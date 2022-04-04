 Знаменитый осведомитель царской охранки Иосиф Джугашвили

Весной 1954 года во время пресс конференции дочери Льва Николаевича Толстого представителям иностранной прессы — произошла сенсация. Суть ее состояла в прочтении некоего документа, в котором ясно указывается на то, что Иосиф Виссарионович Сталин в период с 1906 по 1912 годы был агентом царской охранки.

Иосиф Джугашвили

Через два года копия этого документа становится общедоступной, благодаря выходу в свет книги под названием «Величайший секрет Сталина». Не проходит и трех месяцев, как достаточно популярный журнал «Life» публикует заметку бывшего сотрудника НКВД Александра Орлова, в которой он, опираясь на свои собственные источники, прямо называет Сталина провокатором.

Прямо скажем, для того чтобы бросить тень на репутацию Великого Сталина — информации было достаточно. Почва для прорастания ростков сомнений в моральной чистоте «отца всех народов» была сделана. Осталось выяснить, что это было — действительно правда или наглая ложь?

Иосиф Джугашвили

Все против

Для начала расскажем, что это был за документ? Им оказалось письмо, датированное 12.07.1913 года. В нем некий Еремин сообщает начальнику Енисейского охранного отделения Железнякову, что в 1906 году, арестованный за антиправительственные действия Сталин-Джугашвили, якобы предоставил следствию некую ценную информацию.

Далее, без уточнений и подробностей упоминалась аналогичная помощь Бакинскому, а затем и столичному управлениям жандармерии.

Спору, нет — для тех, кто жаждал получить подобную информацию — он ее получил. Сенсация состоялась! Осталось дело за «малым» — убедиться в достоверности написанного, опубликованного и сказанного. Кто этим будет заниматься? Те, кто поставил цель — опорочить Сталина — уже сделали свое дело. Ответной реакции нужно было ждать от экспертов и свидетелей, однако на свет «всплыли» еще некоторые «факты».

Прошла информация о существовании некой папки с документами и фотографиями, которые подтверждают, что будущий Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), а по сути— руководитель Страны Советов был агентом царской охранки. Тут же приводился довод и о невозможности Сталина, без ведома государства, совершить множество побегов из мест заключения.

Иосиф Джугашвили

Противостояние лжи и правды

Сторонники вождя не стали пускаться в полемику, а стали методично изучать все факты. Как оказалось, прямых свидетелей предательства Иосифа Джугашвили — не существует. Более того, псевдоним «Сталин» он получил позже даты, указанной в письме, да не в правилах полиции было называть своих агентов псевдонимами, данными людям внутри их партий.

Дальше — больше. Енисейского отделения жандармерии в том названии, которое было указано в письме не существовало, а то, что было вместо него — на момент написания письма — было уже расформировано.

Теперь о «побегах». Есть документальное подтверждение, что люди, получившие предписание отправиться в пункт назначения — часто игнорировали его. Таким образом, сие наказание являлось зачастую фикцией.

И снова о главном — о письме. Поскольку оно стало достоянием общественности — заинтересованные лица и организации тут же принялись производить его изучение. Открылись удивительные вещи. По всем канонам документооборота оно было составлено с грубым нарушением реестра полиции. Более того подпись автора оказалась поддельной и это еще не все.

В мире всегда были и есть люди, желавшие заработать на сенсациях. В нашем случае письмо Левина еще до его обнародования некие люди пытались продать в несколько изданий или хотя бы получить от уважаемых ученых-историков комментарии. Как минимум, три экспертизы признали документ грубой подделкой и как минимум три эксперта-архивиста отказались обсуждать данную фальсификацию. Ни один журнал, и ни одна газета не захотели публиковать данное письмо без убедительных доказательств его подлинности и правдивости.

Иосиф Джугашвили