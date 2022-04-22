Как в 1914 году в Чехии и в Австрии устроили геноцид русских

Много материалов есть по теме геноцида евреев, русских, поляков в годы Второй мировой войны, про концлагеря. Есть документы, написано много книг, сняты фильмы и так далее.

Видимо, за давностью лет не вспоминают то, что во времена Первой мировой войны полным ходом шел геноцид русских и «русофилов», которые проживали в Галиции.

Сгоняли их в лагеря Терезин и Талергоф. Первый находился в Чехии. Второй – в Австрии. Порядки в целом там были схожие.

Геноцид

Всё началось в 1914 году. Русофобские настроения в Европе достигли апогея. И тогда начали сгонять в указанные выше места русских, русинов из Прикарпатской Руси, из Буковины, из других мест. В основном занимались этим иностранные националисты. А львовский комендант Ф. Римль писал, что русских вполне можно исправить, но для этого есть только один метод – террор.

Вот и занялись.

Изначально русских и остальных сгоняли в крепость Терезин. Когда она оказалась переполненной – там, по подсчетам фельдмаршала Шлеера, было около 6000 человек - пленников стали сгонять в построенный специально для этого лагерь Талергоф.

Что он из себя представлял? Просто открытую территорию, которую обнесли колючей проволокой. Бараки были возведены только в 1915 году. До этого узники спали прямо на земле. Естественно, что процесс выживаемости был очень маленьким. Но организаторы этого лагеря не переживали. С уверенностью могу сказать, что их целью было уничтожение неугодных людей.

Постепенно Талергоф разрастался. Нет, условия у узников не становились лучше. Появлялась «инфраструктура»: пыточные, виселицы, медицинские объекты для экспериментов, ров для расстрелов и кладбище.

Впрочем, были и полезные объекты. Например, баня. Туда попадали все новые узники. Купания происходили в любую погоду, а с выдачей одежды надзиратели не спешили. Люди, бывало, мерзли. Часто случались эпидемии. Например, сыпного тифа. Из-за одной такой на тот свет ушло 1350 человек.

«Терезин и Талергоф»

Это название книги Василия Ваврика – писателя, который довольно подробно рассказал о том, что происходило в лагерях. В целом картина была типичная для концлагеря.

Людей не старались лечить. Над ними ставили опыты. Кормить – кормили. Но чем? Хлеб давали такой, который состоял на половину из соломы. А может, на большую часть. Было мясо – пропавшая конина. Была мутная вода. Как-то питались. Заражались. Болели. Умирали. Некоторые выживали. Так вот бывает при геноциде.

Большая часть надзирателей была из боснийцев. Но были и русины, которые особенно жестоко относились к своим соплеменникам.

Была в Талергофе одна пытка, которую прозвали «Галицкая Голгофа». Человека подвешивали на веревках. И он около двух часов висел в воздухе. Кажется, что не так уж страшно, но на самом деле это было тяжело перенести.

В ужасных условиях содержались женщины. Полная антисанитария, никаких удобств. Отхожее место было организовано на открытой территории – без стен. Если кто-то из узниц стыдился справлять естественные нужды, то надзиратели старались обратить на это внимание, унизить.

До мая 1917 года существовал концлагерь Талергоф. Сколько точно в нем сгинуло людей – сложно сказать. По некоторым оценкам, в концлагере сгинуло около 20 тыс. человек.

Известно довольно достоверно, что за 1915 год из жизни в Талергофе ушло более 3800 узников. Естественно, не по своей воле.

Таким образом, выходит, что геноцид процветал в годы Первой мировой войны. В то время, конечно, было очень много нарушений. Не приняли еще ни одной конвенции, которая бы хоть как-то защитила права человека, права пленника, права военнослужащего. В войне не стеснялись применять химическое оружие. Действовали самыми разными методами – лишь бы уничтожить побольше врагов.

История, безусловно, печальная. О ней нужно знать по одной простой причине. Даже не потому, что плохие боснийцы, австрийцы и другие портили жизнь русским. Это уже дела давно минувших дней. Современные немцы не отвечают за деяния Гитлера. Беда в том, что и в наше время вполне может существовать геноцид. И я бы сказала, что в некоторых местах он существует.

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