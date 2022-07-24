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А вы сможете найти недовольного мопсика на этой забавной картинке

Этот милый мопс по имени Смоки сбежал из шумного зимнего города в теплые страны. И нам нужно срочно его найти. Однако пляж оказался переполнен животными-туристами, поэтому сделать это не так уж легко.

Внимательно посмотрите на эту веселую картинку. Как быстро вы сможете найти среди зверей нашего песика?

Вот небольшая подсказка – последнее фото Смоки…

Laura Caseley

Посмотрите внимательно, вы видите его здесь?

Laura Caseley

Если вам не удалось найти Смоки, вот ответ:

Laura Caseley

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А вы знали об  этом?

В Америке много странных законов. Например, в Нью-Йорке, если вы проходили мимо человека с удочкой, который обратился к вам за помощью, чтобы подержать удилище или протянуть подсак, то лучше пройти мимо и пожелать ему удачи.Дело в том, что,  чтобы ловить рыбу в Нью-Йорке вам нужно купить лицензию на рыбную ловлю. Она нужна даже для того, чтобы помочь поймать рыбу для другого рыболова. Поэтому, любая попытка помочь другу поймать рыбу, если у вас нет лицензии, является незаконной. Это называется «незаконная помощь другому рыболову» и может повлечь за собой штраф. 

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