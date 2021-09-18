В каких случаях у русских не принято улыбаться

Русские слывут во всем мире как хмурые и неулыбчивые люди. Однако на самом деле для улыбки русский должен найти причину. Просто так улыбаться у нас не принято. Известная поговорка «Смех без причины – признак дурачины» — тому подтверждение.

Вежливый оскал

Почти во всем мире русских характеризуют как мрачных, угрюмых и неулыбчивых людей. Однако на самом деле это не так. Как утверждает И.А. Стернин, автор издания «Теоретические и прикладные проблемы языкознания», русская улыбка настолько специфична, что выполняет совершенно иные, а иногда и противоположные функции, чем, например, европейская или американская. Даже то, как русские улыбаются, отличается от того, как улыбаются те же американцы. Жители США преимущественно улыбаются «зубами». Еще писатель Максим Горький, побывавший в Америке в 1930-х годах, писал: «У американца на лице, прежде всего, зубы».

Русские же улыбаются более скромно, «губами», лишь изредка показывая только нижний ряд зубов. Именно в силу этих различий американская улыбка русским больше всего напоминает оскал и кажется вульгарной, неприятной, неискренней, искусственной, «дежурной». В каком-то смысле улыбка для американцев действительно всего лишь признак вежливости, а также демонстрация доброжелательности, благодарности и личного преуспевания.

Незнакомые люди

Да и в Китае превалирует именно улыбка вежливости. Писатель Илья Эренбург в своих мемуарах вспоминал о встрече с китайцем, который сообщил ему о смерти своей жены с улыбкой на лице. По словам Эренбурга, эта улыбка означала: «это мое горе, вы не должны огорчаться».

Однако для русских улыбаться из вежливости не принято. Мало того, подобная улыбка может быть расценена крайне негативно. Высказывание: «Он улыбнулся всего лишь из вежливости» несет в себе негативный подтекст. И вообще так называемая «дежурная» улыбка, которую почти всегда «носят» американцы, может быть воспринята нашими соотечественниками как показатель скрытности или даже враждебности. Поэтому неудивительно, что во многих случаях русские считают улыбку неуместной в принципе. Так, русские почти никогда не улыбаются незнакомым людям. Улыбка в общении между русскими адресуется в большинстве своем хорошим знакомым, друзьям, родным.

Жители США, напротив, улыбаются даже тем, с кем они незнакомы. Кроме того, во всех ситуациях они отвечают улыбкой на улыбку, даже просто встретившись взглядом с незнакомцем. Для русских подобное кажется неприемлемым и странным. Случайно встретившись взглядом с незнакомым прохожим русский, скорее, отведет глаза в сторону. Более того, если русскому на улице улыбнется незнакомый человек, он обязательно начнет искать причину адресованной ему улыбки. Он улыбнется в ответ чаще всего только в том случае, если эту причину найдет. Многие русские скорее всего решат, что улыбчивый прохожий – это их знакомый, которого они попросту не могут вспомнить.

Улыбка без причины

Как отмечает в издании «Русский речевой этикет» Тамара Михальчук, национальная специфика русской улыбки состоит в том, что для нее должна быть причина. Взять хотя бы известную поговорку «Смех без причины – признак дурачины». Поэтому среди наших соотечественников приветствуется исключительно искренняя добродушная улыбка, сопровождающаяся поводом. Данным обстоятельством специалисты объясняют и неулыбчивость обслуживающего персонала в России. Дело в том, что в большинстве зарубежных стран сотрудников различных компаний учат постоянно улыбаться клиентам. Это даже в какой-то степени входит в их «должностные обязанности». Русские же, в особенности при выполнении ответственной работы, на рабочих местах не улыбаются.

Американцы, например, часто удивляются, что российские таможенники никогда не улыбаются им в ответ. Даже русские дети во время уроков в школе стараются «держать лицо». Нередко от учителей школьники слышат: «Чему ты улыбаешься?», «Будь посерьезней!» и т.д.. Действительно, в сознании русского человека улыбка, смех и связанное с ними веселье несовместимы с трудной работой, на которой необходимо сосредоточить все свое внимание. Не зря на Руси всегда говорили: «Делу — время, потехе — час». Причем причина веселья должна быть понятна окружающим, в противном случае улыбчивого гражданина могут спросить о том, чему он улыбается. Кстати, русские воспринимают улыбку не как адресованную кому-то, а как вызванную чем-то. Поэтому наши соотечественники редко улыбаются, если у них плохое настроение.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Яков Джугашвили: почему сын вождя СССР не носил фамилию Сталин (https://otari.mirtesen.ru/blog/43506574395/)

Почему "голос народа" Шаляпин сбежал из Советской России (https://otari.mirtesen.ru/blog/43178681913/)

«Pасcтрeлять сoтни пpоcтитyтoк»: как Ленин подавил восстание в Нижнем Новгороде (https://otari.mirtesen.ru/blog/43180270803/)