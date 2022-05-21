Клеймо альфонса: 6 примеров мужской жадности, которые нельзя прощать

Конечно, никто из нас не застрахован от «черных дней», когда приходится отчаянно экономить. Однако существует несколько тревожных звоночков, которые свидетельствуют о том, что перед вами не мужчина, попавший в трудную финансовую ситуацию, а настоящий жадина (или даже альфонс), от которого нужно срочно бежать. И чем дальше, тем лучше!

Мужчины часто жалуются на меркантильность женщин. Как только речь заходит о финансовой стороне отношений или семьи, многие представители противоположного пола становятся настоящими бухгалтерами. Но если перевести все на язык цифр и фактов, то женский вклад в семью несоизмеримо больше. Многие жены выполняют обязанности сразу нескольких специалистов — повара, воспитателя, психолога, дизайнера, стилиста, менеджера, байера, горничной и так далее. При этом их бытовой труд и воспитание детей не оплачиваются. Так что, скорее всего, это не женщины меркантильные. Это среди мужчин встречаются достаточно жадные экземпляры, от которых стоит держаться подальше.

Однако многие девушки порой оправдывают мужскую жадность, сажая на свои плечи настоящих альфонсов. У одних срабатывает синдром нереализованного материнства. Другие искренне считают, что нужно каким-то образом заслужить любовь.

Словом, существует масса факторов, которая притягивает жадных мужчин. Однако подобные отношения не бывают гармоничными, ведь они истощают ту сторону, которая только и делает, что отдает, не получая ничего в ответ.

Так что присмотритесь внимательно к своему избраннику на первых стадиях отношений. Существует шесть ситуаций, в которых мужская жадность может разыграться не на шутку. Но прощать подобное не стоит! Иначе семейная жизнь в итоге обернется сущим кошмаром.

Пример первый: чашка кофе

В нашей культуре любой уважающий себя мужчина помнит, что тот, кто инициирует встречу, тот и оплачивает веселье. Проще говоря, приглашая даму на кофе, мужчина платит за женщину в ресторане или кафе. Исключением может стать случай, когда девушка сама, еще до свидания, просит разделить счет.

Но вот когда свидание, особенно первое, складывается как в анекдоте, когда парень в итоге покупает копеечное мороженое и делит его на двоих, а потом просит перевести половину стоимости, ситуация выглядит жалко. Либо бывает так, что кавалер сходу придумывает нелепые отговорки — забыл карточку, не получил зарплату, внезапно обанкротился, то тут стоит крепко задуматься.

Во-первых, если мужчина поиздержался, то он честно предупредит об этом свою спутницу и предложит интересное, но не бьющее по карману развлечение. Во-вторых, чашка кофе и пирожное не стоят настолько дорого, чтобы взрослый работающий человек не мог себе их позволить. Если ухажер экономит даже на такой мелочи, то в будущем он начнет считать каждый рубль и отчитывать свою женщину за любые траты, которые посчитает нерациональными.

И уж совсем плохой признак, когда мужчина просит заплатить за него.

Поход в ресторан с парнем — всегда тест на жадность. Если он постоянно вздыхает и жмется, когда вы что-то заказываете, если не оставляет чаевых, просит разделить счет пополам, значит, этот тест провален. Бегите от него сейчас! Потом может быть поздно.

Пример второй: цветы и такси

Если мужчина дарит цветы, они должны быть свежими, шоколад — не заветренным, а такси, которое он предлагает вам вызвать — за его счет. Особенно, если он не отправляется провожать вас после свидания или не подвозит до дома на личном автомобиле. Разумеется, сегодня не все девушки предпочитают цветы в подарок. Но если мужчина не знал об этом и подарил, внимательно присмотритесь к букету. Поникшие цветочки, которые вот-вот отдадут богу душу, говорят об экономии на вас. Шоколад, покрывшийся белым налетом, свидетельствует о любителе скидок и распродаж лежалых продуктов. Хотя, конечно, это может быть и знаком тотальной невнимательности. Увы, не все мужчины смотрят на срок годности.

Но самый яркий показатель — вызов такси. Обезопасить девушку от приставаний вечером и быстро домчать домой — вот функция этого вида транспорта. И почему-то некоторые жадины пренебрегают этим, отправляя свою возлюбленную после свидания на автобусе. А уж если при этом мужчина жалуется, как подорожало такси, то постарайтесь избавиться от него как можно скорее. Ведь мужчина, который не хочет тратить деньги на женщину, но при этом легко спускает половину зарплаты на себя и тем более на такси себе любимому, не достоин серьезных отношений.

Пример третий: путешествие вдвоем

Путешествие в другой город или другую страну покажет всю натуру жадного мужчины. Только приготовьтесь! Скорее всего, за себя вам придется платить самой. И за билеты, и за номер в отеле, и в ресторанах, и на экскурсиях. Может случиться и такой поворот событий: ваш возлюбленный оплатит все, но… Лететь, например, в Париж, вы будете в эконом-классе, а он — в бизнес-классе. Шопинг он устроит для себя любимого, а вам достанется какой-нибудь шарфик по акции. Питаться же вам придется раздельно: он — в ресторане, а вы — в ближайшей дешевой забегаловке. Или же вам «светит» только шведский стол в отеле и ничего более.

Да, путешествия вдвоем открывают много нового. Но не факт, что это будут милые и приятные черты вашего поклонника. Так что на всякий случай обезопасьте себя в поездке, взяв с собой необходимую для проживания сумму. Иногда жадины поступают совсем ужасно. Например, просто без объяснений оставляют своих девушек разбираться с оплатой отеля или счета в ресторане, предварительно оттуда сбежав.

Пример четвертый: миссия «Занять!»

С особой настороженностью отнеситесь к просьбе мужчины занять у вас денег до получки, зарплаты, премии (нужное подчеркнуть). Особенно если вы только недавно познакомились. Иногда под маской джентльменов кроются настоящие мошенники, которые таким образом выманивают у людей крупные суммы. Но чаще всего это жадины обыкновенные. Они занимают небольшие суммы — от тысячи до 5 тысяч рублей — и не отдают их. Или просят заправить его машину, купить ему вещи или технику с обещанием рассчитаться позже, потому что сейчас он где-то оставил кошелек.

И девушкам кажется, что вроде сумма не такая уж большая, чтобы писать расписку и требовать возмещения долга, или что нет ничего постыдного в том, чтобы помочь своему мужчине. Именно так считают жадные мужчины, внушая эту мысль и вам.

И уж тем более непростительно брать в долг у родителей или друзей девушки, не возвращая ни рубля. Или «повесить» на даму сердца свой кредит. Как только вы хотя бы один раз выплатили долг за возлюбленного, срочно расставайтесь! Это будет длиться годами. Он занимает, вы отдаете. Разве о такой жизни вы мечтали?

Пример пятый: «Лучший подарочек — это я!»

Подарки — еще одна проверка на жадность. Согласитесь, сложно представить, что гости придут на ваш день рождения, семейный праздник или даже просто в гости совсем с пустыми руками? Даже если у кого-то будет туго с деньгами, то он что-нибудь да придумает. Займет денег у друзей, но купит презент. Смастерит что-то своими руками, испечет пирог, выменяет ту самую вещь, что вы хотели.

Но жадина обязательно придет просто так. И у него на все найдутся отговорки. «Денег сейчас нет, так что подарок с меня! Но потом», — волшебная фраза, после которой все обещания моментально забываются. «Ой, сегодня твой день рождения?! Не знал, не знал», — еще одно странное заклинание, ведь вы сто раз говорили ему об этой дате. А еще такой человек может специально разругаться со своей возлюбленной перед праздниками, чтобы пропасть на время и ничего не дарить. А потом он появляется и прощает обиду.

Ну, и, конечно, главная стальная отговорка жадин на дне рождения: «Лучший мой подарочек — это я!». После такой фразы стоит выдворить мужчину за дверь даже без куска торта. Он его не заслужил. Впрочем, как и вас.

Пример шестой: на чужой территории

И уж совсем без вариантов «понять и простить», когда мужчина живет в квартире женщины, но не тратит на быт ни копейки. Тем более если у них есть общие дети. Он не купит продукты к ужину, не оплатит коммунальные расходы, не вложится в необходимый ремонт. Фактически это еще один ребенок, которого обеспечивает женщина. Нет, конечно, что-то иногда он будет приносить в дом. Но так, чисто номинально. Если вы примените простые бухгалтерские методы и сведете баланс, то выяснится, что его вклад в совместное проживание не так уж велик.

Получается, что содержание такого альфонса выходит дороже. И не только в денежном эквиваленте. Ведь вы спускаете на него свои силы, время и молодость!

Если вы вычислили, что встречаетесь или живете с патологическим жадиной, трижды подумайте, действительно ли он так прекрасен и делает вас настолько счастливой, что игра стоит свеч. И дело не в том, чтобы все мерить материальными благами, но действительно крепкие отношения получаются только с теми мужчинами, с которыми вы вкладываетесь в отношения в равной степени, а не только бросаете мир к его ногам и удовлетворяете его интересы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2482058462916250421/

А вы знали об этом?

В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом. 5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.

После того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница".

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Передача Крыма Украине в 1954 году: что нарушил Хрущёв (https://otari.mirtesen.ru/blog/43580321071/)