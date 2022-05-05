Вторая жена: как договориться с прошлым мужа

Юлия выяснила у вторых жен, какой багаж из прошлой жизни мужа они готовы принять — помимо чемодана с его вещами.
Смотрим!
Оксана, 20 лет, менеджер
Я гожусь его бывшей жене в дочери
Мы познакомились с Максом, чтобы учить друг друга языкам. Я его — русскому, он меня — английскому (хотя он немец). Официально мы еще не расписаны, но планируем сыграть свадьбу сразу по окончании процедуры его развода. В Германии она длится год. Ровно стольковремени прошло с момента нашего первого поцелуя. Сначала я не понимала его робости. Думала, его смущает разница в возрасте — он старше меня в два раза. Европейцу гораздо трудней завязать роман с молоденькой девушкой, чем нашим мужчинам. Он долго стеснялся даже обнять меня при встрече. Позже он признался, что женат, но они с женой давно не живут вместе. По-хорошем, он мог бы уже давно развестись, но немцы, как аисты — очень ответственные родители. А у него в первом браке были дети. Бывшая жена Макса этим пользовалась. Макс чуть ли не ежедневно получал от нее SMS-ки примерно такого содержания: «А как то? А как это? А где лежат счета?». Если уж тебе достался шикарный дом, будь любезна, разберись с ним сама! Меня это так достало, что я ей ответила: «Счета лежат в коридоре.Если у тебя есть еще вопросы, всегда к твоим услугам. Девушка Макса». Потом я очень пожалела об этой выходке. Но что мне было делать, если он никак не мог угомонить фрау? У меня такой характер — когда я чем-то недовольна, молчать не могу. И его бывшая, кстати, тоже не молчит. Был такой смешной случай. Я заказала в немецком интернет-магазине антивозрастную косметику для своей мамы. По ошибке посылку прислали на старый адрес Макса и вручили его жене. Она пустила по всему городу слухи, что он так старается соответствовать юной любовнице, что колет себе ботокс. При том что сама она мне в матери годится. Она мне не конкурент, но я все равно потребовала от Макса, чтобы он избавился от всех ее фотографий и сдал в ломбард кольцо, которое она ему подарила. Я сказала: «Жена — твое прошлое. Дети — настоящее». С его детьми у нас, кстати, прекрасные отношения. Мы даже подарки на Новый год от него получили одинаковые — новые телефоны.
Анджелина Джоли никогда не ладила с Дженнифер Энистон. К тому же мать Питта до сих пор питает к первой экс-невестке нежные чувства, а вот со второй практически не общается.
Анджелина Джоли
Вика, 30 лет педагог
Дружба мужа и его сына — моя заслуга
И у меня, и у мужа это второй брак. На Украине, откуда он приехал, у него осталась семья — жена и сын. Причина развода — работа. Леша хотел сделать карьеру. Когда возникла возможность перебраться работать из маленького городка, где они жили, в Киев, жена за ним не поехала. Потом предложили место в московском офисе. Он согласился. А через пару месяцев получил от нее письмо с просьбой о разводе. Он, конечно, переживал. Однако действия жены оспаривать не стал. А поскольку инициатором развода была жена, Леша разорвал с ней всякие отношения и отказал в алиментах. Мне, конечно, это не понравилось. Было непонятно — то ли он не создан для семьи, то ли упырь бесчувственный. Его родственники говорила, что жена его постоянно пилила и ревновала. Но мне было важно знать, что мой потенциальный муж способен на мужские поступки. А бросить женщину одну с ребенком — какой же это поступок? Потихоньку я гнула свою линию: сделай же что-нибудь, пока не поздно! Меня не остановило даже то, что в тот момент его бывшая жена вышла второй раз замуж и попросила отказаться от ребенка в пользу ее нового мужа. То есть мальчик даже не знал (и до сих пор не знает), что его биологический отец — другой человек. Но лед уже тронулся. Леша растаял. Взять его за руку и отвести к сыну оказалось совсем не сложно. Конечно, я боялась, что моего любимого человека зацепит сын или женщина, с которой он когда-то жил. Но этого не случилось. Он просто распрощался с детскими фантазиями в духе «вот когда сын вырастет, он меня полюбит и поймет, как его мама была неправа» и еще больше полюбил нашу дочку.
Джулия Робертс
Джулия Робертс заплатила бывшей жене Дэниела Модера — своего нынешнего мужа и отца детей — 150 000 долларов отступных. А чтобы пресечь дальнейшие посягательства на мужчину, актриса заказала себе футболки с надписями «Вера — прочь!» и «Вера, отстань!».
Валентина, 50 лет, психолог
Мы должны его первой семье
Монтекки и Капулетти — это война семьи моего мужа и семьи его первой жены. В этом году будет 30 лет, как мы женаты. Но эта вражда началась задолго до моего появления в жизни Георгия и не закончится, кажется, никогда. Тут нет речи о любви. Только месть — мне плохо, пусть тебе тоже будет плохо. Сначала это были манипуляции Пашей — его сыном от первого брака. Ребенку не давали видеться с отцом, потому что тот живет с чужой женщиной — то есть со мной. Я считала, что ради мальчика кто-то должен наступить себе на горло. Мне удалось заставить прогнуться мужа. В тот день, когда у нас родилась дочь, Георгий наконец-то привез Пашу к нам домой, и мальчик подарил новорожденной сестренке мягкую игрушку — медведя в три раза больше ее самой. Проблемы начались, когда Павел подрос. Воспитанный женщинами — мамой и бабушкой, — он стал избалованным и неуправляемым. После кризиса 2008-го жизнь изменилась. Деньги вылетели в трубу, а его запросы, наоборот, выросли и были переложены на наши плечи. Папа покупал аттестат зрелости. Папа оплачивал карточные долги. Папа решал проблемы, когда ребенка арестовали за хранение наркотиков. Чувство вины перед сыном, мысль «вот если бы мы тогда не развелись, он вырос бы человеком» преследуют мужа до сих пор, несмотря на то что мальчику уже под сорок. Это больной кусок нашей жизни, который не отрежешь, не выбросишь, что бы он еще ни натворил. Я психолог и давно все для себя поняла и пережила. Но не муж. И какие бы рекомендации я ни давала ему как женщина и как психолог, сколько бы раз ни говорила: «Все, я слышать больше ничего об этом мальчике не хочу!» — я не могу оставить человека, которого люблю, наедине с его страданием.
Эмма Хеминг
Эмма Хеминг — вторая жена Брюса Уиллиса — дружит с тремя его дочерьми и с самой Деми Мур. В противном случае Брюс, который поддерживает свою бывшую жену, будет бесконтрольно общаться с теми, кого очень любит.
4 совета для второй жены от психотерапевта Ольги Данилиной
По статистике 30% от общего количества браков — повторные. В годы свадебного бума и в годы спада эта цифра остается стабильной. Но не стоит считать вторые (третьи, четвертые) браки всего лишь исправлением предыдущих сюжетов. Это примитивный подход. Потому что каждый второй брак так же уникален, как каждый первый. Подход «он все оставил своей бывшей и переехал ко мне с одним чемоданом» — большая ошибка. Это очень большой чемодан — человек, переживший развод, имеет огромный эмоциональный багаж (а часто еще и детей), с которым вам придется считаться.
Правило 1. Не соперничайте с детьми Хорошо бы еще до свадьбы выяснить жизненные приоритеты мужчины. Если среди них значатся дети от первого брака, нужно это принять — нравятся вам они или нет. Дети не могут быть объектом соперничества. Вы должны быть не столько любезны с ними внешне, сколько абсолютно спокойны внутренне — они вам не конкуренты.
Правило 2. Дайте мужчине время. Второй жене нужно быть мудрой вдвойне — за себя и за предыдущую. Важно научиться чувствовать психологические границы мужчины. Не исключено, что в предыдущем браке они грубо нарушались, и он будет болезненно реагировать на расспросы о бывшей семье. Подождите, он сам расскажет то, что сочтет нужным.
Правило 3. Будьте тактичны. Женщинам часто кажется, что мужчины не очень ранимы и легче выходят из ситуации развода. На самом деле все наоборот. В их случае к и без того неприятной процедуре добавляется потеря привычного образа жизни, смена жилья и окружения. А для мужчин крушение жизненных основ — большая проблема.
Правило 4. Не повторяйте ошибок первой жены. Ваш мужчина уже умеет разводиться (не исключено, что он первый хлопнул дверью). Вряд ли он будет терпеть в новых отношениях психологическое насилие и контроль, от которых сбежал в прошлом.
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