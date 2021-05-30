«Жена» или «супруга»: какое из этих русских слов раньше было посмешищем?

Современные понятия «жена» и «супруга» считаются синонимами. Тем не менее, в них есть некоторые различия. Почему же во времена Пушкина слово «супруга» вызывало откровенный хохот?

Жена

В современном русском языке слова «жена» и «супруга» являются синонимами, однако когда-то положение вещей было несколько иным. М. Э. Рут, автор-составитель «Этимологического словаря русского языка для школьников» (АСТ, 2009 год), утверждает, что жена – это древнеславянское слово, которое восходит в индоевропейскому корню ген-, означающему «род». Аналогичные корни имеются и у слов «ген» и «генетика». Поэтому жена значит «рожающая» (детей). Первоначально женой называли взрослую женщину, достигшую детородного возраста. Значение же «супруга», по мнению Рут, возникло гораздо позже.

Супруга

Действительно, если верить изданию «Русская филология» (Альманах Limited, 1994 год) слово «супруг» («супруга») заимствовано из старославянского языка в древнерусский период и является производным от старославянского глагола со значением «стянуть, соединить, запрячь». Глагол со-прягати значит «впрягать вместе», «соединять», «стягивать». Недаром, как указано в издании «Ученые записки института славяноведения» (Наука, 1959 год), в старославянском, древнерусском, древне-сербском языках - первоначальное значение «супругов» - колесница, запряженная парой; пара волов в одной упряжке.

Холодное или теплое?

Лишь со временем слово «супруга» оказалось в «одной упряжке» со словом «жена».

Между тем довольно долго слово «супруга» слыло чрезмерно холодным и официальным. В сборнике «В защиту живого слова» В. Я Коровиной (Просвещение, 1966 год) приводятся несколько примеров из произведений классиков, которые откровенно насмехались над употреблением слова «супруга». Так, Александр Пушкин в поэме «Граф Нулин» писал: «А что же делает супруга, / Одна в отсутствии супруга?». По мнению Коровиной, шутливая интонация здесь не вызывает никакого сомнения. Ирония чувствуется и в «Мертвых душах» Николая Гоголя: «Что ж, душенька, пойдем обедать...» - сказала Собакевичу его супруга...».

Да и Владимир Даль на страницах своего «Толкового словаря живого великорусского языка» недоумевал: «Супруг и супруга почему-то почитается более вежливым, чем муж и жена». Но если авторы упомянутого выше сборника «В защиту живого слова» были обеспокоены тем, что «супруга» в разговорном языке все чаще вытесняла «жену», то Д. Н. Шмелев, автор книги «Проблемы семантического анализа лексики» (Наука, 1973 год), называл слово «жена» нейтральным, а слово «супруга» книжным. На сегодняшний день ситуация не изменилась: «супруга» считается официальным обозначением женщины, вступившей в брак, но в обычной жизни мы, как правило, пользуемся обозначением «жена».

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/159452-zhena-ili-supruga-kak...

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