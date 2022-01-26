Итоги Сталинградской битвы: в чём ошибались советские историки



Как пишут во всех советских исторических трудах, от школьного учебника до многотомной истории войны, коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в результате Сталинградской битвы. Однако многие современные историки, например, У.Б. Очиров в своей работе «Операция «Большой Сатурн»: план и возможности реализации» и А.Л. Ивановский в книге «Утерянные победы Красной Армии», придерживаются другого мнения. Разгром немецких войск под Сталинградом, и вызванные им последующие события, сыграли огромную роль в войне. Однако, каких-то кардинальных перемен на советско-германском фронте они не принесли.



Коренной перелом: советский взгляд

Если обобщить все советские источники (да и повторяющее их большинство российских), то после Сталинградской битвы произошло следующее. Стратегическая инициатива перешла от Германии к СССР. Вермахт потерял своё превосходство и перешёл к обороне, тогда как Красная Армия начала наступление, приведшее впоследствии к ее полной победе над фашистской Германией. С этим можно согласиться, если рассматривать ход событий после Сталинградской битвы и до сражения на Курской Дуге по советским учебникам.

В советском же изложении после победы под Сталинградом были разгромлены войска союзников Германии: венгерские и итальянские, освобождён Кавказ, прорвана Блокада Ленинграда. Мельком иногда упоминается несколько операций: освобождены Великие Луки, Курск. В целом действительно создается впечатление, что Красная Армия действительно наступала. Пусть и не на всех участках, что традиционно объяснялось нехваткой сил.

Единственным «тёмным пятном» было поражение под Харьковом в 1943 году, которое на фоне прочих многочисленных успехов выглядит вроде и не столь трагично. Дескать, немцы всё ещё были сильны, а Красная Армия не накопила достаточно сил, чтобы их хватало для успешных действий на всех участках фронта. Но если отбросить неудачу под Харьковом, то вроде получается (в советском изложении), что после Сталинградской битвы инициатива была полностью у Красной Армии. И советские войска действительно успешно наступали.



На самом деле

Несмотря на то, что и сегодня официальное изложение истории Великой Отечественной войны не сильно отличается от того, что было в советский период, уже появилось достаточное количество серьёзных исторических трудов. Что позволяет всем желающим увидеть реальный ход событий, а не лубочную картинку советской эпохи.

Сталинградская битва действительно имела серьёзные последствия для южного участка советско-германского фронта. Она показала, что все союзники Германии: румыны, итальянцы, венгры, неспособны воевать против Красной Армии. Если Вермахт мог удерживать оборону даже при многократном превосходстве сил РККА, то союзники не выдерживали и сравнительно небольшого численного преимущества советских войск. Успехи Красной Армии после разгрома Паулюса под Сталинградом были весьма скромными. Удалось разбить полностью лишь итальянские и венгерские войска.

Что же касается ситуации на Кавказе, то если на неё смотреть «без розовых очков», то радоваться особо нечего. После Сталинградской битвы немецким войскам на Кавказе оставаться было нельзя. У Красной Армии была прекрасная возможность запереть их там, что привело бы к неминуемому разгрому двух немецких армий. Для этого РККА нужно было пройти вдвое меньше, чем 1-й танковой армии Вермахта. Однако ни перерезать немцам дорогу с Кавказа, ни организовать преследование отступающих войск Вермахта, Красной Армии не удалось. Немцы ушли, при этом нанеся серьезные потери нашим войскам.

Что касается прорыва Блокады – это действительно важная победа, спасшая множество жизней ленинградцев от голода. Однако, не следует забывать, что операция «Искра» по прорыву Блокады, это лишь часть грандиозной стратегической операции «Полярная звезда». Планировалось не просто прорвать Блокаду, а окружить и разгромить всю группу армий «Север». Однако удалось лишь пробить узкий коридор вдоль берега Ладожского озера. Окружить и разгромить немецкие войска на Демянском выступе не удалось, немцы сами оставили позиции на плацдарме, который им более был не нужен.

В остальном же советским войскам ценой огромных потерь удалось лишь на некоторых участках продвинуться на несколько километров. Позже с более скромными целями была проведена Старорусская операция, но и она закончилась ничем. Такая же ситуация была и на центральном участке фронта. В советское время битву под Ржевом в подробностях, разумеется не описывали. Да и сейчас мало кто представляет себе её масштабы, ограничиваясь лишь операцией «Марс», а это лишь небольшая часть. Стоит напомнить, что Ржевский выступ Красная Армия ликвидировать так и не смогла, немцы его оставили сами.

Кроме боев непосредственно под Ржевом, на других участках фронта отнюдь не шли «бои местного масштаба». Брянский, Западный, Центральный фронты проводили Малоархангельскую, Жиздринскую, Дмитриев-Севскую операции, задачами которых был полный разгром группы армий «Центр». Все эти операции закончились одинаково: большими потерями в личном составе и вооружении. Все наступательные операции Красной Армии против оборонительных позиций Вермахта в 1942-м и первой половине 1943 года сопровождались большими потерями и отсутствием результата. В случае же, если советским войскам и удавалось прорвать оборону, они сами оказывались в окружении, из которого выходили немногие. Если и были исключения, то как в Великолукской операции, цена небольшого успеха оказывалась чрезмерно большой.



Так был ли перелом?

После Сталинградской битвы Вермахт смог восстановить линию фронта, нанести советским войскам крупное поражение под Харьковом и успешно отразить другие наступательные операции РККА, с большими потерями для советских войск. Немецкое командование планировало крупное наступление под Курском, с последующими операциями по захвату Москвы и Ленинграда. Всё это совершенно непохоже на захват инициативы Красной Армией и её наступлением по всем фронтам. Неудачные попытки наступать предпринимались и до Сталинградской битвы, и после неё, так что разницы особой не было.

Лишь после битвы под Курском, действительно началось успешное наступление Красной Армии: операции «Румянцев», «Кутузов», «Суворов», форсирование Днепра, снятие Блокады. Именно тогда и произошли кардинальные изменения на советско-германском фронте, которые советские историки так хотели видеть по итогам Сталинградской битвы.



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается Сталинграда, то в 1965 году Министр обороны СССР Малиновский в интервью заявил, что, по его мнению, «Сталинград вообще не было смысла оборонять (операция «Уран»), поскольку, когда немецкие войска вышли к берегу Волги, Сталинград перестал быть транспортным и промышленным центром. По мнению Малиновского, если бы Красная Армия тогда отошла бы на Восточный берег, ситуация Паулюса в Сталинграде могла оказаться очень похожей на положение Наполеона в завоеванной Москве и даже хуже». К сожалению, честолюбивый палач народов Сталин принципиально не хотел сдавать город своего имени , за что и заплатили своими жизнями сотни тысяч советских людей !

В этом отношении заслуживает также внимания книга историка А.Л. Ивановского «Утерянные победы Красной Армии», в которой он убедительно доказал, что, если бы Сталин вместо Сталинградской оборонительной операции «Уран» с самого начала одобрил бы план операции «Сатурн» – блокировки коммуникаций немецких войск на Волге и Кавказе, то это привело бы к неминуемому полному разгрому двух немецких армий!

В этом случае последствия для вермахта были бы еще более катастрофическими и стали бы настоящим коренным переломом в войне и не было бы последующих после Сталинградской битвы чудовищных поражений Красной Армии – особенно под Харьковом ! Именно поэтому фельдмаршал Манштейн писал в своих мемуарах: «Как бы ни велик был выигрыш советских войск, все же им не удалось достичь решающей победы – уничтожения всего южного фланга, что мы уже ничем не могли бы компенсировать»!

Вместе с тем разве можно оправдать чудовищное злодеяние изувера Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»!

Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы! Например, блокада Ленинграда считается самой смертоносной осадой во всей мировой истории .Она унесла больше жизней , чем бомбардировки Гамбурга , Дрездена , Хиросимы и Нагасаки вместе взятые .Советские потери во время блокады превысили число всех погибших за годы войны американцев и британцев !

В этом отношении разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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