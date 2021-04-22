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Силуан Афонский: в чем помогает, и как молиться иконе, святому?

Силуан Афонский — это монах, который родился в Тамбовской губернии и прожил долгую жизнь. Приставка Афонский появилась из-за того, что священнослужитель долгое время был на Афоне и молился там.

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Силуан Афонский — настоящее имя Семен, рожден в обычной семье, где было пятеро братьев и двое сестер. Отец его был работящим, смиренным, спокойным человеком, который постоянно работал. Сам же Семен родился достаточно сильным и крепким. Он тяжело работал, отличался большой силой, а также много ел. Мог работать без перерывов. Прославился у себя на селе благодаря силушке богатырской. Вел как и все обычные люди, сельскую жизнь: работал, отдыхал в трактирах, гулял с девками. Но постоянно терзали его сомнения, что Господь Бог видит, как он неправильно живет, поэтому может наказать его.

Силуан Афонский: в чем помогает, и как молиться иконе, святому? Силуан Афонский: житие, молитвы и иконы

Самое интересное, что мысли о Боге к нему пришли в четырехлетнем возрасте, когда отец приютил книгоношу, который у них ночевал. Во время вечерней беседы мужчина сказал, что Бога не существует. Это очень сильно запало в душу маленькому Семену. Поэтому до 19 лет он пытался ответить на вопрос: существует Бог или нет? В одно время хотел пойти учиться в Киево-Печерскую лавру, но отец ему не разрешил.

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Силуан Афонский

Сказал что будет делать все что захочет, после военной службы. После службы в армии вернулся Семен, и начали его одолевать бесы и он пустился в разгульную жизнь. Много пил, гулял. В один из таких дней начал сомневаться, что ведет неправильную и очень греховную жизнь. Поэтому должен как-то изменить все. Далее, отправился на Афон, где в 1892 году был пострижен в монахи.

Жизнь была его совсем не простой. Он много молился, практически не спал. Сон у него был коротким, по 15-20 минут, несколько раз в сутки. Днем много работал, постоянно молился и поклонялся Господу Богу. За всю жизнь было ему несколько явлений Исуса Христа и Божией Матери. Именно из-за видения Божией матери, после того как он отдыхал с девками, решил постричься в монахи. Потому что Божья Матерь сказала, что проникла Змея (похоть) и живет в теле, поэтому он ведет разгульный образ жизни.

Прожил старец 72 года. Вся жизнь его была в покаянии и молитвах. Многие священнослужители отмечают его, как сильного духом человека, добродушного с кротким, веселым и добрым характером. Многие из них отзываются о нем, как о самом Господе Боге. Монах был самим смирением и добротой, всегда пытался оправдывать людей.

Силуан Афонский: в чем помогает, и как молиться иконе, святому?

Фото монаха

Иконы Силуана Афонского, молитва святому

После смерти Силуана, его голову многие монахи прятали от главных митрополитов и священнослужителей. Только в 1987 году Силуан был канонизирован. Именно после этого года было создано много икон с его изображением.

Существует множество вопросов, относительно икон с изображенным Силуана Афонского. Считается, что монах является покровителем монастырей и дает монахам смирение, а также силу, для того чтобы жить в смирении, в молитве. Одной из самых популярных является икона Силуана Афонского в молитве, где руки его подняты вверх. Находится икона в монастыре в Румынии. Дело в том, что много изображений Силуана Афонского находятся за границей, несмотря на то, что он является уроженцем России. Длительное время его останки прятались из-за запретов главных священнослужителей.

Силуан Афонский: в чем помогает, и как молиться иконе, святому?

Молитва Силуану Афонскому

В чем помогает святой Силуан Афонский?

24 сентября отмечается день Силуана Афонского. В этот день молятся перед его иконами. Стоит отметить, что этот образ используется в особых случаях. Считается что эта дата является особенной. Именно в этот день молитвы обладают огромной силой и практически всегда приводят к исцелению. Сейчас икона старца находится в Афонском Подворье, в Москве, с частичками мощей монаха. Не только 24 сентября, но и в другие дни к этой иконе выстраивается целая очередь. Многие молятся преподобному.

Как и зачем молиться святому (текст ниже):

  • Если хотят исцеления для своих близких, родственников, а также любимых от тяжких болезней
  • Просят о помощи в завершении войны и разногласий
  • Просят примирения с врагами, с которыми давно возникли размолвки и появилась вражда
  • Помогает при головных болях, мигренях, при гордыне, а также в смирении
  • Помогает при несчастной любви
  • Освободиться от греховных помыслов
  • При всевозможных зависимостях, алкогольных в том числе
  • При нездоровой страсти, от которой человек мучается
  • При принятии решения
  • В скорби и отчаянии

Молятся святому и просят помочь при помощи молитв. Если трудно читать молитвы, просите о помощи своими словами, только искренне и с глубокой верою в Бога, Святого Силуана Афонского и в результ.

Молитвы.

О предивный угодниче Божий, отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей Вселенней — мертвых, живых и грядущих — не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися.

Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему — земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися.

Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ниже на картинке читайте еще тексты молитв.

Молитвенный плач преподобного силуана афонского

Молитвенный плач преподобного Силуана Афонского

Силуан Афонский: в чем помогает, и как молиться иконе, святому?

Результат от молитв Силуану Афонскому может наступить не сразу. Все зависит от вашей искренности и веры. Молятся ему до тех пор, пока не наступит исцеление или мучающая причина не исчезнет.

Как видите, житие Силуана Афонского было насыщенным и весьма разнообразным. Он уже в достаточно зрелом возрасте, примерно в 30 лет, пришел к Господу Богу и остригся в монахи. С тех пор он вел правильный образ жизни, постоянно молился. Его вера укрепилась после нападков бесов, которые все чаще являлись к Силуану. Но он продолжал молиться и просить Господа Бога помочь ему. И явилось видение Иисуса Христа. После этого он считал, что вера воскресла и стала еще сильнее. С тех пор бесы ему не являлись. Именно с того времени стал спать урывками, по 15 минут и все свободное время молиться за мирных жителей.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2197318404875750028/

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