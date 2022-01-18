Что такое чистилище и его значение в православии

В широкий спектр различий между тремя ветвями христианства – католичеством, православием и протестантизмом, входит такое важное для католиков, но принципиально отвергаемое иными христианскими учениями понятие, как чистилище.

Что же понимают под ним последователи римской церкви, и возможно ли найти какой-либо его аналог в православии?

Что такое чистилище? Значение этого термина в католицизме

Чтобы избежать возможных ошибок, формулируя это понятие, обратимся к первоисточнику. Определение того, что такое чистилище, даётся в католическом катехизисе, содержащем основные положения этого западно-христианского вероучения. Согласно предлагаемой им трактовке, чистилище - это промежуточный этап между адом и раем, на котором пребывают души людей, умерших в союзе с церковью, но по тем или иным причинам не сумевшим принести покаяние во всех совершённых при жизни грехах.

Нередко возникает вопрос о том, что такое слово «чистилище», и каково его происхождение. Следует отметить, что в русском языке оно является точным переводом латинского Purgatorium, означающего, в буквальном смысле, очищение огнём. Употребление этого термина прослеживается в богословской литературе с XII века.

Баланс грехов и добрых дел в католицизме

В католицизме, в отличие от православия, достижение Царства Небесного зависит, прежде всего, от математического соотношения добрых дел и грехов, совершённых умершим во дни земной жизни, и не очищенных покаянием и искупительной жертвой.

Всё просто и понятно. Если больше добрых дел, которые считаются его заслугами перед Богом – значит, в рай, если перевешивают грехи – прямиком в ад.

А как быть с теми, кто прожил жизнь в лоне церкви, старался исполнять заповеди, но по слабости душевной порой впадал в искушения, и перед смертью не принёс покаяния во всём, что успел натворить? Кроме того, грехи ведь бывают вольные, то есть совершённые преднамеренно, и невольные, в которые человек впадает неумышленно, порой сам того не подозревая. И, наконец, мелкие бытовые грешки часто забываются, и не упоминаются на исповеди. Не обрекать же доброго христианина на вечные мучения из-за таких недоразумений.

Вот на эти случаи как раз и существует, по мнению западных богословов, чистилище. Попав туда, умерший может очиститься от грехов, превосходящих по своему количеству совершённые им добрые дела. Для этого ему придётся некоторое время пострадать, принося тем самым надлежащее искупление, и уже после этого он попадает в рай. Как долго это может продлиться, напрямую зависит от разницы в количестве грехов и заслуг.

Появление догмата о чистилище

Впервые понятие очистительного огня появляется в трудах известного религиозного деятеля VI века Григория Двоеслова, но определение того, что такое чистилище в католичестве, было окончательно сформулировано значительно позже. Произошло это лишь в XII веке, когда католический философ-схоласт Пётр Ломбардский написал свой богословский трактат, получивший название «Сентенции».

Ещё через столетие его последователь святой Фома Аквинский предложил эту идею как вполне определившуюся религиозную доктрину, но лишь Флорентийский собор 1439 года догматически закрепил её, в качестве неотъемлемого элемента католического вероучения.

Прошло ещё более ста лет, и в 1563 году Тридентским собором было окончательно подтверждено, что такое чистилище. Определение, вынесенное в ходе его заседаний, признаётся по сей день Западной церковью. Лишь протестанты, отколовшиеся в XVI веке от католической церкви, категорически его отрицают.

Древнееврейское представление о чистилище

Известно, что ещё ветхозаветные евреи имели представление о том, что такое чистилище, ад и рай. Опираясь на книги пророков, они рассуждали примерно так: если за душу умершего следует приносить искупительные жертвы, следовательно, после смерти она попадает не в рай, иначе зачем тогда жертва, если она уже спасена. И не в ад, так как в этом случае все жертвы были бы бесполезны. В таком случае должен быть какой-то промежуточный этап, в период которого ещё можно повлиять на последующую участь усопшего.

Умилостивительные жертвы

Однако широкого развития эта теория у них не получила, и в полной мере на вопрос о том, что такое чистилище, дали ответ лишь католики. Ими, в частности, была разработана доктрина об «умилостивительной» жертве. Согласно этому учению, вплоть до Страшного суда, с наступлением которого чистилище упразднится, грешные души будут пребывать именно в состоянии очистительных мук.

Однако их страдания можно сократить. Для этого следует совершать ради них благие дела, угодные Богу, возносить молитвы, заказывать заупокойные мессы и жертвовать деньги, покупая индульгенции. Все эти деяния носят название «умилостивительных жертв», приносимых Богу.

Понятие «сверхзаслуг»

В католицизме существует и такое, совершенно чуждое православию понятие, как «сверхзаслуги перед Богом». Выше упоминалось, что добрые дела, совершаемые католиком, рассматриваются, как его заслуги перед Всевышним, и если их количество не уступает числу грехов, то они обеспечивают ему беспрепятственную дорогу в рай.

Но ведь у человека, ведущего праведную жизнь, и ни в чём не отступающего от Заповедей Божьих, их может скопиться гораздо больше, чем требуется для покрытия его прегрешений. Именно эти добрые дела, превышающие необходимое количество, называются сверх заслугами, которыми, оказывается, можно делиться с другими, и помочь им сократить пребывание в очистительном огне.

В связи с этим следует отметить разницу между православными молитвами, обращёнными к святым угодникам Божьим с просьбой об их ходатайстве за нас перед Богом, и молитвами католиков, в которых они просят святых поделиться с ними их сверхзаслугами, и тем самым помочь избежать очистительных мук.

Православный путь к спасению

Составив общее представление о том, как представляют себе переход в иной мир последователи католицизма, интересно разобраться в том, что такое чистилище в православии. Сразу следует отметить, что такого понятия в Восточном христианстве нет. Отвергается даже сама идея «заслуг» перед Богом, которые способны перевесить его грехи.

Причина тому в совершенно ином подходе к понятию взаимоотношений человека и Бога. По учению православных отцов церкви, задача человека заключается в том, чтобы в этой жизни очистить душу для её последующего единения с Творцом. С этой целью он обязан вести борьбу со страстями, привязывающими его к материальному миру и отвращающими от помыслов о грядущей вечности. Именно они привязывают человека к чувственному миру, и толкают на путь отступления от Бога.

Пагубность греха гордыни

Продолжая тему различия богословского подхода к спасению души в православии и католицизме, следует подчеркнуть, что восточные церкви, в принципе, отвергают идею заслуг перед Богом. Более того, святые отцы в своих трудах предостерегают верующих от опасности впасть в тягчайший грех гордыни, который нередко поражает людей, возомнивших себя праведниками в результате совершённых ими благих дел.

Даже люди слабо искушённые в богословии знают, что гордыня относится к самым тяжким смертным грехам. Она приводит человека к губительному самомнению, в основе которого лежит убеждение в собственной самодостаточности. Вопреки евангельским словам Иисуса Христа о том, что без Него мы ни на что не способны, человеку, поражённому этим грехом, кажется, что он не такой, как другие, и может обойтись без Бога, а это ведёт к разрыву с Творцом и неминуемой гибели. Поэтому православная церковь учит тому, что, творя благие дела, надлежит это делать со смирением и сознанием того, что силы и разум для их исполнения ниспосланы Богом, а значит, они не могут расцениваться, как наша заслуга перед Ним.

Любовь – единственный путь во Царствие Божие

По учению православной церкви, Господь, восприняв повреждённую первородным грехом человеческую природу, исцелил её Своими крестными муками, и дал людям возможность, соединившись с ним в таинстве святого причастия, стать наследниками вечной жизни. Но для этого требуется не католическая бухгалтерия, при которой в актив записываются заслуги, а в пассив грехи, а искренность покаяния, и сознание собственного бессилия в отрыве от Всевышнего. Бог есть любовь, а потому только душа, наполненная этим чувством по отношению к Творцу и Его творению – людям, способна войти в единение с Ним и обрести рай.

Воздушные мытарства – чистилище православной души

Однако существует вполне определённый ответ на вопрос о том, что такое чистилище для православного человека? Согласно учению Восточного христианства, его аналогом являются воздушные мытарства, которые проходит душа в первые дни после того как покидает тело усопшего.

Это своего рода препятствия, которые суждено пройти ей на пути к Богу, творящему суд, в результате которого будет определено место её пребывания вплоть до Страшного суда. Таких мытарств, согласно учению православной церкви, двадцать, и каждое из них соответствует определённому виду грехов, порождаемых теми самыми страстями, к борьбе с которыми призывают святые отцы.

Людские деяния на весах неумолимых судей

Вот что такое чистилище и его толкование в православном видении. По пути мытарств душу, покинувшую своё тело, ведут два ангела. На пути их поджидают бесы, пытающиеся на каждом из этапов завладеть душой, и увлечь её в ад. Но ангел-хранитель, неотступно присутствующий при этом, противится им.

Главный атрибут, без которого не может обойтись это «православное чистилище», - книга, куда записаны все грехи, совершённые человеком при жизни, и которая служит в руках бесов обвинительным материалом. Ангел-хранитель также предъявляет список, но уже богоугодных дел. Именно это сопоставление плюсов и минусов даёт основание для проведения определённой параллели между тем, что представляют собой воздушные мытарства в православии и тем, что такое чистилище у католиков.

Неуместное употребление термина «чистилище»

Надо заметить, что в современном языке слово чистилище стало употребляться и в переносном смысле. Часто им обозначают некие испытания, выпавшие тем или иным людям на пути к достижению намеченной цели. Но, кроме того, бывают случаи довольно произвольного употребления этого термина.

Примером может служить появившийся сравнительно недавно в интернете украинский сайт, специализирующийся на профилактике преступлений, направленных против государства. Называется он «Миротворец». Чистилище – часто используемый ими термин. Но употребляют его редакторы сайта для обозначения списка лиц, представляющих, по их мнению, потенциальную опасность существующему там режиму.

Не вдаваясь в обсуждения обоснованности их выбора, и правомочности действий, отметим лишь ту вольность, которую позволяет себе в обращении с религиозной терминологией «Миротворец». Чистилище, как и любой иной религиозный термин, уместно использовать лишь в его собственном значении.