Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

Животный мир полон красивых и загадочных процессов, но есть немногие метаморфозы, которые являются увлекательными и прекрасными: гусеницы превращаются в бабочек. Возможно, еще более удивительно то, как происходят эти радикальные преобразования.

Внутри коконов гусеницы переходят практически в жидкое состояние, сохранив лишь рудиментарные «участки», которые являются отправными точками важных частей будущего тела, таких как крылья и глаза. Исследования показали, что некоторые бабочки могут сохранить поведение, которое они усвоили, когда были гусеницами.

Бабочка Ио

Многие из этих гусениц почти столь же впечатляющи, как и бабочки, в которых они потом превращаются. Их яркие отметины и шипы часто служат в качестве защиты, демонстрируя свой ядовитый характер или давая хищникам ложные цели для атаки.







Бабочка Брахман







Цекропия







Махаон Спицбух







Черный Махаон







Полура Семпроний







Акрада Цоа







Ачария Стимулеа







Фобетрон Питекум







Крылатая бабочка Стекло



Гарпия большая



Бабочка Фланель







Синий Морфо







Изочетес Вейтенмуллери







Малый шелкопряд Хаббарда







Иса Текстула







Махаон Пипевине







Пятнистый Апателодес







Атлас Аттакус