Генрих III - один из самых бесславных королей Англии

Генрих взошел на престол ещё совсем мальчиком, поэтому его регентом стал граф Пенбрук. Юному королю досталась страна, раздираемая гражданской войной. Воевали последователи Иоанна Безземельного и сторонники баронов.

Последних поддерживал сам французский король, имевший свои виды на английский трон. Бароны уже контролировали большую часть Лондона, и 9-летнему королю пришлось бы туго, если бы не его наставник. Граф помог переписать Хартию, значительно сократив ее, и урезав тем баронское влияние. Самим же мятежникам он даровал прощение и даже вернул им земли. Этим самым он заручился их верностью. Французский король, поняв что ему ничего не светит, был разгромлен и вернулся домой ни с чем.

В 1224 году Генрих отпраздновал совершеннолетие и стал править самостоятельно. Генриха вспоминают как очень приятного и благодушного человека, очень религиозного. Король очень любил искусство и вложил немалые деньги в строительство замков и церквей.

Однако, тот факт, что правили за него, пусть даже и детство, наложил на него свой отпечаток.

Генрих был нерешителен и любил перекладывать с себя ответственность. А она возлагалась на любимчиков короля, большей частью, иностранцев. Таким образом получилось, что король отдалился от народа, а его свита, получив власть, творила что хотела.

И, как следствие, в стране в 1233 началась новая война- поднял её никто иной, как сын графа Пенброка. Через год стороны примирились, и Генрих пообещал не назначать всякого встречного-поперечного кого на высокие должности.

Любовь Генриха к роскоши, особенную нежность король питал к всяческим пирам, довела до того, что двор обнищал. Новая Хартия пресекла абсолютную монархию, и чтобы назначить новый налог, надо было созвать парламент и выпрашивать у него разрешения.

Бесконечными заемы быть не могли, и после покупки Генрихом короны Сицилии у Папы лавочка была прикрыта. Запрошенная сумма, гигантская для средних веков в 135 тысяч фунтов выплачена не была. Генрих созвал парламент, но тот денег королю не дал. Сверх того, на том собрании было принято решение об утверждений комиссии, половину которой выбирал парламент, половину - король. А комиссия должна была утверждать кандидатов на госслужбу. Также был выбран совет для проведения судебной реформы. В каждом графстве этим делом заправляли рыцари, рассматривающие вопросы.

Первым делом, выгнали всех иноземцев. Вывоз контролировали лично преданные государству бароны.

В 1259 Генрих выпросил разрешения пожить во Франции. Проведя там 1,6 года при дворе, он уговорил Людовика 9 помочь.

В то же время Папа тоже встал на сторону Генриха. После того, как в Англии перестала существовать абсолютная монархия, страна оказалась вне влияния Папы-и в 1261 году он сам благословил Генриха на войну.

Через 3 года война все же началась, сначала королю фартило, он выиграл сражение при Нортемптоне, но потом удача перестала ему благоволить, и Генрих со своим братом был взят в плен вместе с некоторой знатью.

Делать было нечего, и король признал власть парламента. Теперь госдолжности могли занимать лишь англичане. Предводитель мятежников, Симон Монфор был назначен регентом Англии. По сути он был король без короны. И вскоре король и его брат, принц Эдуард официально приняли все перемены управления. Эдуард вскоре сбежал из столицы и вновь поднял сторонников на войну. У принца получилось выбить приверженцев парламента. Монфор погиб в битве, а Генрих был освобождён. Прошло 2 года прежде чем во всех графствах воцарилась власть Генриха.

В 1267 году страна наконец успокоилась. Хартия вольностей была восстановлена, парламентские мятежник и были помилованы, но вместе с тем, ушли и все государственные перемены, притеснявшие власть короля.

Однако то, что король до конца своих дней на высокие чины назначал лишь англичан - задокументированный факт.

Единственное, чем ещ запомнился этот король - удивительно долгое правление - аж 65 лет.

Генрих был женат на Элеоноре Прованской, и оставили после себя 5 детей (это те, о которых точно известно). Среди них был и наследник трона Англии - Эдуард I.

О нем мы поговорим в следующей части!

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