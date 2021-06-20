9 находок, проливающих свет на эволюцию человека

За последние пару столетий учёные обнаружили немало древних окаменелостей, доисторических произведений искусства и прочих ключей к эволюционному происхождению человечества.

Далее вы найдёте девять наиболее примечательных открытий, которые изменили наши представления об эволюции человека.

1. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ФРЕСКИ // НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИРИБИКЕТЕ, КОЛУМБИЯ



В национальном парке Чирибикете есть наскальные рисунки возрастом более 22 000 лет

Стены пещер в национальном парке Чирибикете на юге Колумбии, простирающиеся почти на 13 километров, покрыты огромными доисторическими рисунками. По оценкам, на каменных стенах изображено 75 000 фигур, многие из которых находятся на экстремальных высотах. Эксперты не понимают, каким образом художникам удалось подняться так высоко, чтобы создать их.



Считается, что эти наскальные рисунки не только являются прекрасными произведениями искусства, но и обладают глубоким духовным смыслом. Они изображают танцы, охоту и ритуалы, а также доисторических животных, обитавших в том регионе. Рисунки с изображением ягуаров особенно важны. Антропологи интерпретируют их как символы плодородия и силы, и они могут быть связаны с религиями других, более поздних жителей региона, таких как майя и ацтеки.

2. СЛЕДЫ ГОМИНИНОВ, СОХРАНИВШИЕСЯ В ВУЛКАНИЧЕСКОМ ПЕПЛЕ // ЛАЭТОЛИ, ТАНЗАНИЯ

Люди, создавшие эти рисунки, были одними из первых, кто прибыл в Америку. Учёные оценивают возраст рисунков более чем в 22 000 лет, что подтверждает новые теории, согласно которым люди заселили Америку около 20 000-30 000 лет назад.

В 1978 году знаменитый палеоантрополог Мэри Лики и антрополог Пол Абелл обнаружили окаменелые следы в Лаэтоли, Танзания. Сохранившийся в вулканическом пепле след длиной 27 метров (его возраст составляет 3,6 миллиона лет), вероятно, был оставлен одним из самых ранних видов гомининов, Australopithecus afarensis. Анализ следов показал, что человек вида Australopithecus afarensis передвигался на двух ногах, что дало учёным больше подсказок об эволюции человека.

3. ТАИНСТВЕННЫЙ ПРЕДОК ЧЕЛОВЕКА // СИБИРЬ, РОССИЯ



В 2008 году в пещере глубоко в горах Алтая, недалеко от российско-казахстанской границы, российский археолог Михаил Шунков обнаружил окаменелости неизвестного гоминина. Фрагменты имели слишком маленький размер, поэтому их невозможно было легко идентифицировать. Генетики решили секвенировать их митохондриальную ДНК. Окаменелости, как оказалось, принадлежали ранее неизвестному предку человека — тому, который произошёл от людей современной анатомии и неандертальцев около одного миллиона лет назад. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, профиль митохондриальной ДНК показал, что денисовцы, названные в честь пещеры, где были обнаружены окаменелости, мигрировали из Африки отдельно от ранних неандертальцев и Homo sapiens.

4. ДРЕВНЕЙШИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА // СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ



Известняковые пещеры Сулавеси – это сокровищница искусства, которая проливает свет на доисторические культуры. В 2019 году исследователи обнаружили рисунки сцен охоты, которые были созданы 43 900 лет назад. В 2021 году австралийские и индонезийские археологи обнаружили ещё более древние образцы изобразительного искусства. Рисунки доисторических индонезийских свиней были выполнены с использованием охры. Исследовательская группа проанализировала отложения кальция – сталагмиты и сталактиты – под рисунками и поверх них, установив, что самый древний из них был создан, по меньшей мере, 45 500 лет назад.

5. ЧЕРЕП РЕБЁНКА АВСТРАЛОПИТЕКА // ТАУНГ, ЮЖНАЯ АФРИКА



Слепок черепа ребёнка австралопитека возрастом 2,1 миллиона лет, получившего прозвище «ребёнок Таунга»



В 1924 году рабочие каменоломни близ Таунга принесли необычный череп анатому Раймонду Дарту. Он не соответствовал размерам черепа обезьяны или современного человека. В результате проведённого анализа Дарт пришёл к выводу, что череп принадлежал трёхлетнему гоминину, которого он назвал Australopithecus africanus; его возраст насчитывал 2,8 миллиона лет. Это говорило о том, что люди появились в Африке, а не в Азии или Европе. В середине 1990-х годов антрополог Ли Бергер исследовал череп и предположил, что на ребёнка напали орлы.

6. НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ЛАСКО // МОНТИНЬЯК, ФРАНЦИЯ



В 1940 году группа подростков наткнулась на пещеру c доисторическими произведениями искусства. Мальчики были настолько поражены, что разбили лагерь возле пещеры на неделю, просто чтобы защитить рисунки внутри. В конце концов, они рассказали учителю о своей находке, которая оказалась одним из самых важных открытий в истории искусства. Обширным рисункам быков, оленей и других доисторических животных, по оценкам, около 17 000 лет. Они говорят о том, что люди каменного века понимали сложность изобразительного искусства.

7. ГРАВЮРЫ, КОТОРЫМ ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ЛЕТ // ЯВА, ИНДОНЕЗИЯ



Голландский анатом Эжен Дюбуа обнаружил первые окаменелости Homo erectus в Индонезии в 1891 году. Тогда же он нашёл выгравированную раковину мидии, которая впоследствии хранилась в музейном ящике более века. В 2014 годе исследователи определили возраст линий на экспонате – от 430 000 до 540 000 лет. Результаты показали, что человек H. erectus был способен придумывать сложные идеи, а также обладал абстрактным мышлением.

8. СКУЛЬПТУРА ЧЕЛОВЕКА-ЛЬВА ВОЗРАСТОМ 40 000 ЛЕТ // БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ, ГЕРМАНИЯ



Фигура человека-льва из кости мамонта



Обнаруженная в 1939 году геологом Отто Фельцингом, статуэтка Löwenmensch («Человеколев») сделана из кости мамонта и изображает существо, которое представляет собой наполовину человека, наполовину льва. Высотой чуть более 30 сантиметров, она была создана около 40 000 лет назад в ориньякский период и является самой древней статуэткой, изображающей нечеловеческое существо.

9. САМЫЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ // ШЕЛКЛИНГЕН, ГЕРМАНИЯ, И ЧЕРКНО, СЛОВЕНИЯ



В 2008 году команда под руководством археолога Николаса Конарда обнаружила несколько флейт в пещере на юго-западе Германии. Крошечные флейты были созданы из кости мамонта около 40 000 лет назад людьми современной анатомии в доисторический период, называемый базальным ориньякским. Однако есть свидетельства того, что неандертальцы играли музыку за тысячи лет до того, как были созданы эти флейты.

Найденная в Словении в 1995 году, неандертальская флейта была сделана из бедренной кости доисторического пещерного медведя. Её возраст насчитывает около 60 000 лет назад, и это старейший музыкальный инструмент в мире на сегодняшний день. Само создание физического инструмента такой сложности, наряду с музыкальным интеллектом, необходимым для понимания таких понятий, как ритм, темп и мелодия, предполагает, что неандертальцы были устроены гораздо сложнее, чем мы думали.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2238976823954770713/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Казнь Емельяна Пугачева: почему казака-бунтовщика казнили не по правилам(https://otari.mirtesen.ru/blog/43579111627/)

Фотографии с Вестминстерской выставки собак 2021 (https://otari.mirtesen.ru/blog/43066183680/)

Десять нелепых попыток доказать существование внеземной жизни (https://otari.mirtesen.ru/blog/43745176388)