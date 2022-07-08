Воссоединение с Киевом могло состояться на двести лет раньше

Но знаете ли вы, что у Москвы был шанс воссоединиться с Киевом на целых двести лет раньше? Это событие круто бы изменило всю историю взаимоотношений русских поляками. Да и вообще всю русскую историю вплоть до сегодняшнего дня.

Итак, перенесемся в конец пятнадцатого века.

В этот момент Киев очень зол, раздражен, недоволен своим положением. А положение, и правда, отчаянное и незавидное. В 1471 году польский король, он же великий князь литовский Казимир IV объявил, что ему надоело вечное глухое сопротивление киевских князей. Поэтому... никаких киевских князей больше не будет!

Изумленным киевлянам сообщили, что Киевское княжество со всей его многовековой историей упраздняется, а управлять городом будет обычный воевода. Хороший такой воевода, проверенный, лично преданный королю Казимиру. Зовут Мартин Гаштольд. Разумеется, ревностный католик - а вы как думали? Православные свои замашки при себе держите, кончилось ваше время.

Киев добра не оценил и ворота перед Гаштольдом закрыл наглухо. Но воевода шутить не любил. Он вскоре вернулся с войском и вынудил киевлян капитулировать.

Спокойная жизнь кончилась. Улицы кипели недовольством, в спину солдатам польско-литовского гарнизона бросали ненавидящие взгляды, а в темных переулках и корчмах шептались злые как черти горожане. И лейтмотив у всех перешептываний был один - долой!

В воздухе пахло бунтом. А самое главное, что у зреющего бунта уже был лидер - князь Михаил Олелькович, который, собственно, и имел все права на киевский стол.

К 1481 году все было готово к мощному восстанию. Князь прекрасно понимал, что в одиночку бороться с поляками и литовцами не сможет, поэтому придумал вполне реалистичный план. Он объявляет о восстановлении древнего Киевского княжества и... уходит вместе со всеми своими землями под руку Москвы.

Москва как раз на подъеме. Она послала куда подальше Орду (год назад как раз случилось стояние на Угре), она присоединила Новгород (это случилось два года назад). А московский князь Иван III уже открыто называет себя государем всея Руси.

Киев готов к воссоединению. А Москва готова помериться силами с Литвой за русские земли. Заговор составлен, фитиль, ведущий к пороховой бочке, уже тлеет. Вот-вот случится взрыв...

Но нашлись предатели. Накануне решительного выступления киевские бояре из рода Ходкевичей донесли королю Казимиру о скором бунте. Представили все имена и доказательства. Князья Михаил Олелькович и Иван Гольшанский были схвачены и немедленно казнены. Федору Бельскому, еще одному участнику заговора, удалось бежать в Москву.

Зачем это было нужно Ходкевичам? А затем, что как раз накануне Иван Ходкевич был назначен вторым воеводой киевским. И терять власть ему, разумеется, не улыбалось.

Мятеж в Киеве был жестко подавлен. Имел ли он шансы на успех? Как показывает история - да, имел.

Уже через несколько лет после этих событий схожую операцию провернули князья так называемых верховских княжеств - Воротынского, Одоевского и Белоевского. Они объявили, что уходят из Литвы в Москву со своими землями. И попросили помощи у Ивана III. И помощь пришла.

Московский князь начал войну с Казимиром и заставил польско-литовского монарха признать утрату этих княжеств. Точно так же было бы и с Киевом - у тогдашней Руси вполне хватало сил взять его под защиту. Тем более, что возвращение древней столицы имело для Москвы огромное идейное и духовное значение.

Но не сложилось. Возвращение затянулось на два века, а там ситуация сильно изменилась. Фактически это был уже другой Киев.

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