20 истин о любви, которые мы познаем слишком поздно

Жизнь то и дело преподносит нам уроки, но мы, как правило, усваиваем их лишь тогда, когда уже ничего не можем изменить. И хотя на каждом шагу «соломки не подстелишь», мы надеемся, что собранные истины помогут вам на романтическом пути.

1.Глупо полагать, что партнер и так знает, насколько дорог нам

Не принимайте любимого человека как должное. Даже если вы провели вместе целую вечность, не забывайте говорить о том, как цените своего партнера, — желательно каждый день. Используйте для этого самые простые слова, например: «Это так здорово, что ты напоминаешь мне поливать растения», «Ты всегда сначала варишь кофе мне, а потом уже себе, — это так мило!»

2.Счастье подчас важнее правоты

Помнить о своих интересах и целях, безусловно, необходимо, но важно думать и о благополучии вашей пары. Постоянное стремление доказывать свою правоту, даже если это расстраивает партнера, ни к чему хорошему не приводит. Вы команда, и, если проигрывает один, проигрывают все.

3.Лучше быть одному, чем «с кем попало»

Оставаться в отношениях с партнером только ради того, чтобы избежать одиночества, по меньшей мере несправедливо. Вы оба заслуживаете большего. Заслуживаете людей, которые будут вас любить и которых будете любить вы.

4.Выбирайте человека за то, какой он сейчас...

К тому же отношения и даже брак — не лекарство от одиночества.

… А не исходя из того, каким он может стать под вашим чутким руководством. Не надейтесь, что сможете изменить партнера, «сделать из него человека» — успешного, богатого, образцового семьянина или прекрасную домохозяйку. Рано или поздно все закончится тем, что иллюзии, которые вы сами же и построили, рухнут.

5.Партнер не сделает вас счастливым

Если вы недовольны жизнью, партнер не сможет этого исправить, ведь счастье — всегда продукт внутренней работы. Другой человек не может и не должен делать вас счастливыми. Не виноват он и в том, что вам грустно, если только он не обращается с вами дурно.

6.Невозможно заставить другого нас полюбить

Как ни старайся, это не в наших силах: люди не выбирают, кого им любить. Так что, если партнер вас разлюбил и хочет быть с кем-то еще, его нужно отпустить. Да, будет больно, но это лучше, чем провести годы в отчаянных попытках вернуть любовь.

7.Внешность, амбиции и уровень дохода не помогут построить долгосрочные отношения

Это банальная истина, но многие продолжают выбирать партнеров, опираясь исключительно на внешние качества. А стоило бы нырнуть вглубь в поисках уважения, способности общаться и договариваться, готовности расти.

8.Вы либо растете вместе, либо расходитесь и растете сами по себе

Вы уже не тот человек, каким были десять лет назад, и десять лет спустя тоже будете другим. Поэтому, если ваш партнер не заинтересован в росте, вам, скорее всего, не по пути. Сделайте шаг навстречу тому, кто мыслит шире и не готов останавливаться на достигнутом.

9.Любовь — это выбор, а не только чувство

Да, нельзя заставить кого-то нас полюбить, но правда в том, что накал страстей с годами ослабевает. И то, что мы десятилетиями остаемся с одним и тем же человеком, — результат нашего выбора.

10.Одной любви для здоровых отношений недостаточно

Не менее важны доверие и взаимное уважение, которое проявляется в том, как мы ведем себя с партнером. Без этого союз едва ли пройдет проверку временем.

11.Даже находясь в отношениях, нужно уделять время себе

Ходите на «свидания» с собой. Если вы перестанете это делать и направите весь поток своей любви на партнера, то вскоре перестанете быть тем человеком, в которого он однажды влюбился.

12.Ваши нужды — ваша ответственность

Партнер не обязан догадываться о том, чего вы хотите или в чем нуждаетесь. Учитесь говорить об этом.

13.Можно не во всем соглашаться, но при этом уважать друг друга

Нормально смотреть на какие-то вещи по-разному. Так даже интереснее: во-первых, рождаются новые темы для дискуссий, во-вторых, вы по-новому видите друг друга. Главное в этом вопросе — с уважением выслушивать чужую точку зрения.

14.В отношения нужно вкладываться каждый день

Отношения — это не нечто глобальное. Это миллион маленьких вещей, моментов, поступков, слов. Их необходимо растить, как младенца или цветок, и не забывать о внимательном уходе.

15.Концентрация внимания на проблемах ни к чему хорошему не приводит

Особенно если вы только и делаете, что указываете партнеру на его ошибки и промахи, но не пытаетесь помочь. Начинайте разговор о проблемах только тогда, когда у вас есть варианты их решения.

16.Любить кого-то — значит принимать

И, как уже было сказано ранее, не пытаться изменить — даже ради «его блага». Если же такие мысли вас не покидают, возможно, вы просто выбрали не того человека.

17.Любые отношения ценны

Мы лукавим, говоря, что «отдали кому-то лучшие годы жизни» или «зря потратили на него время». Практически в любых отношениях есть не только плохие, но и хорошие моменты. К тому же любой союз преподносит нам ценные уроки. Но это не значит, что его не стоит расторгать, особенно если вы в нем несчастны.

18.Партнер не удовлетворит все ваши потребности

Психотерапевт Эстер Перель убеждена: многие из нас ждут, что партнер «закроет» сразу все наши нужды. Станет для нас и лучшим другом, и любовником, и тем, с кем можно разделить любимое увлечение. Будет давать нам чувство безопасности и стимулировать нас интеллектуально… Эта надежда утопична, поэтому стоит окружить себя людьми, от которых вы сможете получать все это по отдельности.

19.Реальная любовь вовсе не такая, как в кино

Драмы, ревность, слезы, измены, бурные скандалы и жаркие примирения — все это годится для экранов. В жизни же это говорит о том, что отношения с партнером не слишком здоровые и над этим следует как минимум