Дважды Герой Советского Союза, воевавший без обеих рук

Все мы слышали историю Маресьева — летчика без ног, который воевал с протезами. О нем даже книгу написали «Повесть о настоящем человеке». А слышали ли вы о том, кто воевал без обеих рук?



Дважды Герой Советского Союза Василий Степанович Петров — единственный в мире офицер, воевавший без обеих рук.



Он был призван в Красную Армию в 1939 году, а в июне 1941 года он уже воевал с фашистами

Он, будучи заместителем командира 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка отличился в боях на Левобережной Украине, при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу.



В 1943 году в районе села Чеберяки (ныне Роменский р-н Сумской области) при переправе через реку Сула капитан Петров отразил атаку фашистов

После переправы батареи поверглись атаки немце, капитан Петров быстро развернул артиллерию и подпустив танки ближе открыл огонь. Было уничтожено 7 танков из 13 и две роты противника. Но немцы зашли в тыл и открыли сильный автоматный огонь. Капитан сориентировался и тут — он развернул 6 орудий, а также организовал группу автоматчиков, которые под его руководством отразили атаку немцев, вывел своих бойцов из окружения, уничтожив при этом около 90 солдат противника, 7 взял в плен, остальные бежали.

Петров был ранен в плечо. но вскоре вернулся в строй



В сентябре того же года капитан Петров одну ночь умело и быстро форсировал Днепр и переправил матчасть, боеприпасы и людей на правый берег, занял боевой порядок и прочно удерживал плацдарм, отражая контратаки противника



Следующая атака противника и снова взявший на себя командование Петров уничтожил 4 танка немцев

В этом бою Петров и его ординарец остались единственные живые из всего расчета и вдвоем они отразили еще 3 атаки немцев. Всего благодаря мужеству капитана Василия Петрова, сумевшего воодушевить личный состав батареи, в этот день были отражены 4 контратаки противника, плацдарм был удержан. Здесь он и получил тяжелое ранение обеих рук, но разрешил себя эвакуировать в медсанчасть лишь убедившись, что все его бойцы в безопасности.



И в госпитале Петрову пришлось ампутировать обе руки

Из интервью Василия Петрова газете «Факты» (24.07.2002):

" — Преодолев расстояние в три километра, меня, тяжелораненого, товарищи доставили в Ковалин, где тогда находился наш медсанбат. Но он был переполнен ранеными, и меня, как безнадёжного, оперировать не стали…

Умерших от ран было очень много. Похоронная команда, не успевая предавать тела земле, укладывала их штабелями возле руин разрушенных домов, в сараях… В один из таких сараев положили и меня. Когда командиру бригады доложили, что Петров отправлен в морг, полковник Купин приказал капитану Запольскому и майору интендантской службы Галушко немедленно отбыть в Ковалин, найти моё тело и доставить его в село Старое для похорон. … В общем, среди умерших им в конце концов удалось отыскать меня. Обнаружив, что я жив, Галушко с Запольским вновь перенесли меня в санбат и, приставив пистолет к голове хирурга, потребовали сделать всё, чтобы спасти мне жизнь. На размышление дали одну минуту. И тот рискнул сделать операцию, хотя честно предупредил моих товарищей: шанс выжить у раненого минимальный. Операция, однако, прошла успешно. А спустя несколько недель, где-то в конце ноября — начале декабря 43-го, на самолёте У-2 меня доставили в Московский институт ортопедии и протезирования".



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.12.1943 за успешное форсирование Днепра, удержание плацдарма и проявленные при этом мужество и стойкость капитану Петрову Василию Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза

Но, по воспоминаниям самого Петрова, он, узнав, что остался без рук, кричал на больничной койке до тех пор, пока оставались силы, а за день выкуривал до 100 папирос — жизнь была кончена…



Однажды к нему в госпиталь пришли боевые товарищи и предложили вернуться в строй. Он не поверил своему счастью и тут же полпросился в боевой полк, а не на штабную работу, как ему предлагали изначально

Так майор Петров был снова включён в состав действующей армии с разрешения Верховного главнокомандующего И.В.Сталина



27 апреля 1945 года его бойцы отбили атаку 16 танков и пехоты — после значительных потерь и так и невыполненного приказа о взятии высоты. Петров принял решение идти в атаку, поднял своих бойцов и вместе с ними, без рук, ринулся на врага

Они захватили высоту. В Петрова попала пуля, но он продолжал командовать бойцами. Высоту удерживали до прибытия подкрепления, а потом вместе с ним пошли в последнюю в тот день атаку.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.06.1945 года за удержание плацдарма на Одере гвардии майор Петров В.С. был удостоен второй медали «Золотая Звезда»

Из интервью Петрова газете «Факты» (24.07.2002):

" — Василий Степанович, а ведь вы, как и ваш отец, спасли жизнь человеку, стрелявшему в вас…

— Да, это случилось в Германии, за несколько дней до того, как наши водрузили знамя Победы над Рейхстагом. Я был ранен, от сильной потери крови терял сознание, но приказ — оцепить район и задержать стрелявшего — отдать успел. Когда у пленных спросили, кто стрелял, из строя вышел унтер-офицер. Его звали (до сих пор помню) Пауль Имлер. Все мои подчинённые сходились во мнении, что пощады и прощения ему быть не может. Последнее слово оставалось за мной. Я подозвал майора Алексеева и сказал: «Никаких расстрелов! Приказываю вам сейчас же посадить этого человека в бронетранспортёр, вывезти за линию соприкосновения войск и отпустить с миром».

— Чем вы тогда мотивировали своё решение?

— Исход войны был уже предрешён, и смерть этого парня уже ничего не меняла. По красно-белой ленточке на его френче между второй и третьей пуговицами можно было сделать вывод, что на войне он не первый год. Такие нашивки вручали всем солдатам Вермахта, принимавшим участие в зимней кампании 41-го. Лёжа на носилках, я смотрел на этого парня и думал: «Этот человек прошёл всю войну. И сейчас, когда до её окончания остаются считанные дни, он должен погибнуть?.. Несправедливо!»



После войны Петров продолжал службу в Вооружённых Силах. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. В 1954 году окончил Львовский государственный университет. В 1963 году служил в городке Нестеров на Львовщине в должности зам. командира 35-й бригады оперативно-тактических ракет. Здесь же ему было присвоено очередное воинское звание «генерал-майор».



После распада СССР Петров продолжил службу в украинской армии. В марте 1994 года указом Президента Украины генерал-полковник В.С.Петров был пожизненно оставлен на военной службе в ВС Украины. Занимал пост зам. командующего Ракетными войсками и артиллерией Главного командования Сухопутных войск ВС Украины.



Последние годы героя были омрачены — его дом, без его согласия (он находился в госпитале), снесли, документы уничтожили, а его самого выселили. Умер 15 апреля 2003 года. Похоронен на Байковом кладбище Киева.

Награды В.С.Петрова:

Герой Советского Союза (дважды)

Орден Ленина

Орден Красного Знамени

Орден Отечественной войны (1 и 2 степени)

Орден Красной Звезды (три ордена)

Орден Богдана Хмельницкого

Орден Октябрьской революции

Военный крест (Чехословакия)

Орден Воинской доблести (Польша)

Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша)

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