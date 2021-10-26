10 способов полезного времяпрепровождения с вашим партнером

Все пары знают о том, как важно проводить время вместе. В конце концов слишком много личного пространства не лучше, чем слишком мало. Но вот проводите ли вы время вместе с пользой? Смотреть телевизор весело, но «Адская кухня» может подождать. Воспользуйтесь одним из этих 10 советов чтобы освежить ваши отношения.

1. Воссоздайте ваше первое свидание

2. Устройте романтический вечер дома

Вы можете готовить, как шеф-повар дорогого ресторана? Знаете, как правильно запечь меренги? Или, может, у вас есть номер хорошего ресторана с доставкой? Наденьте свое лучшее платье, красивые туфли и распейте бутылочку вина под красивую музыку.

3. Займитесь новым видом спорта

4. Задействуйте свои таланты

Кто-то пишет рассказы или стихи, кто-то хорошо играет на гитаре. У каждого есть сильные стороны. Сделайте что-нибудь уникальное для своего партнера.

5. Съездите куда-нибудь на праздники или выходные

Смена обстановки поможет на время избавиться от давящих стен и вспомнить, почему вы любите друг друга.

6. Почитайте своему любимому книгу перед сном

7. Поиграйте вместе в видео-игру

8. Устройте вечер старых фильмов

9. Наберите ванну для партнера

Приготовьте любимый напиток для вашего партнера, наберите ванну с пеной и потрите ему спинку.

10. Устройте бой подушками