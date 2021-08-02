10 фактов о далёком Уране

Уран – седьмая планета от Солнца и первая, открытая учеными. Хотя Уран видим невооруженным глазом, его долго ошибочно принимали за звезду из-за тусклости планеты и медленной орбиты.

Уран (как его обычно называли после 1850 года или около того) был назван в честь греческого небесного божества Урана, самого раннего из владык небес. Это единственная планета, названная в честь греческого бога, а не римского.

До того, как название было установлено, было предложено много имен для новой планеты, в том числе Гиперкроний («выше Сатурна»), Минерва (римская богиня мудрости). Чтобы польстить английскому королю Георгу III, было предложено имя Георгий Сидус («Планета Георгия»), но идея была непопулярна за пределами Англии.

Это лишь один из массы интересных фактов о планете Уран, ниже мы составили список еще из 10 для детей – описание небесного тела, которое сильно отличается от других.

Относится к ледяным гигантам

Терминология «ледяной гигант» утвердилась в 1990-х годах, когда исследователи поняли, что Уран и Нептун композиционно отличаются от Юпитера и Сатурна. Классификация их по-разному лучше отражает различия в формировании внешних планет, давая астрономам более ясную картину того, как сформировалась наша Солнечная система и другие.

Уран и Нептун состоят из водорода и гелия, но они также содержат более тяжелые элементы, такие как кислород, углерод, азот и сера. Под их относительно тонкими внешними оболочками из водорода и гелия мантии этих планет в основном состоят из сжатой, слякотной воды и аммиака.

Скалистые ледяные ядра также пропорционально больше, чем количество газа, которое они содержат, в отличие от других гигантов. Вот почему Уран и Нептун называются ледяными гигантами.

Выделяет тепла меньше, чем получает от Солнца

Его слабое внутреннее тепло объясняется маленьким скалистым ядром. Тем не менее, по этому вопросу все еще существует большая неопределенность.

На самом деле большая часть массы Урана – лед. Хотя это лед высокой температуры и высокого давления, который обладает различными свойствами, такими как проводящее электричество (что объясняет нецентральное магнитное поле этих планет). Но именно поэтому Уран выделяет совсем немного тепла.

Самая низкая температура в Солнечной системе

Ученые не совсем уверены, почему Уран достигает таких низких температур, несмотря на то, что он находится намного ближе к Солнцу, чем Нептун. Некоторые предполагают, что это может иметь какое-то отношение к странной ориентации планеты.

Трудно прийти к выводам, поскольку использование расстояния в качестве причины низких температур сводится на нет расстоянием между Нептуном и Ураном. Считается, что Уран имеет орбиту с наклоном, не похожим ни на одну другую планету. Наклон заставляет планету изливать много тепла в пространство, сохраняя при этом очень мало. Следовательно, становится холоднее, чем на других планетах.

Атмосфера из водорода и гелия

Атмосфера Урана состоит в основном из молекулярного водорода и гелия. Третьей наиболее распространенной молекулой после водорода и гелия является метан (СН 4 ). Это метан в атмосфере Урана, который поглощает красный спектр видимого света и придает ему сине-зеленый цвет.

Астрономы считают, что атмосферу Урана можно разбить на три слоя: тропосфера (-500 км и 50 км); стратосфера (50 и 4000 км) и термосфера / корона, простирающаяся от 4000 км до 50 000 км от поверхности.

Крупнейший спутник — Титания

Благодаря миссиям « Вояджер», которые прошли через внешнюю Солнечную систему в конце 1970-х и начале 1980-х годов, ученые смогли в первый раз взглянуть на Уран и его систему спутников.

Из них ни один не имеет большего размера, массы или площади поверхности, чем Титания, которая была названа соответствующим образом. Будучи одной из первых лун, обнаруженных вокруг Урана, эта луна с большим количеством кратеров и рытвин получила свое название в честь вымышленной Королевы фей в «Сне в летнюю ночь» Шекспира.

В 1783 году Уран официально признали планетой

13 марта 1781 года Уильям Гершель осматривал небо своим телескопом в поисках двойных звезд. Его первое сообщение об объекте было записано 26 апреля 1781 года. Первоначально он описал его как «туманную звезду или, возможно, комету», но позже остановился на том, что это комета, поскольку она, похоже, изменила свое положение на небе.

Хотя Гершель и впредь будет утверждать, что то, что он наблюдал, было кометой, его «открытие» стимулировало споры в астрономическом сообществе о том, что такое Уран.

Со временем такие астрономы, как Иоганн Элерт Боде, придут к выводу, что это планета, основанная на почти круговой орбите. К 1783 году сам Гершель признал, что это была планета.

Совершает обороты практически на боку

Уран – единственная планета, экватор которой находится почти под прямым углом к ее орбите с наклоном 97,77 градуса, возможно, в результате столкновения с объектом размером с Землю давным-давно. Этот уникальный наклон вызывает самые экстремальные времена года в Солнечной системе.

В течение почти четверти каждого уранского года Солнце сияет прямо над каждым полюсом, погружая вторую половину планеты в темную зиму продолжительностью 21 год.

Уран также является одной из двух планет, которые вращаются в противоположном направлении, чем большинство планет (другая – Венера), с востока на запад.

9 внутренних и 2 наружных кольца

У Урана есть два набора колец. Внутренняя система из девяти колец состоит в основном из узких, темно-серых колец. Есть два внешних кольца: самое внутреннее – красноватое, как пыльные кольца в других частях Солнечной системы, а внешнее кольцо – синее, как кольцо Е Сатурна.

В порядке увеличения расстояния от планеты, кольца называются Зета, 6, 5, 4, Альфа, Бета, Эта, Гамма, Дельта, Лямбда, Эпсилон, Ну и Му. Некоторые из больших колец окружены поясами мелкой пыли.

Странная погода на Уране

На протяжении своей 84-летней орбиты северный полюс Урана обращен к Солнцу, а южный полюс находится в полной темноте. И затем ситуация полностью меняется для остальной части путешествия планеты вокруг Солнца. Вместо того, чтобы нагревать облака на экваторе, Солнце нагревает один полюс, а затем другой. Вы ожидаете, что полюс, обращенный к Солнцу, согреется, и воздушные потоки будут двигаться к другому полюсу.

Но происходит все немного иначе. Погода на Уране следует той же схеме, что и на Юпитере и Сатурне. Погодные системы разбиты на полосы, которые вращаются вокруг планеты. В то время как Уран имеет совершенно иной наклон, чем Юпитер и Сатурн, из-за него поднимается внутреннее тепло. Похоже, что это внутреннее тепло играет гораздо большую роль в создании системы погоды планеты, чем тепло от Солнца.

Около 80% планеты состоит из жидкостей

Как и у других газовых гигантов, у Урана нет твердой, четко определенной поверхности. Вместо этого газ, жидкость и ледяная атмосфера простираются до внутренней части планеты.

Уран является второй наименее плотной планетой в Солнечной системе, что указывает на то, что он состоит в основном из льдов. В отличие от Юпитера и Сатурна, которые состоят преимущественно из водорода и гелия, Уран содержит лишь небольшую часть этих легких элементов. В нем также есть некоторые каменистые элементы, равные где-то от 0,5 до 1,5 масс Земли. Но большая часть планеты состоит из льда, в основном воды, метана и аммиака.