Самые необычные здания со всего света

Если вам когда-нибудь казалось, что архитекторы живут в своей стране фантазий, то вы в этом не одиноки. Сооружения, которые они создают, могут варьироваться от величественных и волшебных до весьма незаурядных и даже странных.
Таких зданий и сооружений очень много по всему миру, и участники Reddit-сообщества "Причудливые здания" (Bizarre Buildings) делятся своими находками.
1. Жилой комплекс "Плот № 1282" в Бейруте, Ливан
2. 600-летние часы в Праге — самые старые работающие астрологические часы в мире.
3. Павильон просветлённых, Таиланд
4. Башня Basf в Берлине, Германия
5. Больница Святого Иосифа, Такома, США
6. Часто называемое "Великой Российской стеной" или "лежащим небоскрёбом", это одно из самых длинных зданий в мире.
7. Клиника Кливленда, Центр лечения заболеваний головного мозга Лу Руво, Лас-Вегас, Невада, США
8. Самое высокое пустующее здание в мире: отель Рюгён, Северная Корея
9. Отель Hyatt Regency, Сан-Франциско, США
10. Посольство Испании в Бразилии
12. Дубайская Рамка. Лифт вверх, прогулка по стеклянному полу, лифт вниз.
13. Огромный открытый рынок с квартирами внутри, Нидерланды
14. Фасад магазина в Киото, Япония
15. Национальный музей ковра в Баку, Азербайджан
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2292353263626357595/
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