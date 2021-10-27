ТОП-10: Увлекательные факты и истории об акулах

Акулы практически никого не оставляют равнодушными, но эти удивительные рыбы – нечто большее, чем просто машины для убийства (и кинозвезды). В последние годы исследования обнаружили удивительные способности акул и их стратегии выживания в быстро изменяющемся мире.



Ученые также столкнулись со многими странными находками. К числу захватывающих фактов об этих существах относятся непорочное зачатие и жизнь, длящаяся в течение нескольких столетий. Они также связаны с опасными мифами, который в итоге могут привести к уничтожению этих древних созданий.



10. Сканирование китовых акул







Проведение УЗИ обычно не опасно для врача. Однако оно оказалось таковым впервые в 2018 году. Пациентками были самые крупные в мире акулы. Китовые акулы не являются хищниками, но по размеру они сравнимы с микробусом. Несмотря на свои огромные размеры, китовые акулы находятся под угрозой исчезновения. Они регулярно погружаются на глубину 1829 метров и совершают головокружительные виражи. Это затрудняет понимание цикла их размножения. Зная, когда и где они размножаются, можно спасти исчезающий вид.

Ни одна из самок не была беременной, и биология их размножения так и осталась неясной. Тем не менее, были собраны бесценные данные, в том числе обнаружены такие вещи, как яичники с фолликулами, чего раньше никто никогда не видел.



Интересно, что во время исследования у акул наблюдалась странная реакция – они ускорялись всякий раз, когда сканирование было активировано, но не когда устанавливали датчики. Это свидетельствует о том, что самки слышали ультразвук.



9. Первая всеядная акула



К счастью, группа таких акул плавала у Галапагосских островов, и биологам удалось исследовать 21 самку. Потребовалось две недели и специальное гидроизоляционное оборудование, чтобы следовать за движущимися гигантами и попытаться отобразить жизнь по другую сторону их кожи толщиной 25-сантиметров.Ни одна из самок не была беременной, и биология их размножения так и осталась неясной. Тем не менее, были собраны бесценные данные, в том числе обнаружены такие вещи, как яичники с фолликулами, чего раньше никто никогда не видел.Интересно, что во время исследования у акул наблюдалась странная реакция – они ускорялись всякий раз, когда сканирование было активировано, но не когда устанавливали датчики. Это свидетельствует о том, что самки слышали ультразвук.



Результаты проведенного в 2018 году исследования удивили экспертов. Обычно акулы рождают в голове образы кровожадных, плотоядных существ. На протяжении десятилетий исследователи знали, что один из распространенных видов акул, рыба-молот, в большом количестве употребляет водоросли. Несмотря на это, полагали, что акулы заглатывают растения случайно во время охоты. Однако, когда выяснилось, что растения составляют 62 процента от содержимого желудка животного, ученые начали задаваться вопросом. Хотя считается, что этот продукт не несет никакой питательной ценности для акул, его количество мешало поступать в желудок тому, что несло такую питательную ценность.





8. Нападение древней акулы



Чтобы разобраться в этом вопросе был создан специальный резервуар. В нем оказались пять акул-молотов, которых кормили морскими водорослями, содержащими особую химическую «подпись». Рацион состоял на 90% из водорослей и на 10% из кальмаров. Через три недели акулы стали толще. Это обнадеживающее достижение нуждалось в научном подтверждении, и в этом помогла химическая «подпись». Она показала, что акулы-молоты усвоили более половины питательных веществ, полученных из водорослей. Это позволило отметить их как первый зарегистрированный всеядный вид акул.



В Музее естественной истории (Natural History Museum) округа Лос-Анджелес есть ископаемый скелет летающей рептилии. У этого птеранодона в шее акулий зуб. Несколько посетителей решили, что это не древнее убийство, а две окаменелости, которые случайно оказались рядом. Это побудило исследователей внимательнее изучить рептилию. Этот неизвестный вид птеранодона был обнаружен в Канзасе. Он жил примерно 85 миллионов лет назад, когда регион был покрыт океаном. Акула, чей зуб был обнаружен - Cretoxyrhina mantelli, вымерший вид, а в данном конкретном случае ее длина достигала 2,5 метров.

Исследование показало, что зуб вошел глубоко под выступы позвонков. Очевидно, этот укус могла произвести мощная челюсть. Маловероятно, что зуб в тело рептилии попал под влиянием течения до того, как они вместе окаменели. Как произошел укус, остается неясным. Акула могла врезаться в плавающее тело птеранодона. Известно, что современные акулы также врезаются в морских птиц с большой скоростью. Это может означать, что живой птеранодон покачивался на волнах, как морская птица, когда в него врезался огромный морской монстр.



7. Прыгающие гиганты





В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого сравнивали больших белых и гигантских акул. Поначалу кажется, что у них нет ничего общего. Большая белая акула - свирепый хищник, который наводит ужас на людей и на весь окружающий мир. Гигантская акула же играет роль этакого «сита», которое пропускает через себя крошечный планктон. Наблюдая за сотней гигантских акул вблизи Ирландии, ученые обнаружили нечто удивительное: медленные гиганты, достигающие 10 метров в длину, умеют прыгать. На видеозаписи можно было видеть, что животные прыгают так же высоко и быстро, как и большие белые акулы. Это разрушило давний стереотип о том, что они являются спокойными, дрейфующими гигантами.



Видеодатчики и записывающие устройства, прикрепленные к одной акуле, показали, насколько неправильным было это представление. Этому существу потребовалось девять секунд и десять ударов хвостом, чтобы с глубины 28 метров подняться к поверхности. Акула прыгнула под углом к воде почти в 90 градусов, взвилась на 1,2 метра над волнами, и находилась в воздухе около секунды. Чтобы пояснить, что это все можно значить, один исследователь метко сказал: «Это похоже на то, как если бы мы вдруг открыли, что коровы так же быстры, как волки».



6. Выживший во Флориде





В 2014 году дайверы в одном из популярных мест во Флориде стали свидетелями жуткого зрелища. Самец лимонной акулы был пронзен металлическим стрингером. На этой части лодки рыбаки размещают улов. Акула, вероятно, проглотила такой улов вместе со стрингером, который проткнул животному живот и кожу. Лимонная акула не только выжила, но и впервые дала ученым представление о том, как акулы изгоняют из себя опасные предметы, чего ученые даже представить не могли.



В течение следующих 14 месяцев этого самца заметили 12 раз. При каждой такой встрече было все очевиднее, что металлический предмет выходит из тела. В конце концов, стрингер стал более видимым, а к тому времени, когда акулу видели в 2016 году, объект исчез. На месте раны появился шрам. Лимонная акула прожила 435 дней с зияющей дырой, при этом у нее не развилась инфекция, а серьезные повреждения желудка и печени не привели к ее смерти. Известно, что акулы быстро выздоравливают. Однако этот случай доказал, что удивительное исцеление происходит и внутри.



5. Акулы болеют раком





Ходят слухи, которые многих обнадеживают, о том, что аулы не болеют раком. К сожалению, это не правда. На самом деле, уже 150 лет ученым известно, что у акул также может развиться эта ужасная болезнь. Рак был зарегистрирован у 23 видов акул, а в 2013 году первый подобный случай был зафиксирован у белых акул. Акула, на морде которой развилось новообразование, была заснята в водах Австралии. Опухоль располагалась в области рта, а ее размер составил примерно 30 см в длину и ширину.



Заблуждение о том, что акулы не болеют раком, поддерживается фарминдустрией, которая использует акулий хрящ для производства якобы противораковых препаратов. Из-за хрящей, а также из-за акульих плавников, ежегодно убивают около 100 миллионов акул. Ни одно исследование не доказало, что акулий хрящ предотвращает или лечит рак. Ученые также убеждены, что, даже если бы акулы чудесным образом оказались устойчивыми к раку, употребление их тканей не помогло бы бороться с этой болезнью у людей. Этот миф особенно опасен потому, что онкологические больные отказываются от традиционных методов лечения, которые могли бы им помочь, в пользу неэффективных продуктов из акульих тканей.



4. Акулы – правши





В 2018 году ученые задались вопросом: становятся ли в результате глобального потепления акулы левшами или правшами? Это относится к предпочитаемому ими направлению, а не к использованию плавников. Австралийские исследователи собрали две дюжины икринок акул из Порта-Джексон (Port Jackson) и поместили половину из них в бак, вода в котором была нагрета до температуры воды в заливе, из которого их извлекли - 20,6 градусов по Цельсию. Остальные 12 икринок поместили в резервуар, температура воды в котором была такой, какую предсказывают ученые к концу века, если изменение климата будет продолжаться нынешними темпами. Этот аквариум постепенно нагревали до 23,6 градусов Цельсия.



Половина детенышей, вылупившихся в теплом аквариуме, умерла в течение месяца. Остальных проверили на «левшей» и «правшей». Чтобы добраться до еды, им нужно было выбрать одну из «веток» в Y-образной секции. Группа из резервуара с водой температуры залива, не выказывала особых предпочтений, но те, кто находился в более теплом резервуаре, демонстрировали выраженную тенденцию следовать направо. Это автоматическое поведение может быть адаптацией. Нагревание воды увеличивает затраты энергии, акулы растут и метаболизм у них проходит быстрее. Это может приводить к тому, что мозг у них становятся меньше. В результате они стремятся совершать действия автоматически, например, всегда поворачивать направо.



3. Малыши, рожденные без отца





Леони (Leonie) – зебровая акула, которая плавает в аквариуме Reef HQ Aquarium в Австралии. В течение нескольких лет у нее и ее партнера было несколько пометов. Когда акул разделили в 2012 году, хранители логично предположили, что больше акула не будет производить детенышей. Однако в 2016 году Леони отложила икру, из которой вылупились три акуленка. Ученые сочли, что это стало возможным благодаря сохранившейся сперме. Однако тесты ДНК не совпали с данными ни одного самца (с которыми она даже не контактировала в течение многих лет). У акулят были только материнские клетки.



Ученым было неизвестно, что зебровые акулы могут размножаться бесполым путем. Кроме того, Леони стала первой известной акулой, которая «переключилась» с полового размножения с участием самца на бесполое размножение, которое называется партеногенезом.



При партеногенезе определенный тип яйцеклеток действует, по сути, как сперма. Хотя это больше свойственно беспозвоночным животным и растениям, число случаев, когда позвоночные животные воспроизводят потомство без участия партнера, растет. Такие животные, как Комодские драконы, гадюки и даже куры теперь иногда производят потомство без самцов. Как ни странно, это хорошая новость для зебровых акул, занесенных в список исчезающих видов.



2. Малыши, перемещающиеся в матке





Акулы просто излучают независимость. В 2018 году эта тенденция проявилась самым замечательным образом. Общеизвестно, что акулята поедают своих собратьев (или в данном случае неоплодотворенную икру). Во время подводного ультразвукового исследования ржавой акулы-няньки было отмечено подобное поведение детенышей. Исследователей ошеломило то, каким образом это произошло.



У акулы две матки. Демонстрируя свой независимый дух, малыши скользили из одной утробы в другую, чтобы перекусить неоплодотворенной икрой – своими потенциальными братьями и сестрами. Мало того, что этот факт делает акулу-няньку очень своеобразной, он также проливает свет на историю, показанную в документальном фильме 1993 года. Съемочная группа нашла беременную песчаную тигровую акулу. Они заметили, что ее детеныши меняют матки через дырку в боку матери. Поскольку это было не совсем естественно (эта дыра была раной), случай не доказывал, что подобное свойственно тигровым песчаным акулам. Тем не менее, это был первый раз, когда было зарегистрировано странное перемещение акулят из одной матки в другую.



Малыши акулы-няньки также выделились. Было обнаружено, что иногда эмбрионы высовывают голову из шейки матки матери и напрямую контактируют с окружающим их водным миром.



1. 500-летняя акула







Если бы за странности присваивали награду, то она по праву принадлежала бы гренландской акуле. На первый взгляд, она кажется обычной и неприметной. Но срок ее жизни - это нечто из научно-фантастического романа. В 2016 году учеными была сделана первая попытка оценить продолжительность жизни этого вида. Было выловлено двадцать восемь медленно движущихся арктических акул. Акулы в этой группе оказались уже мертвыми из-за несчастных случаев, спровоцированных рыболовством и судами, проводящими научные исследования. Первым стал очевидным один факт – акулы медленно растут. А тот факт, что некоторые взрослые достигли длины в 4,9 метров, предполагал долгую жизнь.



Чтобы быть более точными, исследователи использовали радиоуглеродное датирование. Для исследования они использовали протеины глаз, появляющиеся при рождении. Интересно, что радиоуглеродное датирование обычно происходит на основании так называемого «импульса бомбы». Этот след был оставлен во время ядерных испытаний 1950-х и 1960-х годов, в результате которых было выпущено огромное количество радиоуглерода. У акул в исследовании был импульс, позволивший уточнить скорость их роста. Невероятно, но по подсчетам некоторым акулам могло быть более 500 лет. Что еще более удивительно: половой зрелости они достигли только в 150 лет.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2333313482503228004

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