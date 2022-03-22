5 моментов, когда Сталин мог проиграть Великую Отечественную войну

Когда в начале 40-х годов прошлого века цивилизованный мир пал под гнетом коричневой чумы, только Советский Союз смог дать достойный и решительный отпор нацистам. Но что было бы с Европой, если бы в самые опасные моменты первые лица страны принимали неверные решения и людям изменило бы их мужество? А такие моменты были…

Сталина и до сих пор некоторые критикуют за допущенные ошибки

Когда Гитлер приближался.

Разведка докладывала, это правда. И все же, 22 июня 41-го стало неожиданностью для СССР. Причин множество: во-первых, Сталин слишком опрометчиво полагался на пакт Молотова-Риббентропа. Во-вторых, о датах начала предполагаемого наступления поступали слишком противоречивые данные: говорили, что оно могло начаться в мае. В-третьих, Сталин считал, что Германия не сможет воевать на два фронта, и скорее всего двинется в Западную Европу в первую очередь – дабы не распылять силы. Было бы неправильно считать, что нацисты существенно превосходили СССР по качеству вооружения: плохо зная особенности местности и климата, они не смогли разработать подходящую технику – те же хваленые «Тигры» были абсолютно беспомощны в распутицу. Да к тому же, обучались гитлеровцы плохо: советская армия уже через год после начала войны была совершенно другой, а вот немцы к стремительно меняющимся условиям приспосабливаться не умели. И все же, риск поражения в первые месяцы войны был очень высоким.

После того, как Сталин осознал, что Гитлер его обманул, он был в бешенстве

Когда за основу ведения войны взяли старую доктрину

Что ни говори, а даже в ведении войны советские власти придерживались идеалистических взглядов. Хотя бы потому, что бить врага на его же территории малой кровью невозможно. Хотя корнями это выражение уходит аж во времена Петра I, в предвоенные годы оно в той или иной форме звучало буквально везде. Вот что в 1935 году сказал на I Всесоюзном совещании стахановцев Климент Ворошилов:

...Победить врага, если он осмелится на нас напасть, малой кровью, с затратой минимальных средств и возможно меньшего количества жизней наших славных братьев.

Та же риторика – в сообщениях газеты “Правда” 1938 года:

«...Красная Армия (...) разгромит любого противника вдребезги на его собственной территории».

Ни материально-технических средств, ни соответствующей тактической подготовки у войск СССР на тот момент не было. В первые годы войны основные транспортные и промышленные центры Союза были абсолютно беззащитны перед захватчиками: стояла задача даже не перейти в наступление, а хотя бы просто удержать врага от дальнейшего продвижения.

Когда ресурсы перебросили к линии фронта

Все дело опять же в блицкриге и старой доктрине. Никто и не мог предположить, что немцы будут продвигаться вглубь страны настолько быстро, поэтому все боеприпасы и сырье подтянули к самой линии фронта, а вот нужной защитой все это не обеспечили: например, фронтовая и дальняя авиация СССР располагалась в 900 км от линии фронта. 340 из 887 складов и баз РККА находились в приграничных округах, поэтому, когда враг стремительно двинулся вперед, эвакуировать ресурсы уже не успевали. И первое время существенный перевес был на стороне Рейха именно по этой причине: на врага работал донецкий уголь, никопольские марганцевые руды и другие полезные ископаемые.

Когда немцы развернули наступление на Сталинград

«Если мы сдадим Сталинград, то юг страны будет отрезан от центра», – заявил Сталин начальнику Генштаба Василевскому. Оставив его, советская армия потеряла бы не только важную водную артерию, но и важнейшие кавказские ресурсы – в первую очередь, азербайджанскую нефть. Конечно, производственные мощности и рабочие кадры были эвакуированы в так называемый Второй Баку (Поволжье и Южный Урал), но Кавказ все еще оставался важным углеводородным центром. В 1941 году объем добычи нефти здесь составил 23,5 млн. тонн, но даже когда угроза наступления на Кавказ была ликвидирована, к прежним показателям добычи в регионе так и не вернулись. Возвращаясь к Сталинграду, с его захватом немцы взяли бы Москву уже к лету 43-го. При активной деятельности коллаборационистов на Западе СССР и полном контроле промышленности народ был бы полностью деморализован. Как-никак, немцы стояли уже в нижнем течении Волги и успешно продвигались бы еще дальше.

Несмотря на все ошибки, Сталин выиграл войну, и эту заслугу у него не отнять

Когда все силы подтянули к Москве

Защита столицы – задача вполне естественная, но не теми средствами, которые использовал СССР. Во всяком случае – не в тех количествах. Ведь под Москвой группу армий «Центр» встречали 40% личного состава РККА, треть всех самолетов и танков Советского Союза. Армии московского направления попали в серьезные котлы под Вязьмой и Брянском, и кроме того, немцы смогли добиться существенных успехов на южных фронтах.