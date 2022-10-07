 А вы знали об этом?(Статья 72)

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Елизавета II любила щеголять на официальных церемониях в коронах. Как считают, одной из ее наиболее любимых была так называемая Владимирская тиара из России, оказавшаяся в Англии после революции 1917 года. Она представляет собой впечатляющее украшение из 15 бриллиантовых колец с каплевидными жемчужинами. Изначально эта тиара была заказана князем Владимиром Александровичем в качестве свадебного подарка для своей невесты Марии Павловны в 1874 году. Уникальное украшение изготовили русские мастера ювелирного дома «Карл Эдуард Болин» в Петербурге. Во время революции 1917 года тиара была спрятана вместе с другими драгоценностями во Владимирском дворце в Петрограде, а затем украдена Альбертом Стопфордом, британским торговцем произведениями искусства и секретным агентом. После смерти княгини тиара вместе с другими украшениями была передана ее дочери, греческой принцессе Елене Владимировне, которая в свою очередь в 1921 году продала тиару за £28 000 Марии Текской, бабушке Елизаветы II. Другая бывшая царская тиара «Узелки любви», тоже оказалась в Англии в распоряжении британской королевы.В начале января 1917 г. 150 ящиков с драгоценностями и личными вещами Романовых были отправлены из Мурманска на военном корабле в Лондон в «Банк братьев Беринг», обслуживающий царскую семью.

С английской стороны доставку этих ценностей в Англию осуществлял сэр Фредерик Понсонби.

С российской – работавший в Петрограде Питер Барк. Англия, беспощадно грабившая свои колонии, полна сокровищ, украденных не только у России, но и в других странах. Уже много лет Греция, например, добивается у Лондона возврата «мраморов Парфенона» – украшений легендарного античного храма на Акрополе в Афинах, которые вывез в Англию британский лорд Элгин. Сейчас эти мраморные сокровища хранятся в Британском музее, являясь одними из главных его экспонатов. А на все требования Греции вернуть их англичане отвечают упорным отказом.И таких сокровищ из других стран, вывезенных в Англию в те времена, когда она «правила морями», а попросту говоря, беззастенчиво грабила весь мир, на ее земле – великое множество.

Индийская религиозная организация «Шри Джаганнатх Сена» призвала на минувшей неделе президента Индии Драупади Мурму содействовать скорейшему возвращению в страну бриллианта «Кохинур» («Гора света»), который сейчас находится в короне британских монархов.«Бриллиант «Кохинур» принадлежит индуистскому богу Шри Джаганнатхе Бхагбану и должен вернуться в его храм в штате Одиша. Сейчас эта драгоценность украшает корону монархов Соединенного королевства. Пожалуйста, обратитесь с просьбой к индийскому премьер-министру [Нарендре Моди] предпринять шаги, чтобы вернуть это сокровище в Индию», – цитирует британская газета Financial Express обращение к главе государства председателя управляющей храмом организации «Шри Джаганатх сена» Прия Дарсан Паттнаика.Как выясняется, с таким требованием из Индии обращаются к Англии уже не первый раз. Еще в октябре 2016 года тот же Паттнаика обращался к королеве Елизавете II с подобной просьбой. В ответ Букингемский дворец вежливо «отфутболил» его к правительству Соединенного Королевства, после чего Паттнаике было отказано в британской визе.

Но свои претензии имеет к Лондону и Южная Африка.Она требует вернуть самый крупный алмаз в мире – найденный в 1905 году на шахте в этой стране драгоценный камень «Куллинан» или «Великая звезда Африки». Первоначально этот алмаз был размером в 3 106 каратов, а затем был разделен на 9 крупных камней и 96 поменьше.«Куллинан-I», или «Большая звезда Африки», сегодня украшает скипетр английского короля Эдуарда VII и хранится в лондонском Тауэре.

«Куллинан-II», или «Вторая звезда Африки» – 317,4 карата, располагается в короне Британской империи под рубином «Чёрный принц». Он тоже хранится в Тауэре, где находятся и другие сокровища британской короны.Как сообщает газета Giornale, тысячи южноафриканцев уже подписали петицию, требуя возвращения легендарных сокровищ, однако алчные члены королевской семьи игнарируют эти справеливые требования !

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Как известно, на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев был избран в 1985 году. Но еще за несколько месяцев до этого Михаил Сергеевич в качестве главы делегации Верховного Совета СССР посетил с визитом английскую столицу. Вместе с ним поехала и его жена Раиса Максимовна. В Лондон Горбачева пригласила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В ходе визита Михаил Сергеевич побывал в Британском музее, офисах ряда фирм и заводов, а также в резиденции лондонского епископа, считавшегося оплотом английского масонства. Однако англичан удивил отказ советской четы посетить могилу Маркса. По мнению многих политологов, супруги Горбачевы пошли на такой шаг сознательно, демонстративно для того, чтобы показать Западу свое отношение к идолу советской идеологии.Зато Раиса с удвольствием и завистью разглядывала королевские драгоценности .

Горбачева прикупила кое-какие ювелирные украшения и для себя: в фешенебельном английском магазине «Картье» она приобрела бриллиантовые серьги стоимостью 1780 долларов. Все британские издания наперебой сообщали о том, что Раиса Максимовна совершала шопинг, пользуясь золотой кредитной картой. Примечательно, что, по словам Медведева, Горбачев тоже сделал некоторые покупки. К примеру, он заказал костюмы у известных английских портных, которые шили военные мундиры для членов королевской семьи. Вскоре премьер-министр Великобритании заявила: «Это человек, с которым можно иметь дело». А вот Раиса Максимовна, судя по всему, особой симпатии у Тэтчер не вызвала. Пребывание в Лондоне будущей президентской четы было прервано сообщением о смерти министра обороны Дмитрия Устинова. Пришлось срочно возвращаться в Москву.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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