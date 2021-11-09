Развеиваем самые популярные мифы о сахаре

Вы когда-нибудь задумывались, какой кучей предрассудков, которые нам любовно вдалбливают в голову с детства, мы ограничиваем и без того сложную жизнь? С сахаром все то же самое. Сахар вреден, вызывает зависимость и кучу заболеваний, просто белая смерть, не иначе.

Пора перестать верить в народные домыслы.

Сахар вызывает гиперактивность у детей

Если ваш ребенок носится как угорелый по кругу, перестаньте винить в этом сахар. Исследования, пытавшиеся установить связь между гиперактивностью и потреблением сахара, потерпели крах. Поводом для возникновения этого мифа стало тревожное письмо, полученное в 1974 году Американской академией педиатрии, в котором некто Уильям Крук писал, что уже более трех лет он считает сахар повинным в детской гиперактивности. При этом никаких научных обоснований в тексте не обнаружилось.

Натуральный сахар полезнее прошедшего заводскую обработку

Наследники ведических традиций скажут вам, что натуральный мед полезнее той кукурузно-фруктозной дряни, которой пользуются в пищевой промышленности. Пускай расскажут это ученым, чье единодушное мнение гласит: и мед, и кукурузный сироп дают один и тот же эффект. Проблема только в том, что конфеты содержат больше сахара на порцию, чем натуральные продукты, а значит, и больше калорий.

У детей, злоупотребляющих газировкой, выше риск ожирения

Но этим все и ограничивается, поэтому не стоит разворачивать трагедию и клеймить злом кукурузный сироп.

Еще одна странная спекуляция, «подкрепленная» процентами: одна порция газированной воды в день на 60% повышает риск того, что у вашего ребенка будет ожирение. Из лагеря научного сообщества вновь слышны призывы успокоиться: да, пользы от довольно калорийной газировки не очень много, но не одна она превращает граждан всех возрастов в жировые глыбы. Более подвижный образ жизни и нормальное питание куда лучше скажутся на вашем весе, нежели отказ от сахара.

Сахар вызывает диабет

Распространенный миф. Исследования показали весьма слабую зависимость между употреблением сахаросодержащих продуктов и развитием диабета. Все, что ученым известно о влиянии сахара на метаболизм, ожирение и диабет, пока лежит в области теории. Наследственность оказывает гораздо большее влияние на ваше здоровье, чем то, что вы едите.

Диета совсем без сахара полезнее, чем с минимумом сахара

Если одни верят, что любая доза кокаина смертельна, то другие уверены, что прикончить их способна лишь ложка сахара. И пока есть такие люди, их будет сложно убедить в том, что сахар в малых порциях допустим даже при строгой диете.

Сахар — это предвестник наркозависимости

Предположения выше дают некоторым пропагандистам возможность говорить, что сахар открывает двери для зависимости от более серьезных веществ. Эти страхи безосновательны. Во-первых, уже установлено, что никакой «сахарной иглы» нет. Во-вторых, в самой идее о переходе с легких наркотиков на тяжелые нет доказательной базы — это было и остается только умозаключением.

Коричневый сахар полезнее белого

Цвет — не фактор полезности или вреда. В процессе промышленной обработки сахарного тростника образуется черная патока, или меласса, отвечающая за цвет продукта. В чистой мелассе содержатся такие витамины и минералы, как калий и магний, но в самом коричневом сахаре их уже недостаточно, поэтому не тешьте себя иллюзиями, что тростниковый сахар несет вам больше пользы, чем белый. И суть обоих этих видов сахара одинакова — техпроцесс позволяет очистить коричневый сахар от мелассы и получить белый.

Сахар — это афродизиак

В XIX веке сахар еще не считали причиной диабета и гиперактивности, но приписывали ему свойства стимулятора полового влечения у женщин, детей и, что еще более подозрительно, малоимущих. Сейчас можно с уверенностью сказать, что нет никакого основания ставить сахар в один ряд с корицей, специями, гвоздикой и другими якобы обостряющими желание продуктами, как это делали 150 лет назад. Да и с самими так называемыми натуральными афродизиаками не все до конца понятно.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2341734582457994174/

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