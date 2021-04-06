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От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа

«Наверное, я была первой в королевской семье, кто когда-либо испытывал депрессию или открыто выражал это. Это дало всем повод говорить о том, что „Диана психически неустойчива“ и „у Дианы не всё в порядке с головой“. И, к сожалению, это так привязалось к моей персоне, что мне пришлось жить с этим все эти годы…» - жаловалась «королева людских сердец» в интервью телеканалу BBC в ноябре 1995 года. Сегодня вопрос о душевной болезни принцессы Дианы остается актуальным, ведь ее сын скоро, возможно, вступит на престол, и генетика будущего короля вызывает опасения.
От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа
 
 
Проблемы у молодой принцессы начались практически сразу после свадьбы. Оказалось, что она абсолютно не подготовлена к жизни по строгому протоколу и вниманию миллионов людей. Ее муж был не похож на сказочного принца: он редко разговаривал с Дианой по душам и хранил в сердце любовь к другой женщине, молодые даже редко оставались наедине. Все это привело к тому, что уже в середине медового месяца у Дианы развилась депрессия.
От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа
 
Чарльз и Диана во время медового месяца в Балморале, Шотландия, 19 августа 1981 года
Конец медового месяца пара провела в замке Балморал, в кругу семьи, но тут проблемы новобрачной стали очевидны для всех.
Диану мучили кошмары и вспышки булемии – до четырех раз в день. Она сбегала в ванную после каждого приема пищи и худела на глазах. «Помню, я выплакала все глаза в наш медовый месяц. Все было неправильно, и я так устала от этого», — признавалась Диана в аудиозаписях биографу Эндрю Мортону.
Королевская семья была вынуждена принимать меры, чтобы как можно быстрее привести принцессу «в рабочее состояние», - план мероприятий был запланирован на несколько месяцев вперед, и нервные срывы в программу не входили. Диану отдали под наблюдение лучших врачей. Те, в свою очередь, были ориентированы на скорейший результат, поэтому сразу начали серьезное медикаментозное лечение. Особенности поведения Дианы расценили как предвестников скрытой формы психического расстройства. Врачи и таблетки вызвали у молодой принцессы еще больший ужас, она старалась избегать их, и к королеве стали поступать сведения о том, что «Диана нелюдима и плохо идет на контакт».
От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа
 
 
Принцесса Диана в Кенсингтонском дворце
Всего здоровьем принцессы занимались трое специалистов: личный врач королевы сэр Джон Баттен, психотерапевт Майкл Паре и специалист по бихевиоральной терапии Дэвид Митчелл. Методы лечения использовались самые передовые и действенные: антидепрессанты, успокаивающее, гипноз и поведенческая терапия, однако они практически не помогали. Сэр Джон Баттен был настроен пессимистично: он пугал королевскую семью возможным психическим недугом Дианы, который, по мнению врача, обязательно должен передаться наследникам. Личный врач королевы первым предрек «катастрофу для династии», и это мнение до сих пор вызывает у многих опасение.
После двух лет лечения стало ясно, что выбранные методы принцессе не помогают. Она чувствовала, что задыхается в атмосфере недоговоренности и строгого протокола. Настроение у «королевы людских сердец» менялось по пять раз на день, ночные кошмары и упадок сил были нормой. Принцесса начала постепенно вырабатывать свои собственные методы борьбы с окружающей действительностью. Ее охранникам приходилось не сладко, ведь одна из первых женщин Великобритании иногда начинала чудить и создавала службе безопасности массу проблем.
От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа
 
Принцесса Диана и принц Чарльз на официальной встрече
Так, например, одной из навязчивых идей принцессы было «пожить как все». Ради этого она иногда пыталась совершать поездки эконом-классом, гуляла по улицам, надеясь, что ее никто не узнает. Один раз даже удрала ночью из апартаментов, выпрыгнув в окно. Иногда Диана устраивала настоящие бунты. В 1982 году, беременная первым ребенком, она бросилась с лестницы. Причиной стала очередная размолвка с Чарльзом. Произошло это в Сандригемском дворце, прямо на глазах Елизаветы. Королева была впечатлена выходкой невестки, и принц Чарльз решил наконец взять ситуацию под свой контроль. Ему посоветовали обратиться к прославленному в то время ученику Юнга и специалисту по толкованию сновидений доктору Алану Мак-Глашену.
«Молодой человек [так Мак-Глашен называл принца в целях конспирации] позвонил мне и попросил взглянуть на Д [D — Диану], что я и сделал на следующий день, — писал психотерапевт своему другу, — ситуация была для меня весьма трудная и деликатная. Врачей было много, но Диана сама пошла мне навстречу, дистанцировавшись от всех остальных». Позднее знаменитый специалист заметил, что даже врачи принцессы были рады его появлению, так как видели, что их лечение не помогает.
От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа
 
 
Психотерапевт принцессы Дианы Алан Мак-Глашен
Психотерапевт занимался с Дианой два раза в неделю. Он научил ее записывать сны, и они разбирались в их скрытых смыслах и значениях образов. Через некоторое время Мак-Глашен поставил принцессе свой диагноз, и его формулировка очень удивила королевскую семью: «Это очень несчастная девушка, которой приходится сталкиваться с трудностями по всем фронтам, но она старается мужественно их перенести. Она абсолютно нормальная, а ее проблемы — эмоциональные, а не патологические», - заявил известный специалист.
Мак-Глашен занимался с Дианой не так долго, как ему бы хотелось. Принцессе скоро наскучили сеансы психоанализа, и она прервала этот курс. А вот принц Чарльз консультировался у ученика Юнга затем еще много лет. После трагической гибели принцессы психотерапевт обнародовал материалы о своих занятиях с Дианой и публично высказал мнение по поводу ее «болезни». Многие британцы восприняли это как предательство их любимой леди Ди, однако сегодня эти сведения становятся все более ценными.
От чего лечили принцессу Диану, и Грозит ли британской королевской семье генетическая катастрофа
 
Принцы Уильям и Гарри дают интервью в декабре 2006 года
По мере взросления принцев королевская семья была вынуждена реагировать на очень разнообразные ситуации. Младший внук Елизаветы II не всегда был пай-мальчиком, однако специалисты уверены, что если принцесса Диана и передала детям какую-то «нездоровую наследственность», то это просто «ген свободы», а не серьезное психическое заболевание. Оба принца относятся с большим вниманием к проблемам ментального здоровья. Под их патронажем действуют несколько организаций и медицинских центров, и дети леди Ди всегда выступают против медикаментозных способов лечения депрессии.

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