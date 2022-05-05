Вторая жена: как договориться с прошлым мужа

Мы познакомились с Максом, чтобы учить друг друга языкам. Я его — русскому, он меня — английскому (хотя он немец). Официально мы еще не расписаны, но планируем сыграть свадьбу сразу по окончании процедуры его развода. В Германии она длится год. Ровно столько­времени прошло с момента нашего первого поцелуя. Сначала я не понимала его робости. Думала, его смущает разница в возрасте — он старше меня в два раза. Европейцу гораздо трудней завязать роман с молоденькой девушкой, чем нашим мужчинам. Он долго стеснялся даже обнять меня при встрече­. Позже он признался, что женат, но они с женой давно не живут вместе. По-хорошем, он мог бы уже давно развестись, но немцы, как аисты — очень ответственные родители. А у него в первом браке были дети. Бывшая жена Макса этим пользовалась. Макс чуть ли не ежедневно получал от нее SMS-ки примерно такого содержания: «А как то? А как это? А где лежат счета?». Если уж тебе достался шикарный дом, будь любезна, разберись с ним сама! Меня это так достало, что я ей ответила: «Счета лежат в коридоре.

Если у тебя есть еще вопросы, всегда к твоим услугам. Девушка Макса­». Потом я очень пожалела об этой выходке. Но что мне было делать, если он никак не мог угомонить фрау? У меня такой характер — когда я чем-то недовольна, молчать не могу. И его бывшая, кстати, тоже не молчит. Был такой смешной случай. Я заказала в немецком интернет-магазине антивозрастную косметику для своей мамы. По ошибке посылку прислали на старый адрес Макса и вручили его жене. Она пустила по всему городу слухи, что он так старается соответствовать юной любовнице, что колет себе ботокс. При том что сама она мне в матери годится. Она мне не конкурент, но я все равно потребовала от Макса, чтобы он избавился от всех ее фотографий и сдал в ломбард кольцо, которое она ему подарила. Я сказала: «Жена — твое прошлое. Дети — настоящее». С его детьми у нас, кстати, прекрасные отношения. Мы даже подарки на Новый год от него получили одинаковые — новые телефоны.

Анджелина Джоли никогда не ладила с Дженнифер Энистон. К тому же мать Питта до сих пор питает к первой экс-невестке нежные чувства, а вот со второй практически не общается.

Анджелина Джоли

Вика, 30 лет педагог