посвященный любимой правительнице. Ее именем назван аэропорт в Тбилиси. Многие россияне знают о Тамаре только то, что написано в знаменитом стихотворении Лермонтова.

Царица Тамара и Давид-Сослан

На самом деле царица вовсе не жила «в глубокой теснине Дарьяла» и уж тем более не была демонически «коварна и зла». Правда, насчет ее ангельской красоты Михаил Юрьевич не обманул. Все дошедшие до нас через восемь веков легенды свидетельствуют о необыкновенном уме, мудрости, благонравии, прекрасной внешности и прочих достоинствах этой женщины. Времена ее правления не зря считаются золотым веком Грузии. Грузины с сожалением упоминают, что и территория их страны тогда была куда обширнее нынешней. Рядом с именем царицы всегда ставят имя ее мужа – Давида-Сослана. В истории не так уж много царственных супружеских пар, чей союз подданные назвали благословенным.

Царица Тамара

Правнучка Давида Строителя

Вообще-то законной наследницей грузинского престола Тамара не была.

Царем Грузии предстояло стать царевичу Дмитрию, который доводился отцу Тамары, Георгию III, родным племянником. Собственных сыновей Георгий не имел, но допускать до власти рано осиротевшего Дмитрия не собирался. С помощью своих сторонников из рода Орбели Дмитрий организовал мятеж, который был жестоко подавлен дядей. Законный наследник был не то казнен, не то ослеплен, а род Орбели истребили под корень.

Все эти события происходили в 1177 году, когда Тамара была еще девочкой. С рождения ее воспитывала не мать, царевна Бурдухан Аланская, а тетка со стороны отца, Русудан. Тамара была старшей из двух дочерей Георгия Третьего. В честь ее появления на свет отец выстроил храм Рождества Пресвятой Богородицы. Тамара получила лучшее по тем временам образование, и уже в подростковом возрасте Георгий сделал ее своей преемницей. Случилось это спустя год после кровавой расправы над Дмитрием и его сторонниками.

Царица Тамара

Юной соправительнице, правнучке легендарного Давида Строителя, едва исполнилось двенадцать. А еще через шесть лет Георгий скончался, и грузинский трон полностью перешел к Тамаре. Но о самостоятельном правлении не шло и речи: во-первых, царица была слишком молода, во-вторых, феодалы не желали выпускать власть из своих рук. Так что Грузия управлялась, по сути, советниками Тамары. Они же нашли для нее подходящего мужа, не спрашивая согласия.

Георгий Ру́си

Выбор феодалов пал на русского князя Юрия, младшего сына Андрея Боголюбского. Это был выгодный вариант. Юрия, изгнанного за пределы Руси собственным дядей, в Грузии не знал никто. Естественно, он будет вынужден выполнять то, что от него потребует местная знать. Девятнадцатилетней Тамаре даже не дали возможности толком познакомиться с будущим супругом и оценить его человеческие качества.

Царица Тамара

Роль исполнителя чужой воли была Георгию Ру́си (так называли в Грузии Юрия Андреевича) явно не по вкусу. После пары удачных военных походов он заручился поддержкой некоторых феодалов. Помогли разногласия, царившие в высших грузинских кругах. Влияние русского мужа Тамары значительно возросло, но саму царицу этот факт нисколько не радовал. Юрий был человеком конфликтным, грубым. К тому же красота жены, от которой приходили в экстаз поэты, его абсолютно не вдохновляла.

Итак, сложилась неутешительная для Тамары ситуация: супругу на нее наплевать, властительницей страны она считается лишь формально, феодальные группировки дерутся между собой, порядка в государстве нет… Казалось бы, в подобных обстоятельствах молодая девушка должна упасть духом, но ничего подобного с Тамарой не произошло. Она была не только писаной красавицей, но и по-настоящему умным человеком, поэтому действовала обдуманно и без спешки. Сгруппировав вокруг себя преданных людей, она постепенно нейтрализовала противников и расположила к себе подданных.

Царица Тамара

Уже в двадцать один год Тамара стала полновластной правительницей родной страны. Разведясь с супругом, она отослала его в Константинополь. Народу сказали, что развод состоялся по причине пьяных дебошей, регулярно устраиваемых Юрием, а также из-за его сомнительной сексуальной ориентации. Было ли это правдой или лишь отговоркой, история умалчивает. Наследниками царственная чета обзавестись не успела.

Награда, посланная судьбой

Прекрасная Тамара сумела объединить нацию, привести Грузию к наивысшему расцвету и стать настоящей народной любимицей. Во многом это случилось благодаря счастливой любви, которой судьба наградила царицу после первого неудачного брака.

Исторические источники не дают однозначного ответа на вопрос, где и при каких обстоятельствах Тамара и Сослан-Давид встретили друг друга. По некоторым данным, аланский царевич знал Тамару с самого детства, более того, был ее другом. Другие источники отрицают это. Как бы то ни было, но между Давидом и Тамарой вспыхнуло сильное чувство. В 1188 году они обвенчались в той самой церкви, которую Георгий Третий выстроил по поводу рождения дочери.

Царица Тамара и Давид-Сослан

К сожалению, все прижизненные изображения Сослана-Давида, если они и были, уничтожены временем. Но в источниках он описал как настоящий красавец-богатырь, талантливый военачальник, замечательный супруг и мудрый соправитель Тамары.

В 1191 году Давид разгромил войско Георгия Ру́си, который явился из Константинополя и заявил о своих «правах» на трон и экс-жену. В том же году у Тамары и Давида-Сослана родился первенец, названный в честь деда Георгием. Именно он станет впоследствии царем Георгием Четвертым.

Давид-Сослан почти все время проводил в военных походах, расширяя границы государства. А Тамара занималась внутренним обустройством страны, вела масштабное строительство. Никогда еще в Грузии не возводили так много крепостей, дорог и мостов. В этом Тамара превзошла даже своего прадеда Давида, прозванного Строителем. Грамотное распределение доходов, административная и военная реформы, а также многие другие мероприятия привели к тому, что Грузия вступила в золотой век своего развития. Подданные обожали царицу и сделали ее главной героиней народных легенд. До нас дошла лишь одна фреска с прижизненным изображением Тамары. Находится эта святыня в пещерном монастырском комплексе Вардзиа.

Царица Тамара

Идеальная чета правителей На троне Тамара и Давид-Сослан представляли собой величественную пару правителей, а в личной жизни являлись образцом нежно любящих друг друга людей. Молва об их трогательных отношениях быстро распространилась в народе и не затерялась в веках. Легенды повествуют и о том, что Давид был ласковым, заботливым отцом для сына Георгия и дочери Русудан. Царь мог не прерывать игру с малышами даже тогда, когда кто-нибудь из вельмож входил к нему с докладом. Конечно, царский двор был достаточно роскошным, но не это восхищало современников. Главное, он был настоящим раем для просвещенных людей эпохи – философов, поэтов, изобретателей. Беседам с ними Тамара и Давид уделяли много времени, а еще регулярно устраивали поэтические состязания. Некоторые исследователи утверждают, что Сослан являлся автором и издателем нескольких философских трудов. Талантливых грузинских юношей правители посылали за казенный счет на учебу в Грецию. В собственной стране Тамара открыла множество школ, в которых обучали языкам, истории, арифметике, богословию, риторике и другим наукам. Одного лишь судьба не дала Тамаре и Давиду –долгой жизни. Их счастливый брак продлился девятнадцать лет. Об обстоятельствах смерти Давида ничего неизвестно – возможно, его сразила рука недоброжелателя. Наследнику трона Георгию на тот момент исполнилось шестнадцать, и он начал править вместе с матерью. Тамара пережила супруга всего на шесть лет. Заключение Царица Тамара Официальной датой смерти царицы Тамары считается 2013 год, а причиной – болезнь. Последние дни легендарной правительницы прошли в замке Агарани, но где именно он был расположен, ученым установить не удалось. Не найдена и могила Тамары. Считается, что царицу похоронили в Мцхета, а впоследствии останки были перенесены в Гелати, где находился фамильный склеп рода Багратиони. Однако археологи не подтверждают этого факта. В Ватикане хранятся документы, согласно которым Тамара завещала похоронить себя в Иерусалиме, что и было сделано. По одной из легенд, в том же монастыре покоится прах Шота Руставели, автора «Витязя в тигровой шкуре». Долгие годы поэт был безответно влюблен в свою царицу, а после ее смерти постригся в монахи.