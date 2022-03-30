Львы ислама: из детей с какими способностями в Турции делали янычар

Янычары были элитными воинами Османской империи. Они охраняли самого султана, первыми вошли в Константинополь. К службе янычар готовили с раннего детства. Дисциплинированные, фанатичные и абсолютно преданные султану, они жили войной.

Армия рабов

У молодого Османского государства в начале XIV века возникла острая необходимость в качественной пехоте, поскольку захват крепостей методом осады был слишком долговременным и ресурсозатратным (осада Брусы длилась дольше 10 лет).

В османской армии того времени основной ударной силой была конница, малопригодная для штурмовой тактики. Пехота в армии была нерегулярной, нанималась только на время ведения войны. Конечно, уровень её подготовки и преданность султану оставляли желать лучшего.

Формировать отряды янычар из пленных христиан начал ещё султан Орхан, сын основателя империи Османа, но такая методика уже к середине XIV века начала давать сбои - пленных не хватало, к тому же они были ненадежны. Сын Орхана, Мурад I, в 1362 году изменил принцип отбора янычар - их стали набирать из детей христиан, захваченных в военных походах на Балканы.

Такая практика показывала большую результативность. К XVI веку она стала своеобразной повинностью, наложенной на христианские земли, прежде всего Албанию, Венгрию и Грецию.

Она получила название "доля Султана" и заключалась в том, что каждого пятого мальчика в возрасте от пяти до четырнадцати лет специальная комиссия отбирала для службы в янычарском корпусе.

Брали не всех. Селекция основывалась на тогдашних представлениях о психофизиогномике. Во-первых, в янычары могли забирать только детей из знатных семей. Во-вторых, не брали слишком разговорчивых детей (вырастут упрямыми). Также не брали детей с нежными чертами лица (склонны к мятежу, и их не будут бояться враги). Не брали слишком высоких и слишком маленьких.

Не все дети были из христианских семей. В качестве привилегии могли брать детей из мусульманских семей Боснии, но, что важно, — славян.

Мальчикам приказывали забыть о своем прошлом, посвящали в ислам и отправляли на подготовку. С этого времени вся их жизнь была подчинена строжайшей дисциплине, а главной добродетелью была абсолютная слепая преданность султану и интересам империи.

Подготовка

Подготовка янычар была системной и продуманной. Мальчики-христиане, расставшиеся со своей прошлой жизнью, отправлялись в семьи турецких крестьян или ремесленников, служили гребцами на кораблях или становились помощниками мясников. На этом этапе новообращенные мусульмане постигали ислам, учили язык и привыкали к суровым лишениям. С ними нарочно не церемонились. Это была суровая школа физической и моральной закалки.

По прошествии нескольких лет, те, кто не сломился и выжил, зачислялись в подготовительный отряд янычар, так называемый ачеми оглан (русс. "неопытные юноши"). С этого времени их подготовка заключалась в освоении специальных военных навыков и тяжелой физической работе. Из юношей на этом этапе уже воспитывали преданных воинов ислама, которые беспрекословно исполняли все приказы командиров.

Любые проявления свободомыслия или строптивости пресекались на корню. Была, впрочем, у молодых "кадетов" янычарского корпуса и своя отдушина. Во время мусульманских праздников они могли позволить себе проявление насилия против христиан и иудеев, к чему "старшие" относились скорее благодушно, чем критически.

Только в 25 лет самые физически крепкие из прошедших обучение в ачеми оглан, лучшие из лучших становились янычарами. Это нужно было заслужить. Те, кто по каким-либо причинам не проходил проверку, становился "отвергнутым" (тур. чикме) и не допускался к военной службе в корпусе.

Львы ислама

Как так случилось, что дети преимущественно из христианских семей становились фанатичными мусульманами, готовыми убивать своих бывших единоверцев, ставших для них "неверными"?

Само основание корпуса янычар была изначально спланировано по типу рыцарского религиозного ордена. Духовная основа идеологии янычар формировалась под влиянием дервишского ордена Бекташие. Даже сейчас в турецком языке слова "янычар" и "бекташие" часто употребляются в качестве синонимов.

По легенде, даже головной убор янычар - шапка с прикрепленным сзади куском ткани, появилась благодаря тому, что глава дервишей Хачи Бекташ, благославляя воина, оторвал от своей одежды рукав, приложил его к голове неофита и сказал: "Пусть назовут этих солдат янычарами. Да будет их мужество всегда блистательным, их меч острым, их руки победоносными".

Почему именно орден бекташие стал духовным оплотом "нового войска"? Вероятнее всего, это связано с тем, что янычарам было удобнее практиковать ислам в этой упрощенной в плане обрядности форме. Бекташи освобождались от обязательных пятикратных молитв, от паломничества в Мекку и поста в месяц Рамадан. Для "львов ислама", живущих войной, это было удобно.

Одна семья

Жизнь янычар была строго декларирована ещё уставом Мурада I. Янычары не могли заводить семей, должны были избегать излишеств, соблюдать дисциплину, подчиняться начальству, соблюдать религиозные предписания.

Они жили в казармах (обычно расположенных неподалеку от дворца султана, поскольку его охрана была одной из основных их обязанностей), но их жизнь нельзя было назвать аскетичной. После трех лет службы янычары получали жалование, государство обеспечивало их питанием, одеждой и вооружением. Несоблюдение султаном обязательств по снабжению своего "нового войска" не раз приводило к янычарским бунтам.

Одним из главных символов янычар являлся казан. Он занимал такое важное место в жизни янычар, что европейцы даже принимали его за знамя османских воинов. В то время, когда корпус янычар дислоцировался в городе, раз в неделю, каждую пятницу, орта янычар шла со своим казаном к дворцу султана за пилафом (рис с бараниной). Эта традиция была обязательной и символичной. Если среди янычар было недовольство, они могли отказаться от пилафа и перевернуть котел, что служило сигналом к началу восстания.

Казан занимал центральное место и во время военных походов. Его обычно несли перед ортой, а на привале ставили в центр лагеря. Самым большим "фейлом" была потеря казана. В этом случае офицеры выгонялись из отряда, наказывали и рядовых янычар.

Интересно, что во время волнений провинившийся мог спрятаться под казаном. Только в этом случае его могли простить.

Распад

Привилегированное положение янычар, постоянное увеличение их численности, а также отход от базовых установок корпуса привел в итоге к его деградации. К концу XVI века численность янычар достигла 90 тысяч, из элитного военного соединения они превратились во влиятельную политическую силу, которая подтачивала империю изнутри, устраивала заговоры и мятежи.

С начала XVI века рекрутская система отбора янычар стала претерпевать серьезные изменения, в корпусах оказывалось все больше турок, произошел отход от принципа безбрачия, янычары начали обзаводиться семьями, которые требовали все больших и больших вложений.

Дети янычар получили право зачисления в орты с самого рождения, при этом они наделялись соответствующими льготами. Янычары стали превращаться в наследственный институт, со всеми вытекающими из этого плачевными последствиями.

Конечно, такое положение многих не устраивало. То и дело после мятежей устраивались показательные казни янычар, но кардинально вопрос не решался. Возник даже феномен "мертвых душ", когда в янычары кого только ни записывали, лишь бы получать дополнительный паек и льготы. Уничтожен же корпус был только в 1826 году султаном Махмудом II. Не зря его называли "турецким Петром I".

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