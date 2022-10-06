Почему Сталину нужны были данные анализа кала Мао Цзэдуна

В 40-х годах НКВД создал специальный секретный отдел, который занимался тем, что охотился за человеческими экскрементами. Это была совершенно секретная, однако несколько «дурнопахнущая» методика, поскольку кремлевским «ученым» было поручено исследовать психологический портрет субъекта на основании анализа его кала. Амбициозная цель этой методики заключалась в том, чтобы проводить всесторонний анализ стула иностранных лидеров. Считалось, что прямая кишка откроет то, что скрыто от глаз. Другими словами, это был шпионаж, использующий данные содержимого заднего прохода!

Необходимость использования этой методики заключалась в том, что в те времена подслушивающие устройства еще не достигли современного уровня развития и поэтому были предложены новые весьма причудливые способы получения информации о том или ином человеке.

О важности этого способа собирания информации говорит тот факт, что курировал этот специальный отдел лично Лаврентий Берия, а «палач народов» Сталин заставлял использовать эту методику чуть ли ни для всех приезжающих в СССР иностранных лидеров.

Подобные попытки установить психологический портрет проводили и для кандидатов на различные партийные должности в СССР, вплоть до конца 50-х годов прошлого века.