Обидные слова мужчин, которые вонзаются как острый нож в сердце

Кажется, что все знают о том, что для женщине важно слышать комплименты в свой адрес, если не каждый день, то как можно чаще. И на первых этапах знакомства мужчины одаривают ими сполна, даже перебор бывает иногда. Но по мере длительности отношений, приятные слова порой идут на убыль, а вот негативные вылетают значительно быстрее.

Фразы, которые нельзя говорить женщине

Есть фразы, которые мужчины произносят не задумываясь, но они больно ранят женщин. А запав в память и душу, способны даже повлиять на отношение к партнеру. Что же нельзя говорить женщине?

"Не пора ли тебе в спортзал?"

"Мне с тобой стыдно по улицам ходить"

"А вот у моей бывшей..."

"Ты совсем не умеешь готовить борщ, как у мамы!"

"Только без обид, ладно?"

"Почему ты вечно начинаешь плакать?"

"Тебе надо чаще улыбаться"

"Ты всё это съешь?!"

"Ух ты, отлично выглядишь! Сколько килограммов сбросила?"

"Успокойся!"

А какие фразы вам больше всего запали в душу и вы не смогли простить мужчину? Если такой не было, то вам повезло с партнером. Радуйтесь!

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