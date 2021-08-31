Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Пожалуй, это в первый раз, когда за мои публикации про преступления Сталина меня не ругают россияне !Спасибо , и хоте...«Как советская вл...
  • Отари Хидирбегишвили
    Пожалуй, это в первый раз, когда за мои публикации про преступления Сталина меня не ругают россияне !Спасибо , и хоте...«Как советская вл...
  • Отари Хидирбегишвили
    Пожалуй, это в первый раз, когда за мои публикации про преступления Сталина меня не ругают россияне !Спасибо , и хо...«Как советская вл...

Самые необычные здания со всего света

Если вам когда-нибудь казалось, что архитекторы живут в своей стране фантазий, то вы в этом не одиноки. Сооружения, которые они создают, могут варьироваться от величественных и волшебных до весьма незаурядных и даже странных.

Таких зданий и сооружений очень много по всему миру, и участники Reddit-сообщества "Причудливые здания" (Bizarre Buildings) делятся своими находками.

Самые необычные здания со всего света


1. Жилой комплекс "Плот № 1282" в Бейруте, Ливан

Самые необычные здания со всего света


2. 600-летние часы в Праге — самые старые работающие астрологические часы в мире.



Самые необычные здания со всего света


3. Павильон просветлённых, Таиланд

Самые необычные здания со всего света


4. Башня Basf в Берлине, Германия

Самые необычные здания со всего света


5. Больница Святого Иосифа, Такома, США

Самые необычные здания со всего света



6. Часто называемое "Великой Российской стеной" или "лежащим небоскрёбом", это одно из самых длинных зданий в мире.

Самые необычные здания со всего света


7. Клиника Кливленда, Центр лечения заболеваний головного мозга Лу Руво, Лас-Вегас, Невада, США

Самые необычные здания со всего света


8. Самое высокое пустующее здание в мире: отель Рюгён, Северная Корея

Самые необычные здания со всего света


9. Отель Hyatt Regency, Сан-Франциско, США

Самые необычные здания со всего света


10. Посольство Испании в Бразилии

Самые необычные здания со всего света


11. Дом в Сочи, Россия

Самые необычные здания со всего света


12. Дубайская Рамка. Лифт вверх, прогулка по стеклянному полу, лифт вниз.

Самые необычные здания со всего света


13. Огромный открытый рынок с квартирами внутри, Нидерланды

Самые необычные здания со всего света


14. Фасад магазина в Киото, Япония

Самые необычные здания со всего света


15. Национальный музей ковра в Баку, Азербайджан

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.

com/2292353263626357595/

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как найти Бога: молитвы, покаяние, чистота помыслов, искренность в вере и гармония души https://otari.mirtesen.ru/blog/43202577761

Секреты и ловушки ревности https://otari.mirtesen.ru/blog/43609915624/

Что скрывает ваше отчество? https://otari.mirtesen.ru/blog/43225015054/

Обсудить

Картина дня

наверх