Девушка из Канады больше года не чувствовала голода

В 2020 году к ним в больницу с ишемическим инсультом поступила 28-летняя беременная девушка.

У пациентки уже был паралич правой стороны тела и нарушение речи, что является явным симптомом инсульта. Врачи быстро подобрали девушке лечение, и уже через неделю она отправилась домой.

К сожалению, сохранить беременность не получилось, и из-за этого у пациентки был сильный стресс. Именно на него канадка списывала отсутствие аппетита, но только через полгода она поняла, что есть другая причина. Девушка никогда не хотела есть и начала быстро терять вес. Испугавшись за свое здоровье, она вновь обратилась к врачам, которые и нашли необычную причину.

Специалисты установили, что всему виной стал перенесенный инсульт, который затронул левую островковую долю мозга, отвечающую за контроль аппетита и обработку вкусовых сигналов. К счастью, девушке повезло, и спустя 15 месяцев чувство голода все-таки вернулось к ней само.

Источник : https://news. mail.ru/society/47722692/?frommail=10

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