Похороны Суворова: чем они удивили очевидцев

Похороны известного человека всегда привлекают большое внимание общественности. А если усопший был еще и неординарной личностью, то интерес к ним не ослабевал и долгие годы после похорон.

Александр Суворов: обстоятельства смерти

У выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова сразу как-то не сложились отношения с новым российским императором Павлом I. Объективно говоря сложно назвать какую-то единую причину, отчего так получилось. Возможно из-за того, что военачальник был обласкан славой при жизни Екатерины Великой, матери нового царя, самого упоминания о которой император на дух не переносил. Возможно – мужчины просто не сошлись характерами, либо Павел завидовал славе полководца. А, вероятно, все эти причины наслоились друг на друга. Получилось так, что Суворов часто оказывался в опале. И вот, сразу после окончания триумфальной для русских Швейцарской кампании, полководец снова впал в немилость к государю. Формально причина заключалась в том, что во время иностранной кампании генералиссимус держал при себе дежурного генерала, что было позволительно только для правящего монарха. Историки, впрочем, видят такой повод довольно надуманным, а настоящие причины склонны искать в застарелой неприязни императора и полководца.

По этой причине власти отказались от торжественного приема полководца-победителя в Петербурге, а царь отказывался встречаться с триумфатором. Необходимо подчеркнуть следующее: еще в самом конце Швейцарского похода у Александра Васильевича возникли существенные проблемы со здоровьем, а стресс от новой опалы мог существенно пошатнуть его и без того хрупкий иммунитет. Отчаявшись получить царскую аудиенцию, он селится на квартире у дальнего родственника и в скором времени погибает.

Существует довольно интересная легенда о последних словах Суворова, он якобы адресовал их мужу своей племянницы, графу Хвостову, бывшему бездарным, но плодовитым поэтом: «Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А уж коли не можешь не писать, то, ради Бога, не печатай». Согласно другой версии последними словами генералиссимуса была фраза, адресованная посланнику Павла Петровича, «Я готовлюсь отдать отчёт Богу, а о государе я теперь и думать не хочу…».

Похороны Суворова

Тот факт, что умер полководец, еще совсем недавно поразивший своими дарованиями всю Европу, скоро разлетелся по всему Петербургу. Люди видели в нем последний отголосок величественной Екатерининской эпохи, поры, которая прославила Россию и поставила утопавшую ранее в дрязгах дворцовых переворотов страну вровень с мировыми державами. Нашлось огромное множество желающих проститься с полководцем-триумфатором. Впрочем, не обошлось без накладок: гроб с телом полководца оказался слишком широк, а поэтому не пролезал в узкий дверной проем комнаты, где Суворов испустил последний вздох. Поэтому было принято решение спустить тело с балкона, эту ответственную миссию взяли на себе ветераны гренадерских войск, ранее служившие под началом полководца.

Нет ясности в том, что делал Павел Петрович в час похорон Суворова. Существует три основные версии. Согласно одной из них, он ожидал появления процессии в Александро-Невской лавре, но из-за заминки с гробом не дождался, но встретил процессию на обратном пути. Согласно другой – он случайно попался на пути движения процессии. Советская историографическая традиция в этом отношении отличалась наибольшей лаконичностью и утверждала, что император просто не захотел присутствовать на прощании с опальным подчиненным. Вообще власть стремилась придать похоронам как можно более скромный, кулуарный характер, тем самым как бы умалив достижения полководца. Но к тому времени он, фактически, находился в негласном звании национального героя, любимца страны, поэтому в Петербурге стоял великий плач по усопшему.

Литератор Николай Греч, бывший свидетелем тех событий, оставил следующие воспоминания: «Мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова... За гробом шли три жалких гарнизонных батальона. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России».

Погребение прошло в нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Вообще в какой-то мере можно рассматривать похороны Суворова как демонстрацию, некую предтечу событий 1801 года (в этот год в результате заговора был убить Павел I). Вообще этот правитель не был любим подчиненными и то демонстративное пренебрежение героем, продемонстрированное в день похорон Суворова, действительно могло приблизить бесславный конец монарха.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158853-pokhorony-suvorova-chem...

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