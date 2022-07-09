Где Саладин брал лед для своей воды посреди пустыни? Ведь вокруг Средние века и не было холодильников

Саладин - политик, боец и любитель пропустить стаканчик другой воды со льдом

Технология простая. Если вдруг надолго застрянете в пустыне - смело используйте, чтобы получить ледяную воду!

Саладин любил воду со льдом. А еще он любил удивлять напитками со льдом своих собеседников, которые приезжали к нему на переговоры.

Откуда Саладин добывал воду посреди пустыни? Ведь это были Средние века, холодильника под боком у него не было. На первый взгляд непонятно, как лед был доступен на таких широтах. Однако человеческая смекалка способна преодолеть ограничения, накладываемые природой. Люди научились производить лёд из воды посреди пустыни!

Сперва персы изобрели технологию хранения льда, который привозили с гор. Эта техника хранения льда в пустыне появилась еще в 440 году до н. э.

Так выглядел первый в мире холодильник. Труба сбоку - для подачи воды через сети акведуков

Персы придумали первый в мире холодильник - ячхал. Персы вырывали подземелье с толстыми стенами, покрывали их специальным раствором - саруджем.

Сарудж состоял из из песка, глины, яичного белка, извести, козьей шерсти и золы в определенных пропорциях. Раствор идеально держал температуру и выступал изолятором.

Зимой лед привозили с гор в больших количествах. И складывали в ячхале.

Но и это еще не всё. Со временем был изобретен способ...производить лёд прямо в пустыне! Способ этот использовали римляне и персы. Они выкапывали яму и изолировали ее соломой.

В яму наливали воду и закрывали листом блестящего металла, который отражал солнце. Но ночью металлическую крышку убирали. Резкое падение температуры и испарение в ночное время приводили к образованию льда по краю емкости. Лед собирали и отправляли на хранение в ячхал.

Еще один способ - замерзание воды в самом ячхале. Вода находится в подземной части ячхала. А из-за конической формы, тепло уходит наверх и уходит через отверстие. В ячхале же остается холоднее чем снаружи.

Схема работы ячхала. Как вода превращается в лед посреди пустыни

В этом случае лед все равно привозили с гор, но для того, чтобы ускорить процесс заморозки.

Эти технологии использовали, конечно, далеко не только для того, чтобы побаловать себя напитками со льдом. Это был вопрос выживания. Ведь в такую жару все продукты моментально протухают. Лед позволял сохранять пищу как можно дольше.

Владельцы ячхалов делали неплохой бизнес. Лед продавали за умеренную плату торговцам продуктами и всем желающим.

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А вы знали об этом?

Ильзу Кох , жену коменданта лагеря Бухенвальд прозвали «фрау Абажур».Дело в том , что татуированных узников она отправляла в медчасть,в котором им делали смертельные инъекции, а затем в анатомичке снимали с них кожу и тщательно ее обрабатывали. Из нее фрау Кох собственноручно изготавливала различные поделки – перчатки, сумочки, переплеты для книг, абажуры, скатерти… Так эта женщина заслужила свое «главное» прозвище – «фрау Абажур». Хотя не менее часто ее называли «Бухенвальдской сукой» и «Бухенвальдской ведьмой». Муж во всем ее поддерживал и был также участником зверств. Например, оба они обожали избивать своих жертв бичом с кусками острой бритвы. За нарушения порядка в концлагере узникам калечили пальцы тисками и клеймили им кожу раскаленным железом. В 1951 году суд Западной Германии приговорил Ильзу Кох к пожизненному заключению. Она так и не выразила раскаяния в содеянном.1 сентября 1967 года Ильза повесилась на простынях в камере баварской женской тюрьмы Айхах.

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