 Знаменитый осведомитель царской охранки Иосиф Джугашвили

Весной 1954 года во время пресс конференции дочери Льва Николаевича Толстого представителям иностранной прессы — произошла сенсация. Суть ее состояла в прочтении некоего документа, в котором ясно указывается на то, что Иосиф Виссарионович Сталин в период с 1906 по 1912 годы был агентом царской охранки.
Иосиф Джугашвили
Через два года копия этого документа становится общедоступной, благодаря выходу в свет книги под названием «Величайший секрет Сталина». Не проходит и трех месяцев, как достаточно популярный журнал «Life» публикует заметку бывшего сотрудника НКВД Александра Орлова, в которой он, опираясь на свои собственные источники, прямо называет Сталина провокатором.
Прямо скажем, для того чтобы бросить тень на репутацию Великого Сталина — информации было достаточно. Почва для прорастания ростков сомнений в моральной чистоте «отца всех народов» была сделана. Осталось выяснить, что это было — действительно правда или наглая ложь?
Иосиф Джугашвили
Все против
Для начала расскажем, что это был за документ? Им оказалось письмо, датированное 12.07.1913 года. В нем некий Еремин сообщает начальнику Енисейского охранного отделения Железнякову, что в 1906 году, арестованный за антиправительственные действия Сталин-Джугашвили, якобы предоставил следствию некую ценную информацию.Далее, без уточнений и подробностей упоминалась аналогичная помощь Бакинскому, а затем и столичному управлениям жандармерии.
Спору, нет — для тех, кто жаждал получить подобную информацию — он ее получил. Сенсация состоялась! Осталось дело за «малым» — убедиться в достоверности написанного, опубликованного и сказанного. Кто этим будет заниматься? Те, кто поставил цель — опорочить Сталина — уже сделали свое дело. Ответной реакции нужно было ждать от экспертов и свидетелей, однако на свет «всплыли» еще некоторые «факты».
Прошла информация о существовании некой папки с документами и фотографиями, которые подтверждают, что будущий Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), а по сути— руководитель Страны Советов был агентом царской охранки. Тут же приводился довод и о невозможности Сталина, без ведома государства, совершить множество побегов из мест заключения.
Иосиф Джугашвили
Противостояние лжи и правды
Сторонники вождя не стали пускаться в полемику, а стали методично изучать все факты. Как оказалось, прямых свидетелей предательства Иосифа Джугашвили — не существует. Более того, псевдоним «Сталин» он получил позже даты, указанной в письме, да не в правилах полиции было называть своих агентов псевдонимами, данными людям внутри их партий.
Дальше — больше. Енисейского отделения жандармерии в том названии, которое было указано в письме не существовало, а то, что было вместо него — на момент написания письма — было уже расформировано.
Теперь о «побегах». Есть документальное подтверждение, что люди, получившие предписание отправиться в пункт назначения — часто игнорировали его. Таким образом, сие наказание являлось зачастую фикцией.
И снова о главном — о письме. Поскольку оно стало достоянием общественности — заинтересованные лица и организации тут же принялись производить его изучение. Открылись удивительные вещи. По всем канонам документооборота оно было составлено с грубым нарушением реестра полиции. Более того подпись автора оказалась поддельной и это еще не все.
В мире всегда были и есть люди, желавшие заработать на сенсациях. В нашем случае письмо Левина еще до его обнародования некие люди пытались продать в несколько изданий или хотя бы получить от уважаемых ученых-историков комментарии. Как минимум, три экспертизы признали документ грубой подделкой и как минимум три эксперта-архивиста отказались обсуждать данную фальсификацию. Ни один журнал, и ни одна газета не захотели публиковать данное письмо без убедительных доказательств его подлинности и правдивости.
Иосиф Джугашвили
А ведь документ этот и все что с ним было связано был очень нужен врагам Сталина. Его мечтали взять себе «на вооружение», в первую очередь те, кто сеял смуту за рубежом. Хватало «доброжелателей» этому и в Советском Союзе, причем на самом высоком уровне. Они утверждали, что Иосиф Сталин очень боялся своего разоблачения и именно в этом причина множества репрессий и смертей тех, кто хоть как-то мог иметь отношение или владеть информацией о его прошлом.
О неизменности истории
История — наука, которая признана доверять только фактам. Именно в этом ее сила и на этом держится наш сегодняшний мир. Желающих переписать ее в угоду чего-либо или кого-либо — всегда было предостаточно. Давайте верить фактам, а не домыслам, оригинальным документам, а не предположениям, показаниям свидетелей, а не умозаключениям зависимых людей.
И.В.Сталин — один из самых значимых людей в нашей истории. Его заслуги многим не дают покоя и сегодня. В желаниях опорочить его кроется возможность изменить всю историю России после Октябрьской Революции, представить ее молодому поколению в ином свете, а значит — изменить восприятие к сегодняшнему.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве! Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ). Не надо также забывать , что именно во время его правления возник и «узаконился» единственный в мире институт воров в законе!
По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.
Специфичный опыт, накопленный им во времена сотрудничества с охранкой, помог Сталину расправляться своими соперниками, мешавшими ему в захвате власти! Например, при разборе документов перевезенного из Петрограда Историко-революционного архива случайно была найдена папка агента Охраны Иосифа Виссарионовича Джугашвили, которую до революции директор Департамента полиции С. П. Белецкий хранил в своем сейфе. Именно после ознакомления документами в этой папке Феликс Дзержинский, выступая на пленуме ЦК, странным образом умер, на глазах у собравшихся делегатов, а папка с компроматом на Сталина таинственным образом пропала! И еще не раз зловещая тень «серийного» убийцы Сталина мелькала и давала о себе знать во многих нашумевших убийствах видных большевистских деятелей!
Придя же к власти , Сталин, чтобы скрыть свою предательскую деятельность, большую часть своей жизни посвятил уничтожению всех вольных и невольных тому свидетелей. Причем, самая страшная кара настигала не врагов Отечества , а друзей и верных соратников, хорошо знавших бурное прошлое вождя. Вслед за ними «вдруг» начинали вымирать косяками их родные, близкие, сослуживцы и т.д..
Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !
Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!
Собственно говоря, самый главный миф о Сталине – это сам Сталин. В нашем общественном сознании нет места реальному Сталину. Тот Сталин, который сформировался в общественном сознании, фактически никогда не существовал. Это миф, который усиленно создавался! К сожалению, мифы заслонили реального Сталина, поскольку он был величайшим авантюристом современности , чудовищно и подло манипулирующий людьми !
Вместе с тем разве не позор для великой страны , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки , государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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