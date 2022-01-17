Николай Гоголь: какие странные слова произнес писатель перед смертью

Странная смерть Николая Васильевича Гоголя до сих пор не дает покоя многим поклонникам творчества писателя и его биографам. Не менее таинственными могут показаться и его последние слова, произнесенные на смертном одре. Но на самом деле их-то как раз можно объяснить.

«Я уже готов, и умру»

Большинство биографов начинают свой рассказ о последних днях, болезни и смерти писателя с упоминания о втором томе «Мертвых душ». В январе 1852 года Гоголь дал прочесть рукопись протоиерею Матфею Константиновскому, который раскритиковал его труд. Священник также призывал Гоголя отречься от Александра Пушкина, которого прозаик очень почитал. С этого момента Николая Васильевича начали терзать усиливающиеся сомнения в благотворности своего поприща и предчувствия близкой кончины. Дни напролет он проводил в слезах и молитве.

В конце концов ночь с 11 на 12 февраля того же года литератор сжег рукопись. Он принялся сознательно готовиться к смерти, сказав: «Я уже готов, и умру». Как набожного человека, Гоголя волновал лишь достойный уход из жизни, в соответствии с христианскими традициями. Он соблюдал строгий пост, а точнее практически не принимал пищу, и очень ослаб. писателя пытались спасти. Ежедневно его посещали различные священнослужители, но Николай Васильевич был серьезно настроен и по-прежнему отказывался не только от еды, но и от медицинской помощи.

Лечение и смерть

Гоголь утверждал, что никакие лекарства ему не помогут. Тем не менее, как пишут Сергей Шокарев и другие авторы сборника «Гоголь в Москве», к писателю призывали лучших московских врачей: А. А. Альфонского, А. И. Овера, А. Е. Эвениуса, О. В. Варвинского, С. И. Клименкова, А. Т. Тарасенкова. Предпринимались и попытки подвергнуть писателя гипнозу. Наконец, решено было лечить Гоголя насильно. За это взялись Овер и Клименков. Они ставили Николаю Васильевичу пиявки и горчичники, применяли холодное обливание головы в теплой ванне. Однако все эти средства лишь ухудшили состояние больного.

Один из священников предложил Гоголю собороваться и приобщиться Святых Христовых Тайн. Тот с радостью согласился. Во время обряда он молился со слезами на глазах, держа свечу в слабой руке. На следующий день Николаю Васильевичу стало как будто немного полегче. Однако уже через несколько часов с ним случился припадок нервной горячки. 20 февраля 1852 года он впал в беспамятство, у него начался бред. Утром 21 февраля 42-летний Гоголь скончался. Согласно самой распространенной версии, основанной на приведенных выше свидетельствах и фактах, причиной смерти автора «Мертвых душ» стало истощение.

Тайна последних слов

Однако мотивы, побудившие Николая Гоголя именно так закончить свои дни, до сих пор не дают покоя историкам и биографам. Возможно, пролить свет на эти мотивы могли бы последние слова, произнесенные писателем. Если верить Т. И. Радомской, автору издания «Обретение Отечества: русская словесность первой половины ХIХ века», перед смертью Гоголь громко и отчетливо приказал: «Лестницу, поскорее, давайте лестницу!». Подобные слова о лестнице сказал перед смертью и святитель Тихон Задонский, один из любимых духовных писателей Гоголя, сочинения которого он неоднократно перечитывал.

Кроме того наиболее близкими Николаю Гоголю по духу были Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Исаак Сирин. Но, пожалуй, на первом месте стоит преподобный Иоанн Лествичник. Известно, что «Лествица» была одной из самых любимых книг Гоголя. Сочинение Лествичника представляет из себя 30 глав-«ступеней», по которым должен восходить каждый христианин на пути к духовному совершенству. Гоголь много размышлял об этом и даже писал: «Бог весть, может быть, за одно это желание (любви воскрешающей) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней».

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