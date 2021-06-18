Малоизвестные впечатляющие места Китая

Своей уникальностью Китай обязан местом расположения, природным особенностям, историческим и архитектурным контрастам. В мегаполисах рядом с современными небоскребами приютились древнейшие храмы и традиционные китайские домики. Спустившись с гималайских вершин можно побывать в пустыне и позагорать на морском побережье. Все это многообразие привлекает сотни тысяч туристов. Кажется, что за время отпуска не успеешь увидеть главные особенности страны, не сможешь почувствовать суть истории и культуры Китая. Для познания всего этого не обязательно ходить давно проложенными туристическими маршрутами.

Деревня Хунцунь построена около тысячи лет назад. Вся ее архитектура сохраняется в первозданном виде, интересна так же сама планировка сооружений и водоснабжение всех построек.

Среди песчаных дюн пустыни Гоби, как неожиданный мираж, появляется озеро Юэяцюань – природный оазис, расположившийся возле озера, по форме напоминающим полумесяц. Там в тени садовых деревьев спрятался храм, построенный в традиционном китайском стиле.

Китай может похвастаться и самым высоким водопадом – 78 метров. Любоваться красотой Хуангошу можно с шести точек, под разными углами – впечатления потрясающие.

Между нависшими скалами в ущелье Лунтань протекает вода.

Протяженность геологической достопримечательности 12 километров. Для удобства передвижения туристов на всем протяжении ущелья оборудованы мостики.

Почти 2 тысячи удивительных построек, предназначенных для убежища и защиты населения, были построены в начале XX века в Кайпинге. Многие из них сохранились и доступны для посещения.

Уникальное селфи делают путешественники, приехавшие в провинцию Фуцзянь. Там на отмели Сьяпу возвышаются бамбуковые стойки, создавая неповторимый пейзаж.

Религиозные паломники посещают комплекс Юньган. Там среди двух сотен созданных в ручную пещер возвышаются статую Будды. Образы бога тоже выдолблены в скалах.

Место, ставшее прототипом инопланетных пейзажей фильма «Аватар», – парк в регионе Хунань «Чжанцзяцзе». Трехкилометровые скалы, поросшие вековыми лесами, вздымаются высоко в небо. Среди этих диких красот можно встретить множество видов животного мира.

Чистейшее озеро расположилось в кальдере потухшего вулкана Пэктусан. Вода настолько прозрачна и спокойна, что в поверхности озера можно рассматривать окружающий ландшафт.

Нельзя упустить и возможность подняться на китайскую, ставшую уже легендарной, стену. Для этого можно выбрать пеший вариант или же механический – на фуникулере. Пройти все 9 тыс. км, пожалуй, будет слишком. Но часть сооружения все же посмотреть просто необходимо!

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