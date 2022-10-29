О чем могут говорить слова Путина об Одессе

В ходе Валдайского форума, продолжавшегося с 24 по 27 октября, Владимир Путин при ответе на вопросы прессы высказался об Одессе, подчеркнув красоту и самобытность этого города с богатыми историческими традициями.
– задал вопрос Штир.
– ответил Путин.
– добавил глава Кремля, отметив неразрывную связь Одессы с Россией и ее прошлым.
По словам президента, Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения противоречий. При этом он перебросил мяч на сторону украинской стороны, напомнив о готовности Москвы к диалогу.
– подчеркнул Владимир Путин.
Таким образом, президент отдал должное богатой истории города, основанного в годы нахождения территории нынешней Украины в пределах Российской империи. Наряду с этим Путин намекнул, что судьба Одессы во многом зависит от Киева и его дальнейшей политики.
А вы знали об этом?
Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой, после чего очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева.В частности, дочь Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. "Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.
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