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Секрет армейских башмаков, мародерство по понятиям и другие интересные факты из военной истории

Многие любят читать исторические романы. Некоторые даже пытаются по ним изучать историю. Выходит, правда, довольно альтернативно. Что, стоит заметить, еще никого не останавливало на этом пути. При этом человек, погружающийся в мир художественного вымысла, стремится воспринимать материал через призму собственного опыта и современного ему времени. Что не совсем верно. И многие реалии прошлых эпох или не дошли до нас, или приобрели иные значения. И корректное восприятие исторического материала невозможно в принципе без понимания таких тонких мест. Попробуем рассказать о некоторых вещах, плохо знакомых человеку нашего времени.

Артикул с подвохом

Рвутся продемонстрировать свои артикулы. Британцы при Фонтенуа, 1745 год. Иллюстратор: Seán Ó’Brógáin

Бухгалтер четко разделяет кредит (ударение на последний слог) и кредит (ударение на первом слоге). Для него это совершенно несхожие по наполнению понятия. Так и для солдат XVII–XIX веков артикул (ударение на второй слог) и артикул (ударение на третий слог) – вещи сугубо несхожие. Первое слово означает сборник неких правил, буквенных параграфов. Собственно, в таком варианте произношения слово употребляли примерно так, как и сегодня. Но существовал еще и артикУл – ружейный или строевой прием.

"Знаком с артикулами" не означает глубокое знание уставов. А говорит о хорошей строевой подготовке.

Универсальный башмак

По моде 1719 года. Фрагмент иллюстрации от Александра Аверьянова

Башмаки на солдат во времена Петра Великого или Павла I шились на одну колодку и для правой, и для левой ноги. Как и в эпоху Руси. Верх из относительно мягкой кожи позволял надевать обувку на любую ногу и потом уже разнашивать ее по ноге. Правда, сохранилось наставление Суворова, который рекомендует командирам следить, чтобы солдаты время от времени переодевали башмаки с правой ноги на левую и наоборот. Причина такого способа носки проста – так обувь меньше изнашивалась. Точнее, изнашивалась более равномерно.

Пороховая мера

Натруска из коллекции Эрмитажа (hermitagemuseum.org). Вторая половина XVII века, Россия

Уже во времена Петра I стали применять бумажные патроны с заранее отмеренной порцией пороха. Но на затравку порох с патрона не ссыпали, а использовали для этих целей отдельную пороховницу – так называемую натруску. В которой держали порох более мелкого помола – он лучше загорался. А в качестве натрусок применяли иной раз старые берендейки – деревянные футляры-газыри, в которых стрельцы и мушкетеры держали заранее отмеренные заряды для своих пищалей.

Искусство грабить

Мародерствующая братия времен Тридцатилетней войны. Иллюстратор: Александр Луняков

Города в эпоху "войн в кружевах" грабили после взятия вполне официально. Это считалось нормальной практикой. Но грабежи эти представляли не хаотичное пихание по карманам всевозможного добра, попавшегося на глаза солдатику-мародеру, а были вполне себе организованным процессом. Прежде всего, вся армия никогда не грабила. Полки занимались этим в строгой очередности. И пока кто-то исследовал закрома противника, другие стояли в боевом охранении. Поскольку случалось такое, что грабящую армию заставали врасплох и попросту пускали враспыл внезапным ударом. Поэтому нарушителю очередности грозила в случае поимки смертная казнь.

Награбленное добро стаскивалось в одно место, где весь хлам учитывался, оценивался, а потом делился между участниками. Согласно ранжира. Руководитель осады получал от 8 до 10 процентов. Что-то шло в казну. Остальное – между солдатами и офицерами. Конный получал долю в три раза больше, чем пехотинец, поскольку ему требовалось содержать коня. Ну а пушкари, которые в штурме не участвовали, хоть и обеспечивали его взятие (стены-то они расковыривали), из этого добра ничего не получали. Им полагались все пушки и цветной металл, захваченные у противника. Естественно, этот металлолом им никто не выдавал. Все взвешивалось, обмерялось и сдавалось в казну. А уж из казны пушкарям выплачивали их долю. Причем даже если пушкарь погибал в бою или во время похода, выплаты полагались его наследникам – жене или детям. Теперь понятно, откуда пираты первооснову своих правил брали?

Не просто кровопролитие

Понаблюдать со стороны всегда безопаснее. 1779 год, осада Саванны. Эпизод войны за независимость США. Иллюстратор: Graham Turner

В одном из старых наставлений, адресованных комендантам крепостей, перечисляется ряд признаков, по которым можно было понять, что скоро начнется штурм. В то время люди были падки до зрелищ, даже если те проходили и с угрозой жизни для наблюдателей. Точно так же обстояло и с ведением боевых действий. Скажем, задолго до штурма на опасном направлении начинали собираться зрители. Это и был яркий сигнал, что вот-вот начнется атака.

Причем в роли зевак могли выступать и местные, оставшиеся на территории врага, и солдаты осаждающей армии – на приступы ходили по очереди, и часть войска всегда бездельничала во время штурмов. И потому, зная о назначенном времени операции, не желали пропускать зрелище. Так что не стоит судить римлян с их страстью к гладиаторскому спорту. И, еще раз напомним, что падкими на подобного сорта развлечения были не только солдаты. Но и гражданские, среди которых запросто случались дамы. Достаточно вспомнить начало Крымской войны – на битву при Альме заранее собрались горожане, причем многие пришли с детьми и корзинами для пикников.

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