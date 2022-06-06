Тайная возлюбленная Дантеса и жена внука императрицы

Софья Бобринская была не просто красавицей и известной великосветской дамой начала XIX века. Эта женщина покорила сердце внука императрицы Екатерины Великой, “сахарного короля” Алексея Бобринского. Известно, что романтические отношения связывали Бобринскую и с Жоржем Дантесом (да-да, тем самым, с которым состоялась роковая дуэль Пушкина).

Миловидная и скромная женщина, как характеризовали Софью Александровну современники, пользовалась уважением и авторитетом у высшей знати, играла далеко не последнюю роль в высшем свете. Что же известно об этой яркой, однако окружённой тайнами женщине?

Юность Софьи

Софья Александровна Бобринская (в девичестве - Самойлова) появилась на свет в 1797 году. Родители девочки постарались дать ей наилучшее воспитание. До тринадцати лет Софья обучалась дома, после чего поступила в Екатерининский институт. Уже в ранней юности было заметно, что девочка будет настоящей красавицей.

Когда же Самойлова вступила в пору своего расцвета, многие современники и вовсе стали относиться к ней как к некоему совершенному идеалу красоту. Известно, что Софья вдохновляла поэтов и художников, которые искренне восхищались ею. Впрочем, сохранились и более сдержанные отзывы. К примеру, дипломат Александр Булгаков писал:

“А едут с Марией Фёдоровной: Александр Львович Нарышкин для шуток, Альбедиль — для денег, Туркестанова — для ума, графиня Самойлова — для рожицы”.

Софья Бобринская

Графиня Бобринская

По сути, в свиту императрицы Марии Фёдоровны Софья попала также благодаря своей внешности. Прелестная и кроткая девушка действительно соответствовала некоему поэтическому образу, который не оставлял равнодушным никого. Впрочем, у Самойловой было немало талантов. Как и её брат Николай, Софья знала несколько иностранных языков, хорошо музицировала и пела, имела превосходные манеры. Словом, эта девушка стала настоящим украшением двора.

Конечно, очарование Софьи Александровны заставляло многих мужчин потерять разум от любви. Среди них оказался и внук императрицы Алексей Бобринский, получивший известность благодаря строительству сахарных заводов. В 1821 году состоялась пышная свадьба Софьи и Алексея. Как заявлял жених, этот день сделал его счастливейшим человеком на земле. Его друг, поэт Пётр Вяземский, тоже высказывал восхищение Софьей, вспоминая о ней многими годами позже:

“Она была кроткой, миловидной, пленительной наружности. В глазах и улыбке ее были чувство, мысль и доброжелательная приветливость. Ясный, свежий, совершенно женский ум ее был развит и освещен необыкновенною образованностью. Европейские литературы были ей знакомы, не исключая и русской <...>”

Петр Соколов. На портрете может быть изображена Софья Александровна Бобринская, но смущает подпись "урожденная Захарьевская" / Музей Хиллвуд, США

Тайный роман

Семейная жизнь оказалась вполне счастливой. В этом союзе родилось трое сыновей, которые в дальнейшем заняли высокие государственные должности. Однако в письмах, которые графиня отправляла императрице, прослеживается её явный интерес к одному небезызвестному человеку.

Жорж Дантес часто посещал Бобринских и, вероятнее всего, между ним и очаровательной Софьей многие годы существовал тайный роман. Историки до сих пор дискутируют, стоит ли Бобринскую причислять к людям из “лагеря Дантеса”, то есть противникам Пушкина. Несомненно, Софья Александровна часто не одобряла поведение великого поэта, но надо признать, что и врагом Александра Сергеевича она не была.

Как сообщал Пётр Вяземский, Бобринская предпочитала домашние хлопоты светской суете:

“Графиня мало показывалась в многолюдных обществах. Она среди общества, среди столиц жила какою-то отдельной жизнью — домашнею; келейною; занималась воспитанием сыновей своих, чтением, умственною деятельностью; она, так сказать, издали и заочно следила с участием и проницательностью. Салон её был ежедневно открыт по вечерам. Тут находились немногие, но избранные”.

Она продолжала заниматься благотворительной деятельностью, заведовала женским отделением школы в Петербурге. Её супруг направил все свои силы на “сахарное дело”, которое стало его истинной страстью. Настоящим ударом для Алексея Бобринского стала внезапная кончина супруги. Софья Александровна умерла от водянки в 1866 году.

Софья Бобринская некогда была одной из главных красавиц Петербурга. Некоторые биографы называют её опытной сердцеедкой, другие говорят, что эта женщина стремилась держаться подальше от интриг и любовных увлечений. Тем не менее, известно, что она по-особенному относилась к Дантесу и, вероятно, всё же искренне любила своего мужа, которого старалась поддерживать во всех его делах. Вот такое поразительное, но весьма жизненное противоречие судьбы.

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