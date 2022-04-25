Роспатент России впервые запатентовал вечный двигатель

В России выдан патент на вечный двигатель, который, будучи приведен в движение, должен разгоняться сам и совершать работу, черпая энергию из «окружающей среды». Как такое могло произойти и что об этом случае думают в Академии наук, узнала «Газета.Ru».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности («Роспатент») выдала патент на конструкцию вечного двигателя. Как выяснила «Газета.Ru», он был выдан еще в августе 2020 года.

Вечным двигателем обычно называют воображаемое устройство, которое работает неограниченно долго, и количество выдаваемой им энергии больше, чем та, которую он потребляет для работы.

Устройство такое невозможно, так как нарушает первое или второе начало термодинамики. Именно поэтому в разных странах мира академии наук и патентные ведомства давно перестали рассматривать многочисленные проекты таких устройств.

Так, Парижская академия наук с 1775 года решила не рассматривать проекты вечных двигателей, а патентное ведомство США не выдает подобные патенты уже более ста лет.

Как утверждает автор изобретения Анатолий Щербатюк, оно относится к области энергетики, а именно — роторным инерционным двигателям, «использующим для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».

Сама по себе формулировка «возобновляемая энергия силы инерции центростремительного ускорения» лишена физического смысла (у силы инерции нет никакой энергии), однако это не стало препятствием для выдачи патента.

Как говорится в описании, двигатель включает в себя.

«статор, ротор, размещенный в нем, при этом свободные внутренние объемы статора и ротора изначально заполнены жидкостью, причем жидкость, заполняющая ротор, расположена в нем с возможностью вращения ее с одинаковой с ротором угловой скоростью посредством элементов его конструкции, на боковой цилиндрической поверхности ротора расположены сквозные реактивные окна с высотой, меньшей высоты боковой стенки ротора, выполненные по направлению и по площади своих проходных сечений с возможностью обеспечения вращения ротора под действием реактивного момента импульса силы инерции центростремительного ускорения вращающейся с ротором жидкости».

Анатолий Дмитриевич Щербатюк

Со своим изобретением автор обратился в президиум РАН, откуда письмо было отправлено в Комиссию по борьбе со лженаукой, созданную по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга в 1998 году.

По словам главы Комиссии академика Евгения Александрова, в самом факте очередного проекта «вечного двигателя» и отправке его на рассмотрение РАН нет ничего нового, в комиссию приходит множество подобных идей, причем иногда они пересылаются даже из администрации президента. Однако внимание Комиссии заставила обратить на себя именно выдача патента.