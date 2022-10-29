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О чем могут говорить слова Путина об Одессе

О чем могут говорить слова Путина об Одессе

В ходе Валдайского форума, продолжавшегося с 24 по 27 октября, Владимир Путин при ответе на вопросы прессы высказался об Одессе, подчеркнув красоту и самобытность этого города с богатыми историческими традициями.
Венгерский журналист Габор Штир, спрашивая российского президента о происходящем на Украине, упомянул Одессу и попросил совета по поводу посещения этого города.

У меня один из любимых городов в постсоветском пространстве – это Одесса. Дайте мне совет, если я захочу туда поехать через 2 года, мне нужно будет запросить российскую или украинскую визу?

– задал вопрос Штир.

Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу

– ответил Путин.

Одесса – действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города

– добавил глава Кремля, отметив неразрывную связь Одессы с Россией и ее прошлым.

По словам президента, Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения противоречий. При этом он перебросил мяч на сторону украинской стороны, напомнив о готовности Москвы к диалогу.

Одесса может быть символом решения всего, что сейчас происходит. Однако руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Российской Федерацией.
Решающее слово – за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Проблему решить очень просто – дать соответствующий сигнал в Киев о том, что они должны поменять свою позицию и стремиться к решению проблем мирным путем

– подчеркнул Владимир Путин.

Таким образом, президент отдал должное богатой истории города, основанного в годы нахождения территории нынешней Украины в пределах Российской империи. Наряду с этим Путин намекнул, что судьба Одессы во многом зависит от Киева и его дальнейшей политики.

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