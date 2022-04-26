Собачье перемирие

В октябре 1777 года произошло одно замечательное событие, которое остановило боевые действия между английской и американской континентальной армиями на два дня. И причиной тому оказалась собака.

Войска английского генерала Уильяма Хау заняли Филадельфию, генерал решил расположить своих людей на зимних филадельфийских квартирах, посчитав, что воевать зимой малоперспективно (американцы так не считали).

Но для успешной зимовки требовалось значительное количество провианта. Обоз с продовольствием для англичан должен был выдвинуться из городка Джермантаун.

Этот обоз был очень важен для английских войск, а потому генерал Хау отрядил на его встречу значительную часть своих солдат (около 3000 штыков и сабель саксонских наемников, состоящих на королевской службе). Возглавил отряд сопровождения сам генерал Хау.

Американцы прознали, что войска Хау разделены и решили под покровом ночи напасть на малую их часть, которая встала лагерем под Джермантауном.

Утром 4 октября 1777 года четыре штурмовые колонны Континентальных войск с четырех сторон навалились на лагерь английской армии. Но туман спутал все карты американцев, все колонны, помимо палаток, стали обстреливать друг друга. Сначала британские солдаты растерялись, но генералу быстро удалось восстановить порядок и в ходе продолжающихся боев даже отогнать американцев.

Но в хаосе сражения пропала любимая собака генерала — терьер.

Собаку обнаружили американские солдаты за много миль от места сражения. На ее ошейнике имелся жетон с именем хозяина. Прочитав имя неприятельского генерала, солдаты отнесли терьера своему командованию.

Генерал Джордж Вашингтон распорядился отмыть и накормить пса. А к англичанам был послан курьер под белым флагом с запиской:

"Наилучшие пожелания генералу Хау от генерала Вашингтона; приятно вернуть собаку, которая случайно попала к нему в руки, и, судя по надписи на ошейнике, принадлежит генералу Хау".

Обеими сторонами было объявлено двухдневное временное перемирие, в ходе которого собака под конвоем была возвращена владельцу. В то время войны еще велись по джентльменским правилам.

Любопытно, но этот эпизод, позже, лег в основу рекламной кампании Pedigree. В ролике солдаты приносят животное в штабную палатку и один из генералов отпускает гневное замечание: "Каким надо быть идиотом, чтобы потерять свою собаку на поле боя".

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