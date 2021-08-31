Самые необычные здания со всего света

Если вам когда-нибудь казалось, что архитекторы живут в своей стране фантазий, то вы в этом не одиноки. Сооружения, которые они создают, могут варьироваться от величественных и волшебных до весьма незаурядных и даже странных.



Таких зданий и сооружений очень много по всему миру, и участники Reddit-сообщества "Причудливые здания" (Bizarre Buildings) делятся своими находками.







1. Жилой комплекс "Плот № 1282" в Бейруте, Ливан







2. 600-летние часы в Праге — самые старые работающие астрологические часы в мире.





