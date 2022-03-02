Враги или братья? История отношений между Россией и Украиной

В какой-то момент тезис о братстве украинского и русского народа стал догмой, видимо в свое время политтехнологи приложили немало усилий, чтобы с памяти народной стерлись постоянные столкновения между «старшим» и «младшим» братом. Да, несмотря, на соседство, общие культурные ценности, религию, Россия с Украиной на протяжения всего исторического периода находились в постоянной конфронтации.

Когда начались первые столкновения между украинцами и русскими

Если верить историческим фактам, то отношения между двумя соседними государствами вряд ли можно назвать дружественными. Мирное соседство беспрерывно длилось меньше полутора столетий. Это дружелюбное время приходится на период после последнего разрушения Запорожской Сечи в 1775 году до начала Гражданской войны в 1917 году.



Екатерина Великая — императрица Российской империи, уничтожившая Запорожскую Сечь

А вот противоборствующих событий более чем предостаточно.С тех самых времен, как только в летописи появилось упоминание о Руси, так и началось кровавое противостояние между двумя славянскими народами: украинцами и россиянами. Но тут нужно сделать сноску, где отметить, что это разделение имеет относительный характер, поскольку русский и украинский этнос зародился только в середине прошлого тысячелетия, когда Русь пережила татаро-монгольское нашествие.

Поэтому говоря о русско-украинском противостоянии со времен Киевской Руси, историки имеют ввиду народы, которые проживали в то время на территориях современных России и Украины.

Первые столкновения называют Киево-Новгородскими войнами. Это регулярные междоусобицы киевских князей, которых отцы ставили на княжий трон в Новгороде, а те уж после претендовали на Киевский трон. Так к власти пришли Владимир Великий, а позже Ярослав Мудрый. Поскольку князья так и не закрепили четкие правила престолонаследия, то война за право стать Великим Киевским князем была обычным делом. Княжества воевали друг с другом, а мирные добрососедские отношения были им чужды. Например, Юрию Долгорукому, князю Суздольского княжества удалось захватить Киевское княжество и сделаться Киевским князем, но вскоре он был отравлен местными боярами и стычки продолжались.

Конфликты 16-17 веков

Противостояния между землями, которые сегодня являются украинскими и русскими, продолжалось и в период господства Литовского княжества. Война между Литвой и Москвой длилась почти 20 лет, причем она состояла из 5 больших воин и множества мелких. В результате в 16 веке под власть Московского государства отошел Чернигов.



Украинские казаки выступали как против турок, так и против российских войск

Период казачества – это время постоянных военных конфликтов. В 17 веке украинцы выступили против русского государства уже не в составе армий Литвы или Польши, а как самостоятельный народ.

Основу их армии составляли вольные казаки. Первые их походы начинаются еще во времена Смутного времени, когда казаки поддержали Лжедмитрия, претендента на царский трон.

Позднее казацкие формирования возглавляет гетман Сагайдачный, его войско насчитывает около 20 тыс. человек. Гетмана поддерживают польские союзники, он требует от Москвы казацкой автономии, легальных выборов казацкой верхушки, увеличения численности реестровых казаков и получения ими льгот на уровне польской шляхты. Но далеко идущим планам было не суждено осуществиться.

Затем Московская держава и украинцы выясняли свои отношения уже после смерти Богдана Хмельницкого. Этот период получил название Руины и длился он целых 30 лет.

Роль Мазепы в разворачивании военных действий

С приходом к власти Мазепы на украинской земле начался этап многолетней передышки, но спустя 20 лет украинский гетман решил прекратить мирные отношения с Петром І и заключить союз со шведами.



Иван Мазепа — гетман украинских казаков

Результат данного решения всем хорошо известен.

Мирная борьба

18 век отмечен двумя противостояниями между Украиной и Россией, которые обошлись без кровопролития. В 1768 году русскими без единого выстрела было разгромлено гайдамацкое восстание. А в 1775 точно также была взята возрожденная Запорожская Сечь.

Новое противостояние

После этого между «совсем не братскими» народами наступил долгожданный мир, который продлился до революции. Начало гражданской войны – это начало кровопролитных событий на землях Украины.



Степан Бандера — предводитель украинских войск УПА

Теперь народ был разделен по национальным принципам и политическим. От большевиков Киеву доставалось 4 раза.

Военные противостояния продолжались до 1921 года.

И последним, уже отошедшим в историю русско-украинским конфликтом стала борьба УПА в 1943 году, которая свергнута на территории Украины в 1949 году.

Вот так мирно сосуществовали два «братских» народа на протяжении всего периода своего становления на исторической арене.

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