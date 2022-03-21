Икона «Споручница грешных»: описание, фото и значение

Существует более ста образов, посвященных Божьей Матери, каждый из которых написан в честь какого-либо чудесного события, произошедшего по молитвам Богородицы и милости Господа.

Икона «Споручница грешных» - это та святыня, историю создания которой никто, к сожалению, не знает.

Обретение образа

Впервые икона Божьей Матери «Споручница грешных» была найдена в мужском монастыре в Орловской области. Несмотря на великую находку, люди не почитали этот образ, требующий серьезной реставрации, и не перенесли его в храм. И лишь после того, как Божья Матерь неоднократно приходила к местным жителям во сне, говоря о целительной силе этой иконы, святыня обрела свое место в церкви.

Около образа совершалось множество чудес. Первым был исцелен отрок, мучившийся эпилептическими припадками. После этого к иконе приходило множество народу, имевшего тяжелые неизлечимые болезни.

За милость Божьей Матери, проявленную нуждающимся и страдающим людям, было решено поставить собор в честь образа «Споручница грешных». Значение иконы в жизни русского народа возрастало с каждым днем.

Престольный праздник образа «Споручница грешных» отмечается два раза в год - 20 марта в честь ее обретения и 11 июня, ставшего днем обильного мироточения иконы.

«Споручница грешных». Значение иконы

Данная святыня, обретенная в Орловском монастыре, является по-настоящему уникальным в своем роде экземпляром. На образе Пресвятая сложила руки в виде жеста, который можно назвать «поручительство». Так Дева Мария показывает, что она ручается за всех грешников, которые дают обет больше не творить непотребные Богу дела. Младенец Иисус Христос сжимает руку Матери в знак того, что ее молитва за мир будет им услышана. Сама Божья Матерь облачена в золотые одежды, а глава ее, покрытая омофором, увенчана царской короной – как истинной правительницы небесной. Икона «Споручница грешных», фото которой представлены в данной статье, считается одним из самых красивых образов Пресвятой Девы.

Чудеса образа

Икона «Споручница грешных» явила в этот мир множество чудес. Однажды у ее образа исцелилась одна богатая женщина, которая страдала неизлечимой болезнью мозга. Все нуждающиеся в заступничестве Матери, приходящие после этих чудесных исцелений, стали подмечать, что икона начала мироточить. Люди собирали это бесценное масло и смазывали им больные места и, как ни странно, выздоравливали.

Икона «Споручница грешных» помогла русскому народу и в страшный для всего мира конец 19 века, когда в Европе бушевала холера. Жители Москвы собрались на чтение акафиста перед чудотворным образом, что впоследствии защитило Россию от столь страшной напасти.

Храм, построенный в честь образа «Споручница грешных», Николо-Хамовнический собор, не был закрыт даже после того, как власть в стране досталась большевикам. Настоятель храма организовал крестный ход с иконой вокруг церкви, моля Божью Матерь о заступничестве. По молитвам Пресвятой Девы храм осталась целым и невредимым, и к тому же продолжал функционировать.

С появлением иконы в храме начали происходить настоящие чудеса - по ночам за окном напротив образа появлялись настоящие вспышки света, напоминающие звезду. Это повторялось не один раз, поэтому настоятель собора обратился к митрополиту Филарету за советом. В ответе было написано, что икону забирать из храма нельзя, также, как и запрещать людям молиться перед образом. В то время русский народ, наслышавшийся о чудесах, приходил поглядеть на яркие вспышки, происходящие около образа. Неверующие, к коим относилась полиция, были уверены, что световой поток происходил от включенных лампад. Но и в кромешной тьме чудесные звезды-вспышки продолжали появляться. Скептики начали настаивать на другой версии - во всем виновен лунный свет. Но и в период темных ночей великое чудо продолжало поражать москвичей. 10 июня все прекратилось, и икона «Споручница грешных» так обильно замироточила, что всем местным жителям хватило этого священного масла – миро.

Интересен тот факт, что образ Пресвятой Богородицы не украшен ризой, хотя было много желающих сделать ее для чудотворной иконы. По преданию, одному из постоянных благотворителей храма в Хамовниках было видение, в котором Матерь Божия пожелала оставить свой образ без ризы.

Помоги нам, Пресвятая Богородица!

Перед образом Божьей Матери «Споручница грешных» люди молятся о даровании им здоровья. Это особенно касается тяжко больных людей, лишившихся всякой надежды на исцеление. Но Пресвятая Дева лечит не только тело, но и душу человека. Поэтому в минуты отчаяния и уныния верующий всегда может принести молитву нашей небесной заступнице, получив взамен успокоение и надежду.

Где приобрести святыню

Икона «Споручница грешных» – одна из самых значимых для русского народа. Именно поэтому ее можно приобрести во всех церковных лавках и магазинах. Неважно, какой будет образ - небольшая и недорогая икона или святыня в вышитом жемчугами окладе - Божья Матерь будет молиться за всех, кто истинно в нее верит.

В последнее время стало очень популярным приобретать иконы под заказ, выбирая нужный размер и материал - например, вышивку бисером или золотыми нитями. Цена такого шедевра будет немаленькая, так как ручные работы стоят минимум 4-5 тысяч рублей. Заказывая подобную работу, знайте, что это не украшение и не часть старинного интерьера вашего дома. Икона - это прежде всего посредник между вами и Богом либо святым, это возможность напрямую молитвенно обращаться к ним. Красивый дорогой образ Матери Божией имеет место быть, если тем самым вы показываете свое благоговение перед небесными силами. И самое главное - не забудьте прийти в храм с иконой, изготовленной вручную, и попросить у служителей церкви помочь вам ее освятить.

Взывая к небесам

Молитва иконе «Споручница грешных» начинается со слов «Царице моя преблагая, надежда моя пресвятая». И действительно, вышние силы становятся для обездоленных людей единственным лучиком света и веры. Далее в молитве мы просим прощения за все наши грехи, которыми мы обижаем Господа нашего, не соблюдая заповеди. «Будто ночная тьма, жизнь моя»,- говорим мы. В молитве верующий просит не только за себя, но и за своих врагов: «Ослаби гнев ненавидящих и обижающих меня». И в конце мы обязательно славословим нашего Господа. Данная молитва, прочитанная от души с верой в сердце, имеет великую силу. Конечно, не стоит надеяться на чудо, помолившись единожды Богородице и продолжая творить непотребные Богу дела. Для Господа важно наше исправление, ведущее свой путь от покаяния - первого этапа исцеления.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2437131031734651523/

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