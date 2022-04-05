Какую одежду называли на Руси словом "срачица"

Слово "срач" сейчас считается не вполне литературным и обозначает бардак, грязь, либо ругань. А вы знаете, что раньше существовало слово "срачица"? Вполне официально: оно присутствует в словарях.

У этого слова несколько значений:

Так в церкви называли покрывало престола, на который кладется антиминс, накрываемый литоном. Срачица покрывает весь престол и знаменует собой плащаницу, в которую было обернуто Тело Спасителя при положении во гроб.

Так в церкви называли особо освященную белую нижнюю одежду престола. "Хотящему ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу".

Также так в принципе, и за пределами церкви, просто в быту, называли сорочку.

То есть срачица это сорочка

Слово срачица в контексте "женская исподняя рубаха" присутствует, например, в следующих исторических источниках

В Житии Андрея Юродивого (список XVI в.) сказано: «Демон научи его сняти [с умершей] и срачицу и оставити тело наго, еже и сътвори...».



Описывая взятие и разграбление Торжка в 1373 г., летописец подчеркивает существование женской нижней рубахи: «А жен и девиц одираху и до последние наготы рекше и до срачицы, иже и погании не творят; и те истопишася в реце срама ради».



В Рогожском летописце рассказывается об иноческом подвиге княгини Василисы, которая в монастыре «в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше». То есть, княгиня-монахиня не носила нижней рубашки, а непосредственно на тело надевала шерстяную власяницу, что было по христианской традиции способом усмирения плоти.

О происхождении слова "срачица" мне никакой конкретной информации найти не удалось. Достоверно известно лишь, что оно присутствует и в других языках: рус - соро́чка или сорочи́ца, укр., блр. соро́чка, др.-русск. сорочька, ст.-слав. срачица χιτών, срака, сракы, словен. sráčica, srájca.

Возможна связь рус. сорочи́ца "крестьянская рубаха", лит. šаr̃kаs "одежда, суконный кафтан рыбаков" наряду с švar̃kas "пиджак, халат", лтш. svā̀rks "сюртук, пиджак".



А связано ли слово срач (грязь) со словом срачица (сорочка)? Далеко не факт. Возможно, тут имеет место лишь некая созвучность. Хотя, какие-то смысловые параллели можно провести.

Ведь сорочка (срачица), как нижнее белье, как раз пачкалась быстрее всего, за счет пота и прочих выделений.

Срачица (сорочка) использовалась даже подобным образом:

В «критические дни» женщины протаскивали подол исподней рубашки между ног сзади наперед, и кончик затыкали за пояс. Внутрь клали пучки мха сфагнума, который обладает гигроскопичными и антибактериальными свойствами.

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