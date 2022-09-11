Сила молитвы: зачем нужна молитва, безопасно ли молится о других

Какую перемену совершает молитва в человеке, объясняет архимандрит Маркелл (Павук)

– Зачем нужна молитва? Можно ли молиться о других людях?

– Для того чтобы жило наше тело, нам необходимо питание, а чтобы жила наша душа, – молитва. Не случайно многие святые отцы говорят, что мир стоит молитвою. В современном обществе, которое относительно недавно освободилось из плена государственного атеизма, большинство людей, слава Богу, ощущает потребность в молитве. Если не все молитвенное правило, то, по крайней мере, молитву «Отче наш» многие знают наизусть и каждый день стараются читать.

– Достаточно ли этого?

– Молитве «Отче наш» научил Своих учеников и последователей Сам Господь. Ее текст приводится в Святом Евангелии. По сути, в немногих словах этой молитвы излагается все, что необходимо для нашего спасения. Но со временем возникло и множество других молитв, которые ныне печатаются в молитвословах и составляют утреннее и вечернее молитвенное правило.

– Зачем нужны эти дополнительные молитвы? Не лучше ли современному человеку, перегруженному тысячами дел, довольствоваться в своей жизни одной молитвой «Отче наш»?

– Возможно, что в раннехристианских общинах, где люди испытывали великое вдохновение от недавно пережитых евангельских событий, достаточно было чтения одной молитвы «Отче наш».

По мере оскудения этого первого энтузиазма веры, когда в Церковь стало приходить много людей, не могущих сразу отказаться от своих прежних вредных привычек и страстей, появилась потребность в усилении молитвы. Оскудение веры уже наблюдал святой апостол Павел. О плачевном духовном состоянии некоторых римлян, коринфян, критян, греков он пишет в своих Посланиях. Поэтому апостол заповедовал всем непрестанно молиться.

– Разве это возможно? Ведь мы с большим трудом вычитываем даже короткое молитвенное правило, которое занимает у нас по времени, утром и вечером, не больше получаса, а у кого-то и меньше.

– Как свидетельствует опыт не только многих подвижников благочестия, но и простых верующих людей, это не только возможно, а и необходимо.

– Почему?

– Дело в том, что, согласно учению апостола Павла, человек трехсоставен. Он состоит из духа, который роднит его с Богом, души, дающей жизнь телу, и собственно тела, при помощи которого мы двигаемся и можем что-то делать. При творении человека Господь установил между этими частями строгую иерархию. Тело должно подчиняться душе, а душа – духу. Когда же человек забывает о Боге (что произошло и до сих пор происходит в результате грехопадения), то его дух начинает жить потребностями души, а душа – потребностями тела.

– Как это проявляется? Ведь большинство людей с виду такие добрые, воспитанные, порядочные, толерантные, многие имеют не одно, а несколько высших образований. Чего им еще не хватает?

– По мысли святителя Феофана Затворника, в результате грехопадения душа ниспала в плоть и человек стал плотским, самолюбивым, гордым, завистливым, похотливым. Телу для удовлетворения его потребности в пище и питии, продолжения рода нужно немного, но когда душа, которая постоянно в движении (приснодвижимая), ниспадает в плоть, то потребности тела возрастают до бесконечности. Человек может много есть и пить, даже из-за этого испытывать проблемы со здоровьем, а ему все мало и мало. Он не может вовремя остановиться. Также похоть плоти в нем может разжигаться не только для продолжения рода, а до безумия, когда человек перестает довольствоваться своей женой, но заводит себе еще любовниц. А ныне общество уже настолько низко нравственно опустилось, что даже противоестественные грехи хочет выдать за норму. И в целом можно наблюдать, что человек всю жизнь под давлением разных забот крутится как белка в колесе, но в результате остается с пустотой, которую никакие земные утешения не могут заполнить.

– Чтобы хоть немного остепениться, обрести подлинный смысл жизни, – для этого и нужна молитва?

– Да, молитва как раз помогает восстановить нарушенную грехом иерархию между духом, душой и телом. Возглас священника во время Божественной Литургии: «Горе имеем сердца» – все время напоминает нам об этом. То есть при помощи молитвы мы должны свою душу, средоточием которой является сердце, вознести вверх и соединиться с Богом. Если это происходит, тогда резко снижаются запросы тела. Человеку становится легко соблюдать пост, довольствоваться в пище малым. Монахи даже полностью отказываются от брачной жизни.

– Но человеку бывает очень непросто самому настроиться на молитву. Что делать?

– Чтобы было легче отвлечься от житейской суеты и настроиться на молитву, существует молитва соборная, в храме за богослужением. Любое самое сложное дело становится легким, когда мы чувствуем поддержку других людей. Так и в молитве, когда весь храм молится, тогда самый суетливый и неспокойный человек тоже успокаивается и настраивается на молитву.

– Если чувствуешь, что твоя молитва еще слишком слабая, надо ли просить близких молиться о тебе в трудную минуту?

– Обязательно. Мы становимся Церковью в подлинном смысле этого слова лишь тогда, когда молимся друг о друге. Когда же каждый думает только о себе, то даже при том, что такой человек ходит в храм, сомнительно, что он является членом Церкви Христовой. На Закарпатье заведено поминать вслух во время сугубой ектении всех стоящих в храме, а также их родственников, ближних и дальних. И хотя из-за этого продолжительность службы увеличивается почти на полчаса, люди этим не тяготятся, а наоборот, радуются, потому что чувствуют себя не одинокими, а членами великой Соборной Церкви.

– Существует такое расхожее в некоторых приходах поверие, что опасно молиться о других, ибо таким образом ты можешь взять на себя грехи тех людей. Это правда?

– Ни в коем случае. Церковь молится о всех. В первую очередь о тех, кто к ней принадлежит, а затем о мире всего мира. Нельзя лишь подавать записки на проскомидию с именами тех людей, которые не принадлежат Церкви. Но в домашних условиях или когда мы стоим на молитве в храме, то можем вспоминать всех людей, которых мы знаем, и верующих и неверующих, и православных и неправославных, и праведников и великих грешников. Если мы о далеких от Церкви людях не помолимся, чтобы Господь их просветил, наставил и помиловал, то кто о них помолится?

– Однако некоторые люди жалуются, что когда они начинают молиться о других, например, о своих пьяницах-соседях или безбожных начальниках, то у них возникают всякие личные проблемы. Как быть в такой ситуации?

– Да, лукавому духу очень не нравится, когда мы молимся о себе и о других людях, он старается нас всячески отвлекать от молитвы, а иногда даже запугивать (знаю, что по этой причине некоторые перестали ходить в храм или ушли в раскол); но ни в коем случае не надо обращать внимания на его немощные дерзости, нельзя при этом малодушествовать и трусить, ибо тогда сатана может полностью взять над нами власть. Надо, наоборот, усилить молитву о себе и о других людях.

Источник

А вы знали об этом?

Фадеев был сильно увлечен матерью Кошевого, яркой и красивой женщиной, у которой он оставался во время приезда и с которой они вместе выпивали. Она делилась с писателем тем, что знала, но знала она очень мало ,но несмотря на это она почему-то была награждена правительственной наградой, тем более что первый , кто сбежал из подпольной организации был именно Олег Кошевой, а остальные спасались как могли!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Реформы Петра I: как они повлияли на здоровье русских женщин https://otari.mirtesen.ru/blog/43043733384/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!