Какой ребенок родной в этой семье, а какой – приемный?

В современном мире без внимательности никуда! Переходите дорогу, нужно быть начеку. Расплачиваетесь в магазине, важно пересчитать деньги и проверить чеки. И, конечно, на работе без важно быть сконцентрированным, иначе тут же наделаете кучу ошибок.

Самое главное – нельзя раз и навсегда обзавестись этим качеством. Нужно каждый день на протяжении всей жизни тренировать внимательность. Как? Высыпаться, тщательно и не спеша проверять сделанное, соблюдать режим труда и отдыха и играть.

Для этого отлично подойдут задачки на логику, сообразительность и скорость.

Сегодня мы предлагаем вам отгадать одну из таких загадок. Включите всю свои логику и сообразительность и посмотрите на картинку ниже.

Один ребенок – родной в этой семье, а другой – приемный. Кто есть кто и почему вы так решили?

Ответ лежит буквально на поверхности, но не торопитесь. Обратите внимание на все детали картинки.

Если вы нашли ответ самостоятельно, поздравляем! Вы – умница.

Если нет, то не расстраивайтесь, загадка была не такая уж простая и для ее отгадки нужно было вспомнить школьный курс биологии. Согласно законам генетики, если мама и папа голубоглазые, то малыш с большой вероятностью будет таким же. Лишь небольшой процент остается на карие или зеленые глаза.

А здесь вы увидели голубоглазого ребенка и кареглазого. Значит, последний – не родной.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2353884428343183500/

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