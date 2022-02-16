Если мусульманам разрешено иметь четыре жены, почему у пророка Мухаммеда их было тринадцать?

Но почему же он женился целых тринадцать раз, если мусульманам разрешено иметь не более четырех жен?

Краткий ответ: это произошло до ниспослания соответствующей заповеди. Основатель ислама ничего не нарушал, поскольку новые заповеди изменяли будущее, а не прошлое.

Подробный ответ будет более развернутым, чтобы вы убедились – основатель ислама не был человеком распущенным.

Дело в том, что пророк был не только нравственным учителем, но и политическим деятелем. Поскольку ислам далеко не сразу утвердился среди арабов, в начале его служения умме приходилось немало воевать. Многие племена после первичного обращения потом отставали от веры, и в своих заботах Мухаммеду приходилось это учитывать. Несколько своих браков он заключил только с целью укрепления союза с соседними арабскими кланами. Самым известным является брак с Джувайрийей бинт аль-Харис. Ее род был наиболее принципиальным противником мусульман, но после свадьбы подчинился пророку.

Тем не менее, большинство его браков были совершены просто в целях гуманности. Как уже было сказано, вначале умме приходилось часто сражаться. Многие из первых мусульман, самые верные и преданные люди, пали тогда на поле боя. Чтобы позаботиться об их вдовах и детях Мухаммед решил взять их в свой дом.

Когда это все происходило, он сам находился в возрасте старше 53-х лет, а его супругам было от 36-ти до 50-ти – существенный возраст по тем временам. Исключение составляет Аиша, которую пророк взял в жены в шестилетнем возрасте. Это было сделано с целью укрепления дружбы с его соратником Абу Бакром, но близких отношений Мухаммед с ней не имел.

Судя по всему, это и являлось главной причиной, по которой детей от этих женщин у пророка не было. Он оставил потомство только от первой жены Хадиджи и христианки Марии бинт Шамун.

Теперь давайте поговорим о том, почему ислам разрешает полигамию и почему установлено ограничение в четыре жены. Собственно, причина все та же – многие воины пали, а их женщин надо было куда-то деть. Предписание на них жениться было просто символом гуманности. Несколько таких женщин взял к себе сам пророк, о других позаботились его соратники. Заметьте, как повелитель правоверных, он имел возможность взять самых молодых и красивых девушек своего народа! Но женился, почему-то, только на взрослых и пожилых вдовах своих друзей.

Что касается числа четыре, то какой-то особенной причины для этого ограничения нет. Просто такое количество считается достаточным. Пять – много, три – мало, четыре – в самый раз. Кроме того, есть такая старая шутка. Считается, что две жены будут друг с другом враждовать, три – подружатся и сядут на шею своему мужу, а четыре – никогда не смогут договориться и будут вынуждены ценить внимание своего супруга.