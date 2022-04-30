Почему мусульмане не заводят собак

Мусульманам религия не позволяет содержать собак в доме, только на придомовой территории, и то, если собака чем-то конкретном помогает хозяевам. Какие еще есть запреты? А в чем домашних животных, наоборот, возвеличивают, согласно верованиям ислама?

Кто встречает у ворот рая?

В исламе очень своеобразное отношение к животным. Считается, что домашние питомцы, точнее, их души, встречают праведников у ворот рая. Обиды, нанесенные четвероногим соседям, приравниваются к грехам против человека.

Особенно трепетно относятся мусульмане к кошкам. Они полноправно себя чувствуют в доме хозяина, часто являются всеобщими любимцами. Они настолько погружены в семью, что кошкам разрешается даже присутствовать при молитве. Более того, этим самодостаточным хвостатым позволяется лакать воду из сосудов для омовений.

Древние тексты повествуют о кошечке, что была питомицей самого пророка Мухаммеда. Есть легенда, что однажды кошка крепко заснула на подоле халата пророка. Тому надо было отправляться на молитву. Чтобы не потревожить свою любимицу, мессия взял нож и отрезал от халата участок, на котором улеглась кошка. Есть и рассказы о наказаниях за плохое обращение с домашними питомцами. Одну из таких преступниц, уморивших кошку голодом, отправили в ад.

Только на улице и для дела

В Европе и других уголках мира собак держат в доме, относятся к ним почти как к кошкам. Балуют. Мусульманам такое отношение претит, мигранты, как рассказывают СМИ, часто возмущаются, видя собак вместе с хозяевами в автобусах и другом транспорте. Для них это неприемлемо.

Подобно свиньям, собака считается нечистоплотным представителем животного мира. Ей не место в доме, тем более, в моменты молитвы. Фото и иные изображения этих четвероногих запрещено развешивать в доме. Считается, что это отпугнет ангелов, они обойдут дом стороной. Но при этом привилегия, описанная выше, о кошках у ворот рая, распространяется и на собак…

Этих питомцев разрешено заводить для дела, собака не должна быть игрушкой хозяев, а только помощником. Охранять дом, ходить с хозяином на охоту или выполнять пастушеские функции. И жить в таком случае они должны во дворе, а в идеале — в специальном вольере.