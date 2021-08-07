Грузины, русские или евреи- кем были предки Сталина?

В происхождении Сталина есть моменты, которые тщательно скрывались им самим. Поэтому людская молва и исследования некоторых современных ученых дали почву для возникновения множества версий того, кем были предки Иосифа Джугашвили.

№6 Официальный документ

Запись в приходской книге учета г. Гори Тифлисской губернии гласит, что Иосиф родился 18 (6 ст. стиль) декабря 1878 г., а в других документах ставили иную дату: 21 (9) декабря 1879-го. Отец – Виссарион (Бесо) Иванович, грузин, крестьянин родом из села Диди-Лило, а мать – Екатерина Георгиевна (Габриэловна), дочь крепостного крестьянина Геладзе, из села Гамбареули.

Когда Виссариону было 24 года, а Екатерине – 16 лет, они поженились. До рождения Иосифа семья похоронила двух детей. По одним источникам Сталин очень любил свою мать:

«<…> не вызывает, однако, сомнения тот факт, что он питал глубокую привязанность к матери, которая сильно повлияла на формирование его личности».

Но по другой информации Иосиф знал, что незаконнорожденный, поэтому избегал встреч с мамой. Даже письма приводят (хотя Екатерина едва могла писать), где мать хочет увидеть сына, которого «не отпускают начальники»… Но это лишь версия. Ведь сама Екатерина, по воспоминаниям С. Аллилуевой, так и не согласилась переехать в Москву и умерла в возрасте 80 лет, в 1936 г., никогда не выезжая из Тифлиса.

Отца вождя народов вспоминали редко. Он все время проводил на работе, шил сапоги и чинил обувь. Сильно пил, до беспамятства. С женой и детьми был суров, порой и бил, пока его самого не убили в пьяной драке, когда Иосифу исполнилось 11 лет. Возможно, рукоприкладство в семье и повлияло на дальнейший авторитарный характер Сталина.

Екатерина Геладзе. Фото в свободном доступе.

№5 Грузин

Официально Сталин – грузин, и родители его были крестьянами. Однако есть версия, что Иосиф был бастардом грузинского князя Игнатошвили, а Виссарион усыновил мальчика ради денег. Кстати, когда Сталин уже был известным человеком, он общался с сыновьями князя Эгнатошвили, проживавшими в Грузии.

Сама же фамилия Джугашвили означает – сын Джуги. Однако в Грузии нет слов с подобным корнем. Возможно, фамилия не грузинская или раньше ее писали по-иному.

№4 Осетин

Исследователи изучили статью «Детские и школьные годы И. В. Джугашвили (Сталина)» неизвестного автора, которая хранится в архивах бывшего ГФ ИМЛ, где говорится об осетинском происхождении Джугашвили:

«По рассказу Ольги Касрадзе и крестьян из селения Лило, фамилия «Джугашвили», как они слышали от самого Виссариона, произошла так: их прадед жил в горах Мтиулетии (совр. Южная Осетия – прим.автора) и служил пастухом. Он очень любил животных, ревностно оберегал стадо от всяких невзгод и печали, и поэтому ему дали прозвище «Джогисшвили» (что означает «сын стада»)». Это прозвище позднее трансформировалось в фамилию «Джугашвили». Источник: baza.vgd.ru

№3 Армянин

На распутность матери Сталина ссылаются, рассматривая армянскую версию происхождения Сталина. Бесприданница Екатерина, будучи совсем юной, работала прачкой в доме богатого армянина, купца по фамилии Арамянц (именно в честь него названа Больница в Тифлисе). Тот соблазнил её, и она забеременела, а затем скоропостижно была отдана замуж за Виссариона Джугашвили. Правда, в этой версии забыли, что Иосиф был уже третьим ребенком в семье Джугашвили.

№2 Русский

В 1878 г. дворянин Н.И. Пржевальский, ученый и путешественник, остановился на Кавказе у князя Маминошвили. Ученый не устоял перед красотой дальней родственницы князя, Катерины. Она в то время была замужем за сапожником Джугашвили. Муж пил и бил жену. И страдающая Екатерина поддалась обаянию Пржевальского.

Еще есть версия, что Екатерина не сдержалась от связи с князем Голицыным, который тоже мог быть отцом Иосифа. Но эти две версии – самые неправдоподобные. Никаких доказательств нет, хотя говорили, что некоторые потомки вождя народов похожи и на Голицына, и на Пржевальского.

Сталин с матерью. Фото в свободном доступе.

№1 Сталин – еврей

Профессор Джордан считает, что Сталин был евреем. Ведь по-грузински джугами звали евреев (хотя мы помним, что слова «джуга» нет в грузинском языке). Профессор определил, что Джугашвили – это горские евреи Кавказа, обращенные в христианство.

Разумеется все эти теории носят лишь субъективный характер, и подходят лишь для ознакомления. Я не нашёл ни одного серьезного доказательства, чтобы поставить под сомнение официальную версию- предки Сталина были грузинами.

Вопрос к читателям:

Как Вы считаете, кем на самом деле были предки Сталина?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но до сих пор точно неизвестно, кто все-таки зачал величайшего злодея и авантюриста современности Сталина, а ,следовательно, и его национальность по отцу. В происхождении Иосифа Джугашвили действительно остаётся ещё много неясного.Порой кажется, что даже его мать точно не знала от кого она нагуляла это чудовище, которое , придя к власти ,устроило кровавый геноцид своему народу!

Что касается версии о том, что злодея Сталина незаконно зачал Пржевальский в результате измены матери будущего вождя, то на этом интригующая история не заканчивается, поскольку существует версия , что сам Пржевальский являлся незаконнорожденным сыном императора Александра II. Согласно этой версии, в 1837 году великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II) отправился в длительное путешествие по России. В Смоленске он познакомился с местной красавицей Еленой Алексеевной Каретниковой и между ними вспыхнул роман.

Вскоре будущий царь уехал, а Елена Алексеевна уже беременная вышла замуж за небогатого помещика Михаила Кузьмича Пржевальского. Спустя несколько месяцев у Елены Алексеевны родился мальчик, которого назвали Николаем. Эта версия подтверждается тем, что внешне Александр II и Николай Пржевальский были очень похожи. Немаловажным аргументом является и то,что выходец из провинции довольно легко сделал слишком успешную для провинциала карьеру.Таким образом, Иосиф Виссарионович Сталин согласно подобной версии является внуком Александра II и ,соответственно, двоюродным братом царя Николая II.

Английский историк, писатель и журналист Саймон Себаг Монтефиоре в книге «Молодой Сталин» пишет, что отцом Сталина был богатый еврейский купец Яков Эгнаташвили(кстати, близкие звали его Кобой) , у которого дома прислуживала любвиобильная Екатерина Геладзе . Об этом также вспоминала жена Берии, которой мать Сталина, будучи уже в пожилом возрасте, однажды сказала: «Я в молодости вела хозяйство в одном еврейском доме и, познакомившись с красивым евреем , не упустила своего»!

Любопытно, что законные сыновья купца были с детства близки с Сосо Джугашвили, который много времени проводил в их доме.Старший брат, Василий Яковлевич в годы правления Сталина был избран секретарём Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. Ещё более причудливыми оказались зигзаги судьбы младшего брата Александра Яковлевича Эгнаташвили, родившегося в 1887 году.Он держал ресторан в Тифлисе, но после сворачивания НЭПа был помещён под арест за неуплату налогов. Чтобы Александра выпустили, за него готова была поручиться сама мать Сталина, однако дело решилось без её участия.

По личному приказу Сталина А. Я. Эгнаташвили назначен в систему хозуправления ЦИКа СССР на должность заведующего хозяйством дома отдыха ЦИКа в Форосе и все обвинения к нему были сняты ! С 1937 года он получил место в Кремле, став заместителем начальника охраны Сталина по хозяйственной части. Кроме того, он выполнял роль повара и распорядителя пиров при вожде, к которому относился «как к богу». Сталин высоко ценил его и даже присвоил ему звание генерал-майора госбезопасности. Поскольку судьба представителей буржуазии в СССР была , как правило, трагичной , такой взлёт карьеры А. Эгнаташвили историки объясняют вероятным родством с Иосифом Сталиным!

Любопытно, что Л.Гумилев считал Сталина выходцем из осетинских горских евреев-маздакитов (кстати, после расстрела большевиками Гумилева его произведения были запрещены издавать на протяжении 60 лет !).Интересно, что слово «джуга» означает по-грузински «еврей» , а слово «швили» – антропонимический суффикс в значении «ребенок».Кроме того, кличка Коба – это грузинская адаптация имени древнего персидского шаха Кавада, на которого нашло помутнение разума и он, поверив в древние «мистико-коммунистические» идеи первого в истории человечества «коммуниста» Маздака (потомка иудеев , бежавших из Римской империи в Персию), добровольно вручил ему власть!

Именно Маздак первым в истории человечества провозгласил идею всеобщего равенства и , по сути , осуществил социалистическую революцию, отняв у богатых и отдав все бедным ! В результате страну охватила гражданская война и небывалый хаос. Кровопролитие и беззаконие удалось остановить только благодаря мудрости и осмотрительности сына Кавада – Хосрова I, который казнил Маздака и членов его древней «коммунистической банды»!

Именно маздакизмом безрассудно был одурманен Сталин и его изуверская большевистская банда. Даже форма одежды и цвет знамени у маздаков и у коммунистов совпадают (красное знамя – цвет крови и признак приверженности сатанизму). Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, провозгласили «сексуальную революцию» , подобную сексуальной утопии маздакизма (женщина , как и имущество, считалась общим достоянием общества и поэтому каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть не только его имуществом, но его женой) !

Именно опираясь на маздакизм, Ленин после революции вынес постановление «об отмене брака», а также декрет «об гомосексуальных отношениях». Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместную семейную жизнь вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков, а не жителей Швеции! Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса имущих, так и коммунисты раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше, поскольку стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе !

В заключение хотелось бы обрадовать осетинских сторонников Сталина и одновременно огорчить его осетинских противников результатами последних генетических исследований гаплогрупп Европы, носители которой сегодня уверенно обосновалась в западной части Кавказа под именем осетины или аланы. Дело в том, что обнаружение этой гаплогрупп у И. Сталина, позволило поставить точку в вопросе, кем был «палач народов» грузином или осетином? Гаплогруппа его имела осетинский гаплотип G2a1a1-Z6653. Определили же ее после тестирования у народного артиста России А.В. Бурдонского, прямого внука И. Сталина и старшего сына Василия Сталина.

Таким образом, выходит, что палач народов и изувер Сталин ,к счастью, осетин, а не грузин!Кроме того, полагаю, россиянам , которые выбрали величайшим деятелем России этого изверга и садиста должно быть стыдно за свой выбор , который позорит ихнюю страну во всем мире !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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