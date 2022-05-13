8 потрясающих стран, жить в которых дешевле, чем в России

Пакуйте чемоданы, ребята! Я нашла 8 сказочных мест, в которых жить дешевле, чем мы себе представляем.

Конечно, у всех из них есть свои недостатки, но вечное солнце и голубая вода того стоят.

Индонезия

Помимо того, что в Индонезии можно есть, молиться и любить, здесь еще можно просто доступно жить. И жить достаточно малобюджетно. Цены здесь очень демократичные: поесть можно меньше, чем за $1, жить за $150 в месяц, но работать возможно только через интернет, так как здесь очень высокий уровень безработицы.

Камбоджа

Камбоджа — одно из основных направлений для путешествий с небольшим бюджетом. Но и жить здесь можно также за очень небольшие деньги.

За $5 местные рыбаки прямо при вас приготовят вкуснейший ужин из пойманного ими же краба. А любые другие морепродукты здесь стоят $1-2.

В чем же подвох? Это не чистый пляжный остров, где вы будете сутками напролет лежать под зонтиком. Дикий местный пляж иногда «украшают» стаи бездомных собак или другие обитатели леса. В самый раз для тех, кто хочет жить подальше от цивилизации.

Вьетнам

Юго-Восточное побережье Вьетнама славится тем, что здесь находится 11 тысяч гектаров тропического леса. И это едва ли не лучшее место в Азии для дайвинга и подводной охоты: здесь проходит огромный барьерный риф.

И даже по выходным в этих местах свободно от туристов.

Поэтому и жилье здесь можно найти за $150-200 в месяц. Правда, жить тут придется в тесном контакте с местными жителями. Приготовьтесь к тому, что они будут делить пляжные места вместе с вами.

Лаос

Лаос — государство в Юго-Восточной Азии, известное своими красивыми горами, буддистскими монастырями и сплавами по рекам на резиновых лодках с остановками в кафе и барах.

Цены в Лаосе очень демократичные: жить здесь можно за $9-20 в сутки, есть за $1-5 за обед и передвигаться, взяв в аренду байк, за $10.

Таиланд

Несмотря на то что это место очень популярно среди туристов и немного дороже других азиатских стран, цены в Таиланде все равно не такие высокие по сравнению со многими европейскими странами.

Аренда целого дома здесь обойдется в $160-320 в месяц, разовое питание — $1-3, а аренда мопеда $63-80 в месяц. Стоит отметить, что в сельской местности Таиланда, прямо посреди роскошных джунглей, можно поселиться за $4 в сутки.

Индия

Густонаселенная страна с Тадж-Махалом, известными пещерами, фортами и храмами, ну и со святой коровой. Кроме того, это еще и очень удачное с экономической точки зрения место для проживания. Всего $100-110 достаточно, чтобы снять здесь апартаменты на месяц на двоих. Тарелка горячего риса с курицей здесь может стоить всего 40 рупий — это примерно 60 центов, за полноценный обед придется заплатить $1-2.

Непал

Мистический Непал славится как центр духовности в Азии, и те, кто ищет путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого места. Те, кто не жаждет просветления, тоже едут — любоваться красивейшими горами, потрясающими храмами и древними пагодами. Непал — рай для путешественников с ограниченным бюджетом. Расходы на питание здесь можно ограничить $1 в день. Конечно, если ходить по ресторанам, будет дороже, но самые дорогие блюда здесь стоят от силы $8, а аренда однокомнатной квартиры (Катманду) — $1-2 в день. Общественный транспорт здесь стоит до $0,2.

Китай

Китай — страна контрастов, с живописными сельскими пейзажами и переполненными городскими мегаполисами, с естественной красотой, которая раскинулась на диких и неприрученных равнинах пустыни Гоби и северного пика Эвереста.

Несмотря на то, что Китай — это огромная страна, в ней довольно просто добраться из одного места в другое. Поездки по стране не будут выматывать вас так сильно, как в других странах. Да и такси в большинстве городов стоит особенно дешево — $1 за непродолжительную поездку. А плотно пообедать здесь можно всего за $2.

Источник

А вы знали об этом?

Половой акт считался безнравственным в викторианскую эпоху даже среди женатых пар. Единственный раз, когда люди могли свободно предаться утехам, это тогда, когда они собирались завести детей, что само по себе считалось неизбежным грехом. Самоудовлетворение также было грехом. Чтобы у мужчин не возникало возбуждение, им на пенисы часто одевали специальные «ошейники» с шипами, обращенными внутрь. При возбуждении эти шипы впивались в плоть.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43773420855).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Мужчина женился на двух близняшкахhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43097884472

Что делать, если партнёр не хочет секса https://otari.mirtesen.ru/blog/43789540312/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!