А вы сможете найти недовольного мопсика на этой забавной картинке

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А вы знали об этом?

В Америке много странных законов. Например, в Нью-Йорке, если вы проходили мимо человека с удочкой, который обратился к вам за помощью, чтобы подержать удилище или протянуть подсак, то лучше пройти мимо и пожелать ему удачи.Дело в том, что, чтобы ловить рыбу в Нью-Йорке вам нужно купить лицензию на рыбную ловлю. Она нужна даже для того, чтобы помочь поймать рыбу для другого рыболова. Поэтому, любая попытка помочь другу поймать рыбу, если у вас нет лицензии, является незаконной. Это называется «незаконная помощь другому рыболову» и может повлечь за собой штраф.

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