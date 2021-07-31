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Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

Животный мир полон красивых и загадочных процессов, но есть немногие метаморфозы, которые являются увлекательными и прекрасными: гусеницы превращаются в бабочек. Возможно, еще более удивительно то, как происходят эти радикальные преобразования.
Внутри коконов гусеницы переходят практически в жидкое состояние, сохранив лишь рудиментарные «участки», которые являются отправными точками важных частей будущего тела, таких как крылья и глаза. Исследования показали, что некоторые бабочки могут сохранить поведение, которое они усвоили, когда были гусеницами.

Бабочка Ио

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

Многие из этих гусениц почти столь же впечатляющи, как и бабочки, в которых они потом превращаются. Их яркие отметины и шипы часто служат в качестве защиты, демонстрируя свой ядовитый характер или давая хищникам ложные цели для атаки.

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Бабочка Брахман

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Цекропия

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Махаон Спицбух

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Черный Махаон

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Полура Семпроний

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Акрада Цоа

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Ачария Стимулеа

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Фобетрон Питекум

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Крылатая бабочка Стекло

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Гарпия большая

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Бабочка Фланель

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Синий Морфо

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Изочетес Вейтенмуллери

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Малый шелкопряд Хаббарда

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Иса Текстула

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Махаон Пипевине

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Пятнистый Апателодес

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы

 

Эффект бабочки: самые удивительные превращения в мире живой природы


Атлас Аттакус

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